BCIE y Honduras fortalecen alianza para impulsar inversiones y oportunidades de desarrollo

Las reuniones permitieron revisar el avance de importantes obras financiadas por el organismo regional. (FOTO: BCIE)

El Gobierno de Honduras y el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) reafirmaron su compromiso de continuar impulsando proyectos estratégicos orientados al crecimiento económico, la modernización de la infraestructura y la mejora de la calidad de vida de la población hondureña.

La agenda de trabajo fue abordada durante una serie de reuniones sostenidas entre la presidenta ejecutiva del BCIE, Gisela Sánchez; el director por Honduras ante el organismo regional, Tulio del Cid; el presidente de la República, Nasry Asfura; autoridades de la Secretaría de Finanzas y representantes del Banco Central de Honduras.

Los encuentros permitieron revisar el estado de los proyectos actualmente financiados por el BCIE y analizar nuevas oportunidades de inversión alineadas con las prioridades de desarrollo del país.

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Durante las reuniones, las autoridades coincidieron en la importancia de continuar fortaleciendo la cooperación entre Honduras y el principal organismo financiero regional, con el objetivo de impulsar iniciativas que generen empleo, mejoren la competitividad y promuevan un crecimiento sostenible.

Infraestructura vial, salud y recursos hídricos forman parte de las prioridades de inversión. (FOTO: BCIE)

El BCIE mantiene actualmente una cartera de proyectos en Honduras superior a los 1,600 millones de dólares, de los cuales más de 1,400 millones están orientados principalmente al desarrollo de infraestructura estratégica. Esta inversión convierte al organismo en uno de los principales socios financieros del país para la ejecución de obras de impacto nacional.

Entre los proyectos revisados destacan importantes corredores viales que buscan mejorar la conectividad nacional y facilitar el transporte de personas y mercancías.

Dentro de estas iniciativas figuran el Programa de Carreteras Resilientes, que incluye los tramos Danlí-Trojes y Ojo de Agua-Cantarranas, así como proyectos turísticos y de conectividad que buscan fortalecer la actividad económica en distintas regiones del territorio nacional.

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Las autoridades también evaluaron el avance de los hospitales de Choluteca y Tocoa, considerados proyectos prioritarios para ampliar la capacidad de atención médica y mejorar los servicios de salud en zonas estratégicas del país.

Asimismo, se analizaron programas vinculados al acceso al agua potable, la gestión sostenible de los recursos hídricos y la recuperación ambiental del Lago de Yojoa, una de las principales reservas naturales de Honduras.

En materia energética, las reuniones permitieron discutir acciones destinadas a fortalecer la sostenibilidad y eficiencia del sistema eléctrico nacional. Entre los temas abordados se encuentran iniciativas orientadas a reducir pérdidas, modernizar infraestructura y mejorar la calidad del servicio para los usuarios.

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Otro aspecto relevante fue el respaldo brindado por el BCIE a programas dirigidos a fortalecer la prevención del lavado de activos y el combate al financiamiento del terrorismo, mediante proyectos que buscan robustecer las capacidades institucionales y cumplir con estándares internacionales en materia de transparencia y seguridad financiera.

Honduras y el BCIE fortalecieron su alianza para impulsar proyectos estratégicos de desarrollo. (FOTO: BCIE)

Las autoridades también exploraron nuevas oportunidades de inversión actualmente en fase de preparación. Entre ellas destacan proyectos de movilidad urbana para Tegucigalpa, obras relacionadas con infraestructura hídrica y programas orientados a fortalecer la resiliencia del país frente a fenómenos climáticos.

Dentro de las iniciativas que se encuentran bajo análisis figura la construcción de un sistema de teleférico para la capital y el desarrollo de la represa de Quiebramontes, proyectos que buscan responder a necesidades de movilidad, abastecimiento de agua y desarrollo urbano.

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La presidenta ejecutiva del BCIE, Gisela Sánchez, destacó la importancia de Honduras como país fundador y socio estratégico del organismo financiero regional, reiterando el compromiso de continuar acompañando al país en la ejecución de proyectos que generen desarrollo económico y bienestar social.

Las reuniones también sirvieron para resaltar la fortaleza financiera del BCIE, respaldada por calificaciones internacionales de alto nivel que le permiten acceder a financiamiento en condiciones competitivas y trasladar esos beneficios a los países miembros mediante préstamos para proyectos de alto impacto.

Finalmente, tanto el Gobierno de Honduras como el BCIE coincidieron en que la cooperación entre ambas instituciones seguirá siendo clave para impulsar obras de infraestructura, fortalecer los servicios públicos, generar oportunidades económicas y promover un crecimiento sostenible que beneficie a miles de familias hondureñas en los próximos años.

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