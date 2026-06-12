Murió a los 47 años la princesa Bajrakitiyabha, hija mayor del rey de Tailandia, tras una larga enfermedad

El rey tailandés Maha Vajiralongkorn gesticula mientras habla con la princesa Bajrakitiyabha Mahidol durante un encuentro con sus seguidores en Bangkok, Tailandia, el 1 de noviembre de 2020 (AP/Wason Wanichakorn, archivo)

La princesa Bajrakitiyabha Mahidol de Tailandia, abogada y primogénita del rey Maha Vajiralongkorn, murió a los 47 años, según comunicó la Oficina de la Casa Real. El deceso se produjo el jueves por la noche en un hospital de Bangkok, donde permanecía internada desde hacía tres años tras perder el conocimiento a causa de una enfermedad.

Bajrakitiyabha destacó por su labor en la reforma judicial y por el impulso del proyecto Kamlangjai (“Inspirar”), orientado a la rehabilitación de mujeres encarceladas en Tailandia antes de su liberación. La princesa fue hospitalizada en diciembre de 2022 tras desvanecerse mientras entrenaba perros para una exhibición militar. El palacio informó que padecía una infección por micoplasma, bacteria asociada habitualmente a la neumonía.

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La tarjeta de Año Nuevo de su padre para 2023, donde el rey Maha Vajiralongkorn y la reina Suthida aparecían vestidos de negro, fue interpretada por muchos tailandeses como un indicio de la gravedad del estado de salud de la princesa. La información sobre su evolución fue limitada y los escasos comunicados oficiales sugerían un deterioro progresivo.

Bajrakitiyabha nació el 7 de diciembre de 1978, hija del entonces príncipe heredero y de la princesa Soamsawali. En actos de Estado, también era conocida como Bajrakitiyabha Narendira Debyavati. El príncipe Dipangkorn Rasmijoti, hijo menor del rey, es el heredero presunto, dado que la legislación tailandesa otorga prioridad a los varones en la sucesión al trono. La sólida trayectoria de Bajrakitiyabha en el servicio público alimentó, no obstante, especulaciones sobre un eventual papel relevante en el futuro, incluso como posible regente.

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La princesa tailandesa Bajrakitiyabha Mahidol saluda a sus seguidores en Bangkok, Tailandia, el 1 de noviembre de 2020 (AP/Wason Wanichakorn, archivo)

Estudió derecho en la Universidad de Thammasat y obtuvo una maestría y un doctorado en derecho en la Universidad de Cornell, en el estado de Nueva York, donde presentó una tesis sobre la protección de los derechos de los acusados. En su honor, se crearon becas y un programa de intercambio académico entre Tailandia y Cornell.

Tras un breve paso por la Misión de Tailandia ante la ONU en Nueva York, regresó a su país para ejercer como fiscal y, más tarde, fue diplomática, desempeñándose como embajadora en Austria entre 2012 y 2014. De regreso en Tailandia, se abocó a cuestiones de justicia penal y, en 2017, fue nombrada embajadora de buena voluntad de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito.

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Además de su trabajo en la rehabilitación de mujeres privadas de libertad, desarrolló campañas para mejorar sus condiciones de vida y para prevenir la violencia contra las mujeres, como embajadora honoraria de la ONU Mujeres. Gracias a su impulso, la Asamblea General de la ONU adoptó las “Reglas de Bangkok” sobre el trato a mujeres reclusas.

“La sociedad no puede crecer si hay inestabilidad e injusticia”, declaró Bajrakitiyabha en una entrevista con Associated Press en 2013. “Sin el estado de derecho, sin un buen sistema de justicia, siempre reina el caos. Creo que el estado de derecho es un pilar fundamental para el desarrollo, el crecimiento económico y, por supuesto, los derechos humanos”, agregó.

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El rey tailandés Maha Vajiralongkorn, a la izquierda, la reina Suthida y la princesa Bajrakitiyabha Mahido saludan a sus seguidores en Bangkok, Tailandia, el 5 de mayo de 2020 (AP/Wason Wanichakorn)

Como princesa, Bajrakitiyabha ocupó un papel ceremonial de relevancia en la sociedad tailandesa, donde la familia real se sitúa en la cúspide institucional. Se la consideraba especialmente cercana a su padre y, un año antes de su hospitalización, fue designada para un alto cargo en la unidad de guardaespaldas reales.

El rey Maha Vajiralongkorn tiene siete hijos de cuatro matrimonios distintos y aún no anunció de manera oficial a su heredero, aunque las normas de sucesión en Tailandia otorgan preferencia a los varones.

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La familia real tailandesa está protegida por estrictas leyes de lesa majestad, que establecen penas de hasta 15 años de prisión por cada cargo y regulan de forma rígida lo que puede decirse públicamente sobre los miembros de la monarquía.

(Con información de Associated Press y AFP)