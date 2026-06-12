En video: Julián Quiñones anotó 17 goles en un solo partido en Colombia, esta es la historia

Este es el resumen del partido inaugural de la Copa del Mundo 2026, en el que México le ganó 2-0 a Sudáfrica con anotación de Julián Quiñones - crédito TyC Sports

La Selección de México ganó 2-0 a Sudáfrica el partido inaugural de la Copa del Mundo 2026, con anotación de Raúl Jiménez y de un colombiano nacionalizado mexicano, Julián Quiñones. El extremo, que actualmente milita en Al-Qadsiah de la Liga Profesional Saudí, aprovechó la presión que hizo su selección, recibió el balón por el sector izquierdo en ataque, condujo con dos toques hacia el centro para tener mejor perfil de remate y lo hizo al primer palo del arquero de Sudáfrica, Sipho Chaine. Así fue la primera vez en la historia en la que un colombiano, por más nacionalizado que sea, anota el primer gol de una Copa del Mundo en los 96 años de historia.

Un hecho sin precedentes que deja a Quiñones en la historia del fútbol colombiano para siempre. Un goleador de raza, que según contó a Infobae Colombia, César Valencia, director deportivo y fundador de la escuela de Fútbol Paz, ya se venía gestando desde temprana edad, cuando se formaba en Colombia con ese club.

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Quiñones llegó a los 13 años a Fútbol Paz, la escuela de fútbol que es dirigida por César Valencia, quien fue el responsable de llevarlo a Tigres de México - crédito Diego Suárez/Infobae

El día en el que convirtió 17 goles en un solo partido jugando en Colombia

Valencia recordó que Quiñones llegó a la institución en enero de 2014, cuando apenas tenía 16 años. En ese momento Fútbol Paz realizaba sus tradicionales procesos de observación para encontrar nuevos talentos y el atacante llamó la atención rápidamente. “Nosotros hacemos veeduría todos los años en enero y afortunadamente llegó Julián. Hicimos partidos, mezclamos los jugadores y desde el principio se destacó muchísimo. En esa veeduría hizo cuatro goles”, explicó César Valencia.

Esa actuación fue suficiente para que en la institución decidieran apostar por él y brindarle un espacio dentro del club. “Cuando vemos que hay un chico que hace diferencia, optamos por tenerlo, cuidarlo, tenerlo aquí en casa hogar, en el club. Y eso fue lo que pasó con Julián Quiñones”, añadió.

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Durante el año y medio que estuvo en Fútbol Paz, Quiñones participó en torneos regionales y nacionales, pero fue en una competencia sub-17 donde empezó a dejar una marca difícil de olvidar. El equipo logró quedarse con el título nacional y el delantero fue protagonista absoluto. “En torneo nacional quedamos campeones y Julián Quiñones fue campeón de goleo. Hizo 58 goles”, contó Valencia.

Sin embargo, dentro de esa impresionante estadística hubo un partido que quedó grabado para quienes acompañaron sus primeros pasos. Con apenas 15 años, Julián Quiñones logró una cifra que parece difícil de repetir: marcó 17 goles en un solo encuentro. “Una anécdota superespecial es que en un solo partido hizo 17 goles. Yo no sé cuántos jugadores en el mundo habrán hecho 17 goles en un partido”, relató el dirigente de Fútbol Paz.

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La cantidad de goles no fue producto de una casualidad o de enfrentar únicamente a un rival débil. Para Valencia, aquella actuación era una muestra del talento y las condiciones que ya tenía el atacante colombiano. “Julián le metió goles a todo el mundo. Tiene talento y tiene una virtud que tiene que ver con la parte física. Tiene mucha intensidad de llegadas al área y define como los dioses”, aseguró.

Después de ese proceso en Colombia llegó una oportunidad clave para su carrera. En 2015, Fútbol Paz realizó una alianza con Tigres de México y Quiñones fue uno de los jugadores que viajó al país norteamericano para continuar su formación.

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Según César Valencia, el impacto fue inmediato. En su primer año disputando el torneo nacional sub-20 mexicano, Julián volvió a destacarse como goleador. “El primer año que estuvo participando en el torneo nacional sub-20 allá en México quedó campeón de goleo. Fueron arriba de 13 o 14 goles, creo que fueron 17, no me acuerdo exactamente”, explicó.

Quiñones comenzó a formarse como futbolista profesional en Colombia y en uno de esos torneos de formación, el hoy mexicano anotó 17 goles en un mismo partido - crédito Diego Suárez/Infobae

Julián Quiñones superó a Cristiano Ronaldo como goleador

Su capacidad goleadora se convirtió en una constante durante toda su carrera. Valencia recordó que esa característica lo acompañó en cada etapa: “Siempre, siempre donde ha llegado ha sido goleador. Imagínate que acaba de quedar campeón de goleo en Arabia arriba de Cristiano Ronaldo”.

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Aunque hubo equipos del fútbol colombiano interesados en sus servicios, en Fútbol Paz tenían claro que el siguiente paso debía ser internacional. América de Cali y otros clubes mostraron interés, pero la posibilidad de llegar a Tigres terminó convenciendo a todas las partes. “Nosotros teníamos puesta nuestra ilusión de que Julián tenía que jugar en el exterior. Cuando llegó el tema de Tigres de México nos fascinó, nos encantó y dijimos: allá es, allá nos vamos”, explicó Valencia.

Julián Quiñones anotó el primer gol de la Copa del Mundo 2026 y se convirtió en el primer colombiano en alcanzar este logro - crédito EFE/Sashenka Gutiérrez

El camino profesional tampoco fue sencillo. En Tigres tuvo que competir con una plantilla llena de figuras, entre ellas André-Pierre Gignac, además de varios futbolistas colombianos. Aun así, logró abrirse espacio y debutó rápidamente. “En esa época la cantidad de jugadores que tenía Tigres era impresionante. Ahí estaba Gignac. No la tenía fácil”, recordó.

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Después pasó por equipos como Lobos BUAP, regresó a Tigres, continuó su carrera en Atlas, América de México y posteriormente llegó al fútbol de Arabia Saudita. Su crecimiento terminó llevándolo a disputar un Mundial, una historia que en Fútbol Paz recuerdan con orgullo.

Para César Valencia, más allá de los goles, una de las claves de Julián Quiñones fue su mentalidad. Su llegada desde Magüí Payán, en Nariño, y el deseo de ayudar a su familia marcaron su personalidad. “Si tú te adentras un poquito en esa parte de Nariño ves que hay muchas dificultades y él siempre pensaba en sacar su familia adelante. Eso tiene que haber marcado mucho a Julián”, concluyó.

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