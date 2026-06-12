El ping pong de los hinchas chilenos sobre el Mundial: el candidato, el jugador preferido y el polémico ítem que lideró Argentina

Sondeo en Chile: Hinchas eligen sus equipos y jugadores preferidos en el Mundial

Chile se ausentó a un Mundial de Fútbol por tercera vez y no lo disputa desde Brasil 2014. Sin embargo, los hinchas trasandinos siguen de cerca al certamen que se inició este jueves y en una consulta en la calle, el público eligió a su equipo favorito para salir campeón y explicaron los motivos.

Portugal fue la selección preferida con 10 votos y el nexo es la admiración por Cristiano Ronaldo. Luego se ubicó Francia con 4 y al momento de la argumentación, uno de los consultados esgrimió que “cuenta con buenos jugadores y una buena delantera que no tiene nadie”. En tanto que Brasil también logró 4 adeptos por Neymar. Argentina, por su parte, fue seleccionado por dos de los participantes. Y por último, uno afirmó que tiene su corazón puesto en Uzbekistán porque es “clave”. El seleccionado de Asia Central es rival de Portugal en el Grupo K.

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Por otro lado, el diario AS publicó un relevamiento con 1.034 personas según un sondeo llevado a cabo entre el 18 de marzo y el 5 de abril. La muestra registró que 99,2% de los participantes tenía residencia permanente en Chile. En la encuesta, Portugal también aparece como favorito para ganar el Mundial 2026 en Canadá, Estados Unidos y México.

El elenco lusitano se ubica al frente de las preferencias con 28,6%, por delante de Brasil con 20,2% y España con 12,7%.

En la preferencia por el futbolista que el público quiere ver campeón, Cristiano Ronaldo encabezó la lista con 40,9%. Luego se ubicaron Lionel Messi con 12%, Neymar con 11,2%, Lamine Yamal con 10,7% y Kylian Mbappé con 8,5%.

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Cristiano Ronaldo y Portugal son los elegidos por los hinchas chilenos (REUTERS/Rodrigo Antunes)

En el relevamiento, Argentina fue señalada como la selección con más chances de decepcionar: 32,6% de los encuestados consideró que el plantel que dirige Lionel Scaloni no rendirá según lo esperado. Detrás quedaron Brasil con 14,8%, Inglaterra con 14,2%, Uruguay con 13,9% y España con 10,1%.

Cabe recordar que Cristiano Ronaldo jugará su sexto Mundial a los 41 años y llegó con lo justo en cuanto a la exigencia física por el poco tiempo que tuvo entre el final de la temporada con el Al Nassr y el inicio de la preparación de su selección de cara al certamen ecuménico. El delantero portugués venía de perder la final de la Champions League Two de Asia, aunque se coronó en la Pro League Saudí en la última jornada y luego de 1.828 días sin títulos.

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Tras anunciar la convocatoria, el seleccionador de Portugal Roberto Martínez explicó que el cuerpo técnico planificó la carga física sin atarse a parámetros del club o a la edad: “La gestión es algo muy natural. En un Mundial, no se sigue un patrón que se ajuste al club, la edad, nada de eso. Todos están concentrados y tenemos que gestionar bien el día a día, eso es todo”.

El entrenador agregó que la preparación se apoya en el trabajo acumulado con el grupo: “Ya tenemos mucha información, estamos hablando de casi 40 partidos juntos. Ahora se trata de gestionar al grupo durante el Mundial, algo natural. Tenemos mucha fe en el compromiso y el talento de nuestros jugadores para hacerlo bien”.

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Portugal integra el Grupo K y debutará contra Uzbekistán el miércoles próximo desde las 14:00 (hora de Argentina). Los otros dos seleccionados de la zona son Colombia y República Democrática del Congo.