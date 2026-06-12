Nueva ruta aérea conectará Nueva York y Guanacaste en Costa Rica a partir de diciembre

El Airbus A321neo de Delta Airlines cubrirá la nueva ruta directa entre Nueva York (JFK) y Guanacaste Aeropuerto, ampliando la conectividad internacional del destino costarricense. Cortesía: ICT

Delta Airlines iniciará operaciones en la ruta directa Nueva York (JFK) - Guanacaste (LIR) desde el 19 de diciembre de 2026, según anunciaron Guanacaste Aeropuerto, miembro de la red VINCI Airports, y el Instituto Costarricense de Turismo (ICT). El nuevo servicio, que ofrecerá un vuelo semanal los sábados hasta el 10 de abril de 2027, se realizará a bordo de un Airbus A321neo con capacidad para 194 pasajeros.

La incorporación de esta conexión responde a la estrategia de ampliar las opciones de acceso para los viajeros del noreste de Estados Unidos, considerado uno de los mercados más relevantes para el turismo costarricense. Según informaron fuentes del sector, la apertura de la ruta busca consolidar la posición de Guanacaste como destino clave en el Caribe y Centroamérica, en un contexto donde las aerolíneas evalúan cuidadosamente la rentabilidad de cada operación.

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Marcos Borges, presidente ejecutivo del ICT, subrayó la importancia de la nueva operación para el país. “La apertura de esta nueva ruta de la línea aérea Delta desde Nueva York al aeropuerto de Guanacaste nos incrementa la conectividad con nuestro principal mercado de los Estados Unidos y con una de las ciudades con mayor capacidad de atraer turistas a nuestro país, tanto neoyorquinos como en conexión. Sin duda, es una muestra más de lo fuerte que está el destino Costa Rica en los planes de las líneas aéreas, y la confianza que tienen en nuestro país en estos momentos donde cada movimiento del sector de la aviación está siendo analizado con base en su rentabilidad”.

Un grupo de viajeros espera con su equipaje en una concurrida terminal de aeropuerto, con pantallas informativas y un gran mural paisajístico al fondo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Con el inicio de este itinerario, Nueva York (JFK) se suma a las rutas directas que Delta Airlines ya opera hacia Guanacaste desde Atlanta (ATL), Boston (BOS), Minneapolis (MSP) y Detroit (DTW). Esta expansión refuerza el posicionamiento de la compañía estadounidense como uno de los principales operadores en la terminal costarricense.

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La nueva conexión supone una oportunidad para captar un flujo adicional de visitantes provenientes del área metropolitana de Nueva York, que se consolida como el origen con la mayor oferta de vuelos directos hacia Guanacaste. “Nos complace anunciar esta nueva operación que amplía las opciones de viaje para los visitantes provenientes del área metropolitana de Nueva York, que se consolida como el origen con la mayor oferta de vuelos directos hacia Guanacaste Aeropuerto. Fortalecemos así nuestra posición como una puerta de entrada estratégica al turismo internacional desde un mercado clave y así contribuimos al desarrollo turístico y económico de la región de Guanacaste”, expresó César Jaramillo, gerente general de Guanacaste Aeropuerto.

El servicio se realizará en el moderno Airbus A321neo, una aeronave que permite operar rutas de mediana distancia con menores emisiones y mayor eficiencia en el consumo de combustible, además de ofrecer mayor capacidad y confort para los pasajeros. El vuelo semanal, previsto para los sábados, cubrirá la temporada alta de turismo en Costa Rica, que se extiende a lo largo de los meses de invierno en el hemisferio norte.

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Con la incorporación de esta ruta, Delta Airlines suma cinco conexiones directas entre Estados Unidos y Guanacaste, consolidando su presencia en el mercado costarricense. Cortesía: ICT

Delta Airlines refuerza así su apuesta por el mercado costarricense y responde a una tendencia creciente de demanda por parte de los viajeros norteamericanos interesados en destinos de naturaleza, playas y experiencias sostenibles. El destino Guanacaste, valorado por su biodiversidad y oferta turística, ha registrado aumentos sostenidos en la llegada de visitantes internacionales, impulsado en parte por la apertura de nuevas rutas aéreas.

Tanto Guanacaste Aeropuerto como el Instituto Costarricense de Turismo manifestaron su expectativa de que la ruta JFK-LIR contribuya al desarrollo económico local, favoreciendo la generación de empleo y el crecimiento del sector servicios en la región. Con este movimiento, el aeropuerto costarricense refuerza su conectividad internacional y se posiciona como un punto de entrada estratégico para el turismo en el país.

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