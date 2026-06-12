Medio millón de aficionados asistieron al estadio y a los Fan Fest en CDMX, según cifras oficiales

Cerca de medio millón de personas se reunieron este 11 de junio en la Ciudad de México para vivir el arranque del Mundial de Futbol 2026 en una jornada marcada por la convivencia entre los aficionados nacionales y los visitantes de otros países, además, en el inicio de la fiesta futbolera también resaltó la protesta a la que se sumaron distintos sectores.
La fiesta futbolera en cifras del gobierno capitalino
El despliegue inició en el Estadio Ciudad de México, donde 80 mil aficionados, tanto nacionales como extranjeros, asistieron al partido inaugural y participaron en actividades culturales y artísticas bajo la coordinación de autoridades locales.
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El Zócalo Capitalino recibió a 100,000 asistentes durante el Fan Fest, resguardados por un operativo especial instruido por la jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, y ejecutado por dependencias de la administración central.
A la par, los Festivales Futboleros en las 16 alcaldías sumaron 200,000 visitantes. El objetivo de estos operativos fue garantizar la seguridad, la sana convivencia y el adecuado desarrollo de las actividades en todos los recintos públicos.
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En el Deportivo Los Galeana, ubicado en la alcaldía Gustavo A. Madero, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, y la jefa de Gobierno capitalina presenciaron el encuentro junto a cientos de vecinos.
El gobierno local reportó presencia permanente de fuerzas policiales, personal de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, Policía Auxiliar y Turística, para brindar atención y orientación a los asistentes en cada sede.
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Operativo especial para garantizar la seguridad
Durante toda la jornada, las autoridades implementaron un operativo interinstitucional que incluyó la presencia de elementos de la SSC, Policía Auxiliar y Policía Turística en los puntos de mayor afluencia. En el Zócalo, el Ángel de la Independencia y los principales recintos deportivos, la vigilancia se mantuvo constante.
El control de tránsito y la movilidad se reforzaron en las inmediaciones de los recintos principales. El objetivo fue prevenir incidentes, facilitar el acceso y salida de los asistentes, tanto nacionales como extranjeros.
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El gol de Quiñones contra Sudáfrica provocó euforia y gritos en la Plaza de la Constitución. Crédito: TikTok/@dannygoal
El gobierno capitalino reiteró su compromiso para salvaguardar la integridad de los asistentes a eventos masivos y asegurar espacios de convivencia seguros para habitantes y visitantes de la CDMX.
Actividades y participación ciudadana
Los festivales y fan zones ofrecieron actividades culturales, deportivas y recreativas en los diferentes puntos de la ciudad. La programación incluyó:
- Transmisión de partidos en pantallas gigantes
- Espectáculos artísticos y culturales
- Actividades para niñas, niños y adolescentes
- Venta de alimentos y bebidas en áreas controladas
- Zonas de descanso y puntos de información
Aglomeraciones en recintos emblemáticos
El Ángel de la Independencia fue otro de los puntos de reunión, donde 120 mil aficionados se congregaron para celebrar la inauguración y el partido inaugural. La presencia de la policía y personal de tránsito garantizó la movilidad y la orientación para todos los asistentes.
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La Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México destacó la participación de la ciudadanía y el ambiente de unidad que prevaleció en todas las sedes de los Festivales Futboleros y los Fan Fest. El compromiso institucional se mantuvo como eje central para el desarrollo ordenado de la jornada.
Las protestas también marcaron la fiesta futbolera
Distintos colectivos y organizaciones aprovecharon la visibilidad internacional del evento para manifestarse en las calles y avenidas principales de la Ciudad de México. Entre los grupos presentes estuvieron madres buscadoras, quienes realizaron una caminata en Calzada de Tlalpan con la finalidad de llegar al Estadio Azteca.
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La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) y el llamado bloque negro también participaron en las movilizaciones. El magisterio rechazó los acuerdos ofrecidos por el gobierno, manteniendo un plantón en el Zócalo e intentando acceder a las inmediaciones del estadio. Por su parte, la presencia de encapuchados elevó la tensión, con algunos enfrentamientos y denuncias de detenciones.
Durante estas protestas, se reportó el uso de polvo extintor y artefactos explosivos por parte de cuerpos policiales, en acciones que involucraron a colectivos de búsqueda, estudiantes y otras organizaciones sociales.
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Las movilizaciones buscaron visibilizar la crisis de personas desaparecidas en México, colocando fichas de búsqueda y mensajes para captar la atención internacional, así como las demandas del magisterio.
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