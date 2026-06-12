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Resultado Sinuano Noche hoy 11 de junio

No se pierda los números ganadores del reciente sorteo de su lotería nocturna favorita

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Los números ganadores de Sinuano Noche cambian y le llevan buena suerte a una nueva persona. (Jesús Avilés/Infobae)
Los números ganadores de Sinuano Noche cambian y le llevan buena suerte a una nueva persona. (Jesús Avilés/Infobae)

El sorteo Sinuano Noche, con profundas raíces y amplia participación en el departamento de Córdoba y la región Caribe, mantiene presencia nacional pese a su arraigo en la costa norte de Colombia.

Este chance anunció los resultados de su último sorteo del día, realizado este jueves 11 de junio de 2026.

Resultados Sinuano Noche hoy

  • Fecha: jueves 11 de junio de 2026.
  • Número ganador: 5009.
  • Quinta: 0.

Origen de Sinuano

El texto examina el origen de la lotería en Colombia, destacando su larga tradición que se remonta al virreinato. Se señala la ausencia de registros precisos sobre los primeros juegos, muchos de los cuales eran clandestinos debido a la desaprobación oficial y religiosa. Créditos: Podcast generado con IA - Imagen Ilustrativa Infobae

La Lotería El Sinuano Noche es un juego de azar que ha ganado reconocimiento en Colombia, especialmente en la región de la Costa Caribe. Este sorteo lleva el nombre del río Sinú, un importante curso de agua que ha sido vital para las comunidades locales a lo largo de la historia. El río Sinú no solo ha proporcionado recursos naturales, sino que también ha influido en la cultura y economía de la región.

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El término “Sinuano” se deriva directamente del río Sinú, que atraviesa la región caribeña de Colombia. Este río ha sido un pilar fundamental para el desarrollo de las comunidades que se asientan a sus orillas, ofreciendo no solo agua, sino también un medio de transporte y una fuente de sustento a través de la pesca y la agricultura.

La lotería, que lleva el nombre de este emblemático río, refleja la conexión cultural y económica que las comunidades de la Costa Caribe tienen con el Sinú. La Lotería El Sinuano Noche se ha convertido en una tradición para muchos habitantes de la región, quienes participan con la esperanza de ganar premios que pueden cambiar sus vidas.

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Conoce cuáles son los impuestos que aplican en este sorteo. (Imagen Ilustrativa Infobae)
Conoce cuáles son los impuestos que aplican en este sorteo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Cuáles son las diferencias principales entre Sinuano Día y Noche?

Las diferencias principales entre el Sinuano Día y el Sinuano Noche radican principalmente en los horarios de sus sorteos y algunos aspectos operativos. El Sinuano Día se juega todos los días, de lunes a sábado a las 2:30 p.m. y los domingos a la 1:00 p.m., mientras que el Sinuano Noche se celebra de lunes a sábado a las 10:30 p.m. y los domingos a las 8:30 p.m.

Este horario es un factor distintivo clave que permite a los jugadores elegir el momento del día que más les convenga para participar.

En cuanto a la mecánica de juego, ambos sorteos permiten elegir un número de cuatro cifras y cuentan con diversas modalidades de apuestas, desde acertar las cuatro cifras en orden exacto hasta combinados de tres o dos cifras.

Sin embargo, el Sinuano Noche suele ofrecer premios individuales completos sin divisiones, lo que lo convierte en una opción con potencial de premios más claros y de pago total al ganador, mientras que el Sinuano Día puede tener modalidades de premios un poco diferentes en cuanto a combinaciones y montos.

Tanto el Sinuano Día como el Sinuano Noche son muy populares en la región Caribe de Colombia y cuentan con canales oficiales para la transmisión en vivo de resultados, además de puntos autorizados para validar y reclamar premios. La diferencia en horarios y modalidades menores permite a los jugadores diversificar sus oportunidades y estrategias, disfrutando de dos sorteos diarios con características adaptadas a distintos públicos y momentos del día.

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