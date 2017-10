— Hay muchísimo trabajo. Tal vez se ve el no trabajo. Que la gente encuentre en uno de los tres poderes del Estado, que es el más antidemocrático porque, no somos elegidos, porque nuestro cargo dura mientras dure nuestra buena conducta, donde no tiene la posibilidad el ciudadano de no votarnos como castigo, que justamente cuando se armaron estos tres poderes del Estado pusieron a éste para que controle a los otros dos. Y para que la sociedad pueda confiar. Mi mayor anhelo es que la sociedad cambie la visión que tiene hacia el Poder Judicial y hacia todos los integrantes, pero para eso necesitamos que la gente confíe. Y la gente va a confiar en la medida que nuestros actos sean tan transparentes que puedan decir bueno, no es la decisión que yo habría tomado, pero respeto la decisión que tomó.