Taiwán ratificó la “alianza estratégica” y el “excelente estado” de los lazos bilaterales con Paraguay

El presidente de Paraguay, Santiago Peña, asiste a una ceremonia de bienvenida con el presidente de Taiwán, Lai Ching-te, en Taipéi, Taiwán. 8 de mayo de 2026 (REUTERS/Ann Wang)

El viceministro de Relaciones Exteriores de Taiwán, Chen Ming-chi, ratificó el martes la “alianza estratégica” y el “excelente estado” de los lazos bilaterales con Paraguay durante una visita a Asunción, donde fue recibido por el canciller paraguayo Rubén Ramírez. La Cancillería de Paraguay detalló en un comunicado que ambos funcionarios mantuvieron un encuentro en la sede ministerial, donde abordaron los avances de los proyectos de cooperación en marcha y el trabajo conjunto para fortalecer la alianza estratégica entre los países.

El lunes, Chen Ming-chi también se reunió con el viceministro paraguayo de Relaciones Exteriores, Víctor Verdún. En ese encuentro, ambas partes “reafirmaron el excelente estado de las relaciones bilaterales”, según la nota oficial. La delegación taiwanesa agradeció el respaldo permanente de Asunción a la participación de Taipéi en organismos internacionales y felicitó al país sudamericano por su elección como una de las vicepresidencias de la Asamblea General de las Naciones Unidas para el 81 período de sesiones.

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Las autoridades destacaron el crecimiento sostenido del intercambio comercial bilateral y la consolidación de Taiwán como uno de los principales socios asiáticos de Paraguay, que es el único país sudamericano que mantiene relaciones oficiales con la isla.

Durante las reuniones, también evaluaron el progreso de proyectos de cooperación como la construcción del Hospital General de Asunción, el desarrollo del campus de la Universidad Politécnica Paraguay-Taiwán y la implementación de un sistema digital para la gestión de información clínica y administrativa en los servicios de salud paraguayos.

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Los cancilleres Rubén Ramírez Lezcano y Lin Chia-lung se estrechan las manos tras firmar convenios bilaterales, mientras los presidentes Peña y Lai aplauden detrás (Oficina Presidencia Paraguay)

De cara al 70 aniversario del establecimiento de relaciones diplomáticas, que se celebrará en 2027, los vicecancilleres acordaron impulsar una agenda conmemorativa que refleje la solidez de la relación histórica, caracterizada por “la confianza mutua, la cooperación y la amistad”, según la Cancillería.

El Gobierno de Santiago Peña defendió en reiteradas ocasiones que los vínculos con Taipéi se basan en “valores compartidos”, pese a sectores internos que impulsan un acercamiento a China.

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Paraguay es el único país de Suramérica y uno de los doce en el mundo que sostiene relaciones diplomáticas oficiales con Taiwán, mientras que Beijing intensificó su presión diplomática en los últimos años para reducir el número de aliados internacionales de la isla.

El presidente del país latinoamericano, Santiago Peña, anunció el pasado 10 de mayo un acuerdo con Taiwán para el desarrollo de un centro de inteligencia artificial en territorio paraguayo, proyecto que describió como uno de los más relevantes a nivel internacional y que apunta a posicionar al país sudamericano en la competencia global por las nuevas tecnologías.

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La propuesta combina la tecnología de semiconductores de Taiwán con la energía limpia de Paraguay, consolidando una asociación de casi setenta años

El anuncio se realizó al cierre de la visita oficial de Peña a Taiwán, donde mantuvo encuentros con autoridades de la isla y firmó distintos acuerdos de cooperación. “Entre dos gigantes iniciamos el camino para crear el hub de inteligencia artificial más grande del mundo: tecnología taiwanesa con energía paraguaya”, afirmó el mandatario en un mensaje difundido por la Presidencia de Paraguay.

Peña consideró que esta iniciativa representa un paso estratégico para el país en un sector que será determinante en las próximas décadas. “Paraguay se suma con soberanía a la carrera de la inteligencia artificial”, expresó el jefe de Estado en sus redes sociales, donde calificó el acuerdo como “sin precedentes”.

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El manatario precisó que el proyecto será financiado en partes iguales por Paraguay y Taiwán, con el objetivo de transformar al país sudamericano en un centro regional de desarrollo tecnológico enfocado en inteligencia artificial e infraestructura digital.

(Con información de)