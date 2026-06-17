América Latina

La Central Obrera Boliviana presentó al Gobierno de Rodrigo Paz una agenda de ocho puntos para impulsar la pacificación del país

El vocero presidencial, José Luis Gálvez, afirmó que abrirá este miércoles la mesa de diálogo para debatir los ejes de conversación. El conflicto ya dejó al menos 16 muertos y generó pérdidas económicas estimadas en USD 2.760 millones

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Los mineros participan en una marcha convocada por la Central Obrera Boliviana (COB) para exigir la dimisión del presidente Rodrigo Paz, en medio de la actual crisis económica y de combustible, en La Paz, Bolivia, el 11 de mayo de 2026 (REUTERS/Claudia Morales)
Los mineros participan en una marcha convocada por la Central Obrera Boliviana (COB) para exigir la dimisión del presidente Rodrigo Paz, en medio de la actual crisis económica y de combustible, en La Paz, Bolivia, el 11 de mayo de 2026 (REUTERS/Claudia Morales)

La Central Obrera Boliviana (COB) entregó al Gobierno de Bolivia una agenda de ocho puntos que exige la no judicialización de la protesta y busca “pacificar” el país tras un mes y medio de movilizaciones y bloqueos de rutas en distintos departamentos, afectando principalmente a la capital La Paz.

El planteo, dirigido al presidente Rodrigo Paz, solicita que sus demandas sean respondidas “de manera inmediata”. El secretario ejecutivo de la COB, Mario Argollo, afirmó junto a otros dirigentes que “se ha decidido, en consulta con todos los actores, enviar al Gobierno central una conminatoria y planteamiento para la pacificación y recuperación del país que tiene que ser atendida de manera inmediata”.

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El documento remitido a Paz incluye demandas vinculadas a derechos humanos, garantías orgánicas y pacificación, y reclama que se respete el “derecho a la movilización” sin sanciones para los impulsores de las protestas.

La agenda presentada por la COB también pide el cumplimiento de compromisos electorales, la protección de la soberanía económica, defensa de empresas públicas para evitar privatizaciones, transparencia en casos de presunta corrupción y narcotráfico, y el mantenimiento de los precios de los combustibles. Además, exige que toda medida macroeconómica sea consultada de forma “obligatoria”, así como la protección “del bolsillo popular”, soluciones a las demandas salariales de los sindicatos y la defensa de las áreas protegidas y del “principio pacifista” del país.

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Argollo advirtió que “si el Gobierno no atiende esta agenda, van a masificar las protestas y bloqueos de carreteras que iniciaron en mayo junto a la Federación de Campesinos de La Paz para exigir la renuncia de Paz”.

Los mineros participan en una marcha convocada por la Central Obrera Boliviana (COB) para exigir la dimisión del presidente Rodrigo Paz, en medio de la actual crisis económica y de combustible, en La Paz (Bolivia), el 11 de mayo de 2026 (REUTERS/Claudia Morales)
Los mineros participan en una marcha convocada por la Central Obrera Boliviana (COB) para exigir la dimisión del presidente Rodrigo Paz, en medio de la actual crisis económica y de combustible, en La Paz (Bolivia), el 11 de mayo de 2026 (REUTERS/Claudia Morales)

A estas protestas se sumaron sectores cercanos al ex presidente Evo Morales. El líder sindical afirmó que la COB no mantiene vínculos con Morales, quien convocó a sus seguidores a mantener los bloqueos hasta que el presidente dimita y descartó la posibilidad de diálogo.

Tras los puntos presentados por la COB, el Gobierno de Bolivia invitó a la central sindical a una mesa de diálogo este miércoles, para abordar las demandas presentadas por el sindicato con el objetivo de “pacificar” el país, luego de seis semanas de protestas. El encuentro se realizará a las 9:00 hora local (13:00 GMT) en la casa de Gobierno de La Paz.

El anuncio estuvo a cargo del vocero presidencial, José Luis Gálvez, quien declaró ante la prensa: “Es en el diálogo, es en la mesa, donde se construyen las soluciones y es ahí donde podremos debatir y construir mutuamente las soluciones que el pueblo boliviano espera”. Según el funcionario, la invitación busca iniciar una etapa de “concertación” y “construcción de soluciones” ante la crisis social.

Hombre con gafas y traje oscuro habla en un podio con dos micrófonos. Detrás, se ven la Wiphala y la bandera tricolor de Bolivia
José Luis Gálvez se dirige a la prensa durante una conferencia, con la Wiphala y la bandera nacional de Bolivia como telón de fondo

Paz recordó anteriormente que la Constitución y la ley de regulación de estados de excepción que promulgó la semana pasada lo habilitan a intervenir frente a los conflictos. “El diálogo está desbloqueando más que la fuerza”, declaró el mandatario, al referirse a la reducción de cortes de ruta en los últimos días. El jefe de Estado reiteró su disposición al diálogo con sectores que planteen “reivindicaciones justas” y aseguró que aplicará la ley contra quienes adopten “una actitud política”.

La aplicación del estado de excepción requiere la emisión de un decreto presidencial y su aprobación en la Asamblea Legislativa. Los bloqueos, iniciados el 6 de mayo, provocaron desabastecimiento de alimentos, combustible, oxígeno medicinal y medicamentos. El conflicto dejó al menos 16 fallecidos, de los cuales 13 murieron por falta de acceso oportuno a atención médica debido a los bloqueos, y generó pérdidas económicas estimadas en USD 2.760 millones.

(Con información de EFE)

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