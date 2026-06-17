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Así llegó la Selección de Panamá aToronto para su debut en el Mundial 2026 ante Ghana

La Marea Roja armó una fiesta masiva para impulsar al conjunto de Christiansen antes del choque del 17 de junio

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Los canaleros se alistan para el duelo frente a Ghana en el Estadio de Toronto, que abrirá un calendario exigente que seguirá con Croacia el 23 de junio e Inglaterra el 27. (X/ @fepafut)
Los canaleros se alistan para el duelo frente a Ghana en el Estadio de Toronto, que abrirá un calendario exigente que seguirá con Croacia el 23 de junio e Inglaterra el 27. (X/ @fepafut)

La Selección de Panamá arribó a Toronto para su estreno en el Mundial 2026, rodeada por el entusiasmo de su afición y una inmensa expectativa generada tras semanas de preparación.

El plantel se instaló en su hotel de concentración, listo para enfrentar su segundo desafío global tras su debut en 2018.

Panamá cerró su preparación con un empate ante Bosnia y una derrota por goleada ante Brasil. Por ello, el cuerpo técnico señala el primer partido como clave para avanzar de la fase de grupos. (AP Foto/Bruna Prado)
Panamá cerró su preparación con un empate ante Bosnia y una derrota por goleada ante Brasil. Por ello, el cuerpo técnico señala el primer partido como clave para avanzar de la fase de grupos. (AP Foto/Bruna Prado)

La ciudad canadiense recibió a la delegación panameña con una presencia sin precedentes de seguidores, en vísperas del encuentro frente a Ghana, que marcará el inicio del camino en el Grupo L.

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Respaldo masivo de La Marea Roja en la llegada a Toronto

El recibimiento de la Selección en Toronto evidenció el respaldo de la comunidad panameña y el ambiente de fiesta que rodea al equipo. La expectativa por el debut se reflejó en la movilización de los hinchas.

  • Decenas de seguidores panameños se congregaron con banderas, camisetas y cánticos en las inmediaciones del hotel, generando un ambiente animado desde el primer minuto.
  • La plaza Nathan Phillips se convirtió en punto de encuentro para la Marea Roja, que organizó celebraciones esta noche previa al debut.
  • Se estima que más de 20 mil aficionados panameños estarán presentes en las tribunas del BMO Field durante el partido contra Ghana.
  • Los futbolistas destacaron públicamente el impulso emocional que representa el aliento de la afición en territorio canadiense.
La Marea Roja se reunió en la plaza Nathan Phillips y organizó celebraciones previas al debut. EFE/Bienvenido Velasco
La Marea Roja se reunió en la plaza Nathan Phillips y organizó celebraciones previas al debut. EFE/Bienvenido Velasco

De esta manera, el ambiente festivo y el respaldo multitudinario acompañan cada paso del combinado, reforzando la confianza del grupo antes del debut.

Plantel definido y atención médica sobre Carrasquilla

El grupo de convocados por Thomas Christiansen llegó completo, aunque la condición física de uno de sus referentes mantiene la atención del cuerpo técnico y la afición.

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  • La lista incluye a 26 futbolistas, entre ellos Adalberto Carrasquilla, que reapareció en las prácticas tras lesionarse en la final de la Liga MX.
  • El entrenador mantiene en observación al “Coco”, cuya presencia en el once inicial resulta medular.
  • El capitán Aníbal Godoy y el portero Orlando Mosquera aportan experiencia, mientras que Amir Murillo e Ismael Díaz refuerzan las bandas.
Thomas Christiansen mantiene bajo observación a Adalberto “Coco” Carrasquilla debido a su reciente lesión en la final de la Liga MX. (X/ @fepafut)
Thomas Christiansen mantiene bajo observación a Adalberto “Coco” Carrasquilla debido a su reciente lesión en la final de la Liga MX. (X/ @fepafut)

El plantel realizó sus últimos entrenamientos en Ontario antes del traslado y se mantiene en régimen de concentración absoluta.

Expectativas, calendario y el valor del primer partido

El inicio del torneo representa un reto inmediato para Panamá, que busca avanzar más allá de la primera fase.

  • El calendario del Grupo L marca el debut ante Ghana el 17 de junio en Toronto, seguido por los duelos ante Croacia el 23 y contra Inglaterra el 27 de junio.
  • El cuerpo técnico considera que el primer partido será clave para las aspiraciones panameñas de clasificación a la siguiente ronda.
  • El equipo cerró su etapa de preparación con un empate ante Bosnia, resultado que dejó tareas defensivas y confirmó la capacidad de reacción ofensiva.
El calendario del Grupo L para Panamá en el Mundial 2026 marca partidos ante Ghana este 17 de junio, Croacia el 23 e Inglaterra el 27. (X/ @fepafut)
El calendario del Grupo L para Panamá en el Mundial 2026 marca partidos ante Ghana este 17 de junio, Croacia el 23 e Inglaterra el 27. (X/ @fepafut)

El grupo afronta el torneo con una mezcla de juventud, experiencia y el acompañamiento incondicional de una hinchada que aspira a celebrar la primera victoria panameña en una Copa del Mundo.

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