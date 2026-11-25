Jairo Vélez asegura que Pablo Guede se encuentra en buen estado de salud, tras someterse a una operación de urgencia. - Crédito: Difusión

Guardar

El clima de tranquilidad en Matute se ha visto ligeramente alterado en las últimas horas, después de que se conociera que el entrenador Pablo Guede se dirigió con urgencia a una clínica local al padecer un inesperado quebranto en su salud, ocasionado una profunda preocupación entre la delegación de Alianza Lima.

Al argentino lo aquejó un profundo dolor abdominal, lo cual lo obligó a desplazarse pronto a un centro médico, en donde le detectaron un cuadro agudo de apendicitis, lo que supuso una intervención quirúrgica inmediata para retirar el órgano. En cuestión de horas, el líder ‘blanquiazul’ salió del quirófano y lo hizo con una actitud positiva.

PUBLICIDAD

Jairo Vélez ha ofrecido soluciones varias en el ataque de Alianza Lima. - Crédito: Liga 1.

Al día siguiente de la operación, los futbolistas de Alianza Lima cumplieron con sus respectivos entrenamientos bajo la supervisión del asistente Bryan Angulo. Al término de los trabajos, los integrantes del plantel se retiraron de EGB en silencio, aunque solo Jairo Vélez tuvo la consideración de responder un par de preguntas puntuales de manera escueta.

Como era de esperarse, una de las interrogantes era referida a Pablo Guede. “Va recuperándose. Creo que está estable, eso es importante, ya está mejor”, indicó el seleccionado peruano.

El 'Corviche' ha instaurado la calma por el reciente quebranto de salud del entrenador de Alianza Lima. | VIDEO: Gerson Cuba

Por último, Vélez apenas se limitó a hablar de la actitud del bloque aliancista a puertas de la final nacional, que espera a un contendor que deberá salir del lance entre Universitario y Sport Huancayo. “Estamos bien”, zanjó.

PUBLICIDAD

Se prevé que Pablo Guede cumpla con sus días de recuperación en su domicilio y luego, a partir de un monitoreo conjunto, podrá presentarse en los campos de entrenamiento para perfilar la planificación por el cierre de temporada.

Aunque su recuperación médica marcará los próximos días, Pablo Guede ya resolvió otro asunto pendiente: cumplió su sanción y está habilitado para volver a dirigir desde la zona técnica. - Crédito: Melanie Palomino

Preparativos

Lo sucedido con Guede causó apenas una ligera alteración en los planes de cara a la final. Mientras se encuentre ausente, la dirección técnica recaerá en sus trabajadores, quienes conocen perfectamente el ideario y estilo del argentino.

Una vez que el entrenador se encuentre de regreso en La Victoria, habrá una postura concreta con respecto a cómo afrontar las dos semanas de paralización de los ‘blanquiazules’ mientras esperan la resolución de la llave de semifinales del campeonato peruano.

PUBLICIDAD

Resumen audiovisual del encuentro correspondiente a la fecha 17 de la Liga 1 entre Alianza Lima y FC Cajamarca. Las imágenes muestran el ingreso de los planteles al terreno de juego, diversas jugadas de ataque en el área penal, las intervenciones del arquero visitante y las acciones que sellaron el marcador de 5 a 0 a favor del equipo blanquiazul.

Había trascendido que la dirección deportiva estaba interesada en impulsar un partido amistoso con un oponente extranjero, lo cual permitiría que los futbolistas aliancistas tuvieran rodaje toda vez que Pablo Guede probaría esquemas y alineaciones enfocándose en la final.

Sin embargo, las autoridades se han topado con un enorme problema que haría inviable el plan: la gran mayoría de clubes extranjeros han entrado en periodo vacacional, mientras que otros están cerrando sus respectivas campañas. De tal modo que muy probablemente no se dará ese juego preparatorio para los ‘íntimos’.

Alianza Lima se alista para la final de Liga 1 2026. - Crédito: ITEA

En caso se haga oficial, Alianza Lima solo deberá abocarse al 100% en trabajos tácticos en EGB y contar con un muy buen tramo de forma con los futbolistas que integran el plantel.

PUBLICIDAD

Los de Guede consiguieron su boleto a la final de la Liga 1 2026 al ganar el Torneo Apertura y asentarse en el primer lugar de la Tabla Acumulada, aventajando a Universitario de Deportes y el resto de clubes.