Sport Huancayo estableció medidas de seguridad tras la polémica registrada en su último partido ante Universitario. Crédito: LFP

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Sport Huancayo confirmó las restricciones que tendrá el partido frente a Universitario de Deportes por la semifinal de ida de la Liga 1 2026. A través de un comunicado oficial, el ‘rojo matador’ informó que el encuentro de este domingo 29 de noviembre se disputará con una sola tribuna habilitada y únicamente con la presencia de aficionados locales.

Asimismo, la institución huancaína precisó que estará prohibido ingresar al estadio IPD de Huancayo con camisetas, banderolas o cualquier otra prenda que identifique a la ‘U’, con el objetivo de evitar la presencia de aficionados del conjunto visitante en las gradas.

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La medida se anuncia luego de la controversia que se produjo en el último enfrentamiento entre ambos clubes por la última fecha del Torneo Clausura 2026. En aquella ocasión, se permitió el ingreso de hinchas cremas a la tribuna Oriente, pese a que el Instituto Peruano del Deporte (IPD) había autorizado únicamente el uso de Occidente.

Este incumplimiento motivó una sanción económica contra Sport Huancayo y derivó en nuevas disposiciones para el compromiso de este domingo, en el que ambos equipos buscarán dar el primer paso hacia la final nacional.

Fabián Bustos deberá afinar su once para no caer goleado ante el 'rojo matado'. Créditos: L1 Max.

Sport Huancayo anunció restricciones para el partido ante Universitario

Mediante sus canales oficiales, Sport Huancayo comunicó que el encuentro frente al conjunto ‘crema’ se desarrollará únicamente con la tribuna Occidente habilitada. Asimismo, precisó que el acceso estará reservado para la hinchada local, por lo que no se permitirá la presencia de seguidores de Universitario en el estadio IPD de Huancayo.

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El club también estableció una restricción relacionada con la indumentaria de los asistentes. Según el pronunciamiento, estará prohibido ingresar con banderolas, camisetas o cualquier tipo de prenda que represente al equipo rival. De esta manera, la institución busca evitar situaciones que puedan alterar el orden durante el desarrollo del espectáculo deportivo.

“Estas disposiciones tienen como finalidad garantizar el orden y la seguridad durante el desarrollo del espectáculo deportivo”, señaló el ‘rojo matador’ en su comunicado. Además, solicitó a los espectadores respetar las medidas establecidas y agradeció su comprensión y colaboración.

El comunicado de Sport Huancayo de cara al duelo contra Universitario.

¿Por qué Sport Huancayo tomó esta decisión?

Las restricciones se producen después de la polémica que protagonizó Sport Huancayo durante su anterior partido frente a Universitario, disputado el domingo 22 de noviembre. En aquella ocasión, el IPD había autorizado el uso exclusivo de la tribuna Occidente, debido a que era el único sector que contaba con las condiciones y autorizaciones necesarias para recibir público.

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Sin embargo, durante el encuentro también se permitió el ingreso de aficionados ‘cremas’ a Oriente, situación que contravenía las disposiciones establecidas previamente por las autoridades. El hecho generó cuestionamientos y derivó en una sanción económica contra el club huancaíno.

Posteriormente, se conoció que la institución había cancelado la multa impuesta por el IPD. No obstante, el pago no significaba que pudiera habilitar otros sectores del escenario deportivo sin contar con la autorización correspondiente.

De cara a la semifinal, las autoridades establecieron que el compromiso se dispute únicamente con público local y en la tribuna Occidente. Sport Huancayo trasladó estas condiciones a sus aficionados mediante su reciente pronunciamiento, con el objetivo de evitar nuevos inconvenientes.

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El club huancaíno prohibió el acceso con camisetas, banderolas y prendas alusivas a Universitario. Crédito: SH

¿Cuándo juegan Sport Huancayo vs. Universitario por la semifinal?

El primer enfrentamiento entre ambos equipos se disputará este domingo 29 de noviembre, desde las 3:00 p. m., en el estadio IPD de Huancayo. El conjunto dirigido por Richard Pellejero intentará aprovechar su condición de local para conseguir una ventaja antes de visitar Lima.

Universitario, por su parte, buscará recuperarse de la goleada por 4-1 que sufrió ante el mismo rival en la última jornada del Torneo Clausura. La serie se definirá en el partido de vuelta, programado para el viernes 4 de diciembre en el Estadio Monumental.

El ganador de esta llave avanzará a la final nacional, donde ya espera Alianza Lima. Así, además de la importancia deportiva del enfrentamiento, el compromiso estará marcado por las medidas de seguridad y las restricciones de ingreso anunciadas por Sport Huancayo.

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