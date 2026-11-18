Antonio Spinelli citó a 30 futbolistas para los últimos tres amistosos de la selección peruana femenina en el 2026. Crédito: X La Bicolor.

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Antonio Spinelli mantuvo su línea de trabajo en la nueva convocatoria de la selección peruana femenina, con una nómina que reúne a jugadoras del torneo local y futbolistas que desarrollan sus carreras fuera del país. El técnico incluyó a deportistas con vínculo familiar peruano, una vía que amplió las opciones del plantel durante su proceso.

El entrenador argentino convocó a 30 futbolistas para tres amistosos, divididas en tres arqueras, 10 defensas, 10 mediocampistas y siete delanteras. Universitario aporta ocho integrantes, mientras que Alianza Lima, Sporting Cristal y FBC Melgar también tienen presencia en una lista con representantes de clubes y universidades de Estados Unidos, México, Francia, Suecia, Noruega, Australia y España.

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La agenda contempla dos encuentros frente a República Dominicana y un duelo ante Alemania, selección que llegará a Brasil con la mira puesta en el Mundial de 2027. Para Perú, el cruce con el combinado europeo representa un examen internacional luego de la campaña en la Liga de Naciones Femenina de la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol).

La selección femenina que dirige Antonio Spinelli se enfrentará a República Dominicana en dos amistosos en Chincha. Crédito: La Bicolor.

Las convocadas de la selección peruana femenina

Arqueras

Mía Shalit

Noelia Rivarola

Kaylee Rybinski

Defensas

Mía León

Ana Lucía Deletre

Luana Chamochumbi

Valeria Villar

Brenda Meier

Grace Cagnina

Kelis Guzmán

Valerie Gherson

Mía García

María Alejandra Espejo

Mediocampistas

Khloe Olano

Andrea Thorisson

Claudia Cagnina

Antonella Solari

Ariana Weiss

Jackelin Saavedra

Adriana Bonanno

Luz Campoverde

Claudia Domínguez

Melanny Mondaca

Delanteras

Alessia Sanllehi

Aldana Rodríguez

Françoise Van Zweeten

Alesia García

Cherrie Cox

Raquel Bilcape

Kaylee Hanna

Convocadas de la selección peruana femenina para los amistosos ante República Dominicana y Alemania. Crédito: La Bicolor.

¿Cuándo serán los duelos ante República Dominicana?

La selección peruana enfrentará a República Dominicana el viernes 27 de noviembre, a las 11:00, y el domingo 29, desde las 15:00. Ambos partidos se disputarán en la Videna de Chincha, sede que el comando técnico utilizó en anteriores jornadas de preparación.

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Spinelli tendrá dos oportunidades para evaluar la respuesta del plantel ante un rival de la Confederación de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe de Fútbol (Concacaf). La programación también permitirá que las convocadas procedentes del exterior se adapten a la dinámica del grupo antes de la última presentación del año.

¿Cuándo será el histórico amistoso frente a Alemania?

Perú jugará contra Alemania el viernes 4 de diciembre, a las 16:00 hora peruana, en el estadio São Januário de Río de Janeiro. Será el primer partido entre ambas selecciones absolutas y una ocasión para medir a la ‘bicolor’ frente a una potencia que ya aseguró su participación en el Mundial de Brasil 2027.

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El encuentro tendrá lugar en territorio brasileño porque Alemania realizará una gira sudamericana, que también incluye un compromiso con Argentina. La presencia de la selección europea instala una exigencia distinta para el equipo de Spinelli, que busca sostener la base competitiva construida durante la temporada.

Perú enfrentará a Alemania: día, hora y canal TV del duelo histórico en fútbol femenino.

Se baja el telón del 2026 para Perú

La fecha FIFA cerrará un año en el que Perú estuvo cerca de acceder al repechaje para el Mundial de 2027. El equipo acabó quinto en la Liga de Naciones Femenina de la Conmebol con 11 puntos, la misma cantidad que Ecuador, que obtuvo uno de los cupos por una mejor diferencia de goles.

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La campaña dejó triunfos ante Chile, Uruguay y Bolivia, además de empates con Paraguay y Argentina. El 4-0 sobre Bolivia en la última jornada mantuvo la opción hasta el final, aunque el resultado no alcanzó para desplazar a Ecuador de la zona de repesca. Perú quedó a cuatro goles del objetivo, un margen que expuso la importancia de cada resultado.

Los amistosos servirán para que el cuerpo técnico revise variantes y prolongue el proceso con miras a las siguientes competencias. La convocatoria combina futbolistas que tuvieron participación en la Liga de Naciones con jóvenes que integraron la selección sub-20, dentro de una búsqueda por consolidar alternativas para el futuro.

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El entrenador argentino ha conversado con Infobae Perú y ha detallado sobre las sensaciones que le dejó el camino trazado en la Liga de Naciones Femenina 2026.