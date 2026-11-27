Patricio Álvarez fue el único portero de la Liga 1 2026 en anotar uno o más tantos. Crédito: Instagram Patricio Álvarez.

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Atlético Grau empezó a delinear su plantel para la temporada 2027 y tomó una decisión con uno de sus referentes. Luego de una campaña sin descenso ni clasificación a torneos internacionales, el club piurano apunta a elevar sus resultados y aseguró la continuidad de Patricio Álvarez por un año.

El arquero y capitán renovó su vínculo con el ‘patrimonio de Piura’, según informó el periodista Ernesto Jerónimo Macedo León. La directiva decidió sostener al guardameta de 32 años, que mantuvo regularidad durante la temporada y se consolidó como una de las voces del vestuario.

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Álvarez participó en 33 partidos entre la Liga 1 y la Copa de la Liga. Acumuló 2.970 minutos en cancha, recibió 43 goles y terminó con su valla invicta en 10 ocasiones. Esos números explican la decisión de Atlético Grau de mantenerlo como titular para el próximo curso.

El ‘Pato’ tuvo, además, un aporte poco habitual para su posición. El experimentado futbolista convirtió cuatro goles en el año, todos desde el punto de penal, y se ubicó como el único arquero con anotaciones en el campeonato peruano.

Patricio Álvarez se alista para continuar defendiendo el arco de Atlético Grau. Crédito: X Ernesto Jerónimo.

La renovación representa una señal de continuidad en un equipo que cerró la temporada sin cumplir objetivos mayores. Grau se mantuvo en primera división, aunque quedó fuera de la lucha por los cupos internacionales. La dirigencia deberá definir ahora las posiciones que reforzará para competir en la Liga 1 2027.

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Álvarez llegó a la institución piurana en 2023 y con el paso de las temporadas asumió un rol central dentro del grupo. Su permanencia permite que el club conserve una pieza conocida en el sistema defensivo y una alternativa en las jugadas de pelota parada.

Arquero goleador

La faceta ofensiva de Patricio Álvarez tuvo un primer episodio en el Torneo Apertura. El portero ejecutó un penal y anotó el gol que definió la victoria de Atlético Grau sobre FC Cajamarca, en una jornada en la que asumió la responsabilidad desde los 12 pasos.

Ese tanto abrió una secuencia que continuó durante el Clausura. El guardameta volvió a convertir ante Sport Huancayo en agosto, frente a ADT en octubre y contra Cusco FC en noviembre. Tres goles en Clausura elevaron su registro personal a cuatro anotaciones.

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Patricio Álvarez registra más de 100 partidos con Atlético Grau. Crédito: Instagram Atlético Grau.

La eficacia del capitán dio al cuadro albo una variante puntual en los partidos que ofrecieron penales. No se trató de remates aislados: el arquero asumió las ejecuciones durante la campaña y respondió con pleno acierto en sus cuatro oportunidades.

Su participación ofensiva no desplazó su tarea principal bajo los tres palos. El cuerpo técnico contó con Álvarez por su experiencia, capacidad de mando y presencia en la última línea. La renovación ratifica que seguirá como una de las referencias del plantel en 2027.

Salidas en Atlético Grau

En paralelo a la renovación de Álvarez, Atlético Grau comenzó a definir las bajas para la próxima temporada. El periodista de L1MAX, Ernesto Macedo, informó que cinco futbolistas no seguirán en la institución: Aamet Calderón, Elsar Rodas, Ignacio Tapia, Lucas Acevedo y Diego Barreto.

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La salida de Calderón dejará al plantel sin uno de sus arqueros alternos, mientras que Rodas, Tapia y Acevedo integraban distintas variantes defensivas. Barreto, por su parte, formó parte de las opciones de mitad de cancha durante la campaña que acaba de concluir.

Estas desvinculaciones anticipan un proceso de renovación de la plantilla. Grau deberá buscar alternativas para cubrir esos puestos y, al mismo tiempo, definir qué jugadores acompañarán a Álvarez en la base del equipo. El club ya aseguró al capitán, pero mantiene abiertas varias decisiones de cara a 2027.