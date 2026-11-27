Cerca de 200 escolares del colegio Ramón Castilla, en Samanco, Chimbote, reciben clases fuera de sus aulas debido a las altas temperaturas. Un docente reportó desmayos y otros malestares entre los estudiantes por el intenso calor. Fuente: TV Perú Noticias

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Cerca de 200 estudiantes del colegio Ramón Castilla, ubicado en el distrito de Samanco, en Chimbote, deben salir de sus aulas para continuar con sus clases debido a las altas temperaturas que afectan la zona. La situación se presenta principalmente durante las horas cercanas al mediodía, cuando el calor dentro de los salones se vuelve difícil de soportar.

El problema afecta a alumnos del nivel secundario de esta institución educativa, que cuenta con cerca de 400 estudiantes matriculados. Según explicó el docente Jorge Ramón Vázquez, entre 200 y 250 escolares salen diariamente a los exteriores para desarrollar sus actividades académicas, aunque la cantidad varía dependiendo de la intensidad del calor.

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La exposición a las altas temperaturas también generó problemas de salud entre los estudiantes. Algunos presentaron desmayos, vómitos, dolores de cabeza y episodios de desvanecimiento, por lo que los profesores tuvieron que comunicarse con sus padres y, en determinados casos, trasladarlos al centro de salud de Samanco.

Estudiantes del colegio Ramón Castilla en Samanco trasladan sillas al exterior de las aulas para continuar sus clases ante las altas temperaturas registradas en la zona. (Captura: TV Perú Noticias)

Estudiantes salen de sus aulas cuando aumenta la temperatura en Samanco

El docente Jorge Ramón Vázquez explicó que la situación se intensifica entre las 10:00 y las 13:00 horas, periodo en el que el calor dificulta la permanencia de los escolares dentro de los salones. La semana anterior, según su testimonio, la temperatura alcanzó un pico de 30 grados.

Ante estas condiciones, los profesores optaron por trasladar las clases a los espacios exteriores de la institución educativa. La medida busca que los alumnos puedan continuar con sus actividades escolares sin permanecer en ambientes donde la sensación térmica resulta demasiado elevada.

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La cantidad de estudiantes que necesita salir de las aulas cambia diariamente. El profesor precisó que entre 200 y 250 escolares recurren a esta alternativa, de acuerdo con las condiciones climáticas de cada jornada.

Un estudiante del colegio Ramón Castilla de Samanco traslada un ventilador para mitigar las altas temperaturas registradas en las aulas del plantel. (Captura: TV Perú Noticias)

Escolares sufrieron desmayos, vómitos y dolores de cabeza por el calor

Las altas temperaturas también encendieron las alertas entre los docentes debido a los malestares registrados durante las clases. De acuerdo con Vázquez, algunos estudiantes sufrieron desmayos, vómitos y dolores de cabeza, mientras que otros experimentaron episodios de debilidad y desvanecimiento.

Frente a estos incidentes, los profesores optaron por comunicarse con los padres de familia para informarles sobre el estado de sus hijos. En los casos que lo requirieron, los escolares fueron trasladados al centro de salud de Samanco para recibir atención.

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La situación obligó a la comunidad educativa a modificar algunas de sus prácticas habituales. La prioridad es evitar que los estudiantes permanezcan durante varias horas en salones donde las condiciones de temperatura dificultan el desarrollo normal de las clases.

Senamhi precisó que Lima, Ica, Áncash y La Libertad se encuentran con nivel de peligro naranja. (Andina)

Colegio retiró los vidrios de las ventanas y pidió llevar agua

Entre las medidas adoptadas por la institución figura el retiro de los vidrios de las ventanas, con la intención de facilitar el ingreso de aire y mejorar la ventilación de los ambientes. Según explicó el docente, las aulas tienen una infraestructura antigua y sus ventanas no cuentan con dimensiones que permitan una circulación suficiente del aire.

La institución también solicitó a los padres de familia enviar a sus hijos con ropa más ligera y deportiva para afrontar las jornadas escolares. Otra de las recomendaciones fue llevar tomatodos con agua para mantenerse hidratados durante las actividades.

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Los padres de familia también colaboraron con la instalación de ventiladores en algunos salones. Incluso, algunos estudiantes llevan equipos personales para intentar reducir el calor mientras desarrollan sus actividades académicas.

Sin embargo, el docente consideró necesario realizar una reestructuración de los ambientes educativos para mejorar las condiciones en las que los escolares reciben sus clases. Mientras tanto, los alumnos continúan recurriendo a los espacios exteriores cuando las temperaturas aumentan en esta localidad de la provincia del Santa.