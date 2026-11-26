Imágenes del paso de la banda británica Gorillaz por Lima, Perú, con motivo de su primer concierto en el país. El registro audiovisual muestra edificios históricos de la ciudad como el Palacio de Gobierno, tomas del público asistente al recital y fragmentos de la presentación musical en el escenario, donde el cantante Damon Albarn interactúa con los espectadores vistiendo un chullo tradicional.

Guardar

La banda británica Gorillaz agradeció al público peruano mediante un video publicado después de su debut en el país, una presentación que reunió a miles de asistentes en el recinto Lurín Live la noche del lunes 23 de noviembre.

El mensaje llegó tras el concierto que marcó la primera actuación del proyecto liderado por Damon Albarn en Perú. “Thank you Perú”, escribió la banda en sus redes sociales.

PUBLICIDAD

La visita formó parte de ‘The Mountain Tour 2026′, gira internacional con la que el grupo volvió a los escenarios para presentar su actual etapa musical. La jornada en Lurín combinó canciones de distintas épocas de la banda con proyecciones, animaciones y recursos visuales vinculados a los personajes virtuales que integran su identidad desde su aparición a fines de los años noventa.

En el video dirigido a sus seguidores, Gorillaz expresó su reconocimiento a la recepción que tuvo en Lima. El material circuló luego de una noche en la que el público acompañó temas que forman parte del repertorio más conocido del grupo y celebró una presentación esperada durante más de dos décadas por sus seguidores locales.

PUBLICIDAD

La banda Gorillaz actúa en el escenario de Lurín Live ante una pantalla que proyecta al personaje 2-D durante su concierto de la gira The Mountain Tour 2026.

La presentación fue el primer encuentro de Gorillaz con el público peruano

El concierto se realizó en Lurín Live, ubicado en el kilómetro 32 de la Panamericana Sur, luego de que la producción anunciara el cambio de sede desde Arena 1 Park, en San Miguel. Las puertas abrieron a las 4:30 p. m. y el espectáculo tenía previsto comenzar a las 9:30 p. m.

La Agencia Peruana de Noticias Andina informó que la agrupación ofreció una presentación ante una multitud y que el formato del espectáculo integró música en vivo, animaciones y efectos visuales. La propuesta mantuvo uno de los rasgos centrales de Gorillaz: el diálogo entre una banda convencional y un universo gráfico protagonizado por 2-D, Murdoc Niccals, Noodle y Russel Hobbs.

PUBLICIDAD

El grupo fue creado en 1998 por Albarn y el dibujante Jamie Hewlett. A lo largo de su trayectoria, construyó un catálogo que cruza rock alternativo, hip hop, electrónica, pop, dub y música latina, además de colaboraciones con artistas de distintos géneros y países.

La llegada a Lima permitió que esa fórmula se trasladara por primera vez a un escenario peruano. La jornada también contó con la participación de Los Mirlos, agrupación peruana de cumbia amazónica, en un cruce musical que fue celebrado por los asistentes.

La banda británica Gorillaz actúa en Lurín Live frente al público mientras una pantalla gigante proyecta animaciones de sus integrantes virtuales.

Miles de personas asistieron a la cita en Lurín

La organización proyectaba una asistencia aproximada de 36.000 personas entre todas las localidades. La dimensión de la convocatoria se reflejó desde horas antes del inicio, cuando los asistentes se movilizaron hacia el distrito de Lurín para acceder al recinto.

PUBLICIDAD

Para una parte importante del público, el concierto fue la oportunidad de escuchar en directo canciones asociadas a varias etapas de la discografía de Gorillaz. El proyecto alcanzó reconocimiento global con discos como Gorillaz, Demon Days, Plastic Beach y Song Machine, Season One: Strange Timez, además de una extensa lista de sencillos y colaboraciones.

La presentación en Perú se produjo en el marco de la promoción de The Mountain, álbum que da nombre a la actual gira. La visita se incorporó así a un calendario de espectáculos internacionales que ha llevado a Lima a artistas y bandas de diversos géneros durante 2026.

PUBLICIDAD

Las imágenes difundidas tras el concierto mostraron la respuesta del público frente a la puesta en escena. El agradecimiento posterior de la banda reforzó la relevancia que tuvo el debut peruano dentro de su recorrido por la región.

La banda liderada por Damon Albarn se presenta en el escenario de Lurín Live ante una gran pantalla iluminada durante la gira The Mountain Tour 2026.

La salida del recinto registró problemas de tránsito y aglomeración

El final de la jornada estuvo marcado por dificultades para abandonar los alrededores de Lurín Live. La concentración de asistentes coincidió con la salida de vehículos particulares, taxis y buses contratados, lo que generó congestión durante varias horas de la madrugada en la Panamericana Sur.

De acuerdo con El Comercio, usuarios difundieron en redes sociales reportes sobre accesos reducidos, señalización insuficiente y una alta concentración de peatones en las vías cercanas al local. Algunos asistentes indicaron que tuvieron problemas para ubicar los puntos de embarque de los buses contratados para el retorno.

PUBLICIDAD

La producción había anunciado rutas de transporte hacia Puente Benavides, el trébol de Javier Prado y Puente Santa Anita, además de zonas destinadas a estacionamiento y al abordaje de taxis. Sin embargo, las medidas no evitaron los problemas de circulación tras la salida masiva del público.

El cambio de sede había generado preguntas previas por la distancia entre el recinto y varias zonas de Lima, sobre todo porque el concierto se realizó un lunes. La experiencia posterior al espectáculo volvió a poner en discusión las condiciones de acceso, evacuación y transporte para eventos de gran convocatoria en esa zona del sur de la capital.

PUBLICIDAD

Mientras tanto, el mensaje de Gorillaz quedó como el cierre artístico de una jornada inédita para sus seguidores peruanos. La agrupación completó así su primera presentación en el país, con una respuesta multitudinaria dentro del recinto y una salida que expuso las dificultades logísticas para movilizar a decenas de miles de personas.

Damon Albarn y los músicos de Gorillaz actúan sobre el escenario frente a pantallas que proyectan las animaciones del grupo en Lurín Live.