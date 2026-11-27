Martín Távara mantiene como meta deportiva fichar por un club europeo. Crédito: Petro de Luanda.

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Martín Távara ha dado un giro de 180 grados a su carrera deportiva. El jugador dejó Sporting Cristal para marcharse al Petro de Angola y disputar su primera experiencia profesional. El talentoso zurdo de 27 años nacido en Sullana ve esta experiencia como un trampolín que lo impulse hacia una nueva etapa en su carrera. Apunta a Europa.

El mediocampista peruano aseguró que los próximos seis meses serán determinantes para probar sus condiciones en un nuevo contexto competitivo. Távara considera que una buena campaña con el cuadro angoleño puede abrirle opciones fuera de Sudamérica. “Si la rompo en estos seis meses de torneo con Petro, ¿quién no quisiera ir a Europa? Esa es la meta, demostrar mi mejor nivel”, declaró en diálogo con ‘Fútbol Como Cancha’.

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La posibilidad de disputar la Liga de Campeones de África tuvo peso en su decisión. Távara señaló que la experiencia internacional le resulta más atractiva que otros aspectos de la propuesta y valoró el nivel que espera encontrar tanto en el campeonato angoleño como en el torneo continental.

“No ha pesado mucho lo económico, la Liga de Campeones de África me emociona bastante. El nivel de la liga local también es muy bueno, no todos tienen la posibilidad de jugar un campeonato internacional así”, expresó el volante, que iniciará una etapa bajo la dirección del portugués Alexandre Santos.

Martín Távara se incorpora al club más ganador del fútbol de Angola. - Crédito: Petro de Luanda

El exjugador de Sporting Cristal explicó que la oferta del Petro de Luanda incluía condiciones favorables para su entorno familiar. También influyeron la presencia de futbolistas sudamericanos en el plantel y la posibilidad de comunicarse en un idioma que considera cercano. “Tenía la espina de irme a jugar al extranjero”, afirmó sobre su salida del fútbol peruano.

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Távara remarcó que el aspecto económico no fue el único argumento, aunque reconoció que tenía una responsabilidad familiar al momento de elegir. “Hoy en día soy el soporte de mi familia, tanto de mis padres como de mis hermanos. Tengo dos hijas que están en mi espalda y en Sudamérica no iba a conseguir lo que estoy consiguiendo en Angola”, sostuvo.

El volante llega a África después de cerrar su ciclo en Sporting Cristal. Durante el 2026 acumuló 44 encuentros, cuatro goles y cinco asistencias en todas las competiciones.

El triplete contra Alianza Lima despertó el interés de Petro

Uno de los antecedentes que impulsó el interés del club angoleño fue su actuación ante Alianza Lima en los ‘play-offs’ de la Liga 1 2025. Távara anotó tres goles en Matute y condujo a Sporting Cristal hacia la segunda ronda de esa definición.

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El volante puso el empate en Matute. (Video: L1MAX)

“El partido contra Alianza Lima en los playoffs del año pasado fue el mejor de mi carrera y eso lo vieron desde mi nuevo club”, manifestó. El zurdo reconoció que aquella presentación superó incluso sus propias expectativas y modificó la percepción de varios equipos sobre su rendimiento.

“Hasta a mí me sorprendió ese encuentro, salió un Martín que nadie lo tenía y eso llamó la atención de varios equipos”, añadió. Esa actuación quedó como uno de los puntos más altos de su recorrido con el cuadro ‘rimense’ y antecedió su fichaje por Petro de Luanda.

Regresar a la selección peruana

La salida al exterior también forma parte de su objetivo de volver a la selección peruana. Távara señaló que mantiene esa aspiración y que recibió consejos de excompañeros que tuvieron experiencias fuera de la Liga 1 antes de consolidar sus carreras.

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“Nunca descarté la posibilidad de volver a la selección. He conversado con muchos jugadores de mi exclub que han jugado afuera y me dijeron: ‘Martín, vete, quizá puedas dar el gran salto por allá’”, comentó el mediocampista de 27 años.

Martín Távara disputó 66 minutos en el amistoso de Perú con Nicaragua en Matute. - créditos: FPF

Távara todavía no debutó en las Eliminatorias Sudamericanas, pese a que integró convocatorias de la selección peruana en procesos anteriores. El mediocampista espera que su rendimiento en Angola le permita volver a entrar en consideración y competir por una oportunidad en el equipo nacional.

Su paso por el Petro de Luanda comenzará con el desafío de ganarse un lugar en el mediocampo de Alexandre Santos. A partir de esa competencia, el volante buscará sostener el nivel que le permita acercarse a la meta de llegar a Europa.

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