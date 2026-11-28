La tenista peruana decidió parar su participación en su partido ante Ruth Roura debido a problemas físicos. Crédito: World Tennis.

Guardar

Lucciana Pérez puso fin a su participación en el W75 de Florianópolis tras retirarse por lesión en las semifinales ante la española Ruth Roura. La peruana caía por 5-2 en el primer set cuando decidió no continuar, luego de mostrar limitaciones físicas que le impidieron desplegar la intensidad habitual en su juego.

Pérez no se exigió en varios pasajes del encuentro y redujo sus desplazamientos sobre la cancha de polvo de ladrillo. Tras un intercambio con su cuerpo técnico, optó por abandonar el partido para evitar que la molestia se agravara y comprometiera sus próximos compromisos en el circuito profesional.

PUBLICIDAD

La lluvia también apareció durante el desarrollo del duelo, aunque la organización mantuvo el juego en marcha. Después de una devolución larga, el partido quedó inconcluso y la peruana se acercó a la red para saludar a Roura, quien avanzó a la final del torneo brasileño.

La decisión también alcanzó la competencia de dobles, instancia en la que Pérez había llegado a semifinales. La tenista peruana priorizó su recuperación luego de una exigente seguidilla de partidos que incluyó dos torneos consecutivos en Brasil, con resultados que le permitirán mejorar su posición en la clasificación mundial.

Lucciana Pérez se retiró del W75 de Florianópolis 2026 por lesión. Crédito: ATPerú.

El paso de Lucciana Pérez por Brasil

El retiro en Florianópolis no altera el saldo de una gira que dejó señales favorables para Pérez. La peruana había regresado al circuito después de cerca de un mes sin actividad oficial y encontró en Brasil una secuencia de partidos que le devolvió ritmo, confianza y puntos para el ranking.

PUBLICIDAD

Su primera escala fue el W35 de Sao Paulo, donde levantó el título sin ceder sets. El título en Sao Paulo llegó después de una campaña sólida, en la que resolvió cada ronda con autoridad y cerró la final con una victoria ante la mexicana Ana Sofía Sánchez.

La consagración representó un impulso para afrontar el W75 de Florianópolis, certamen de mayor jerarquía dentro del calendario de la Federación Internacional de Tenis. Pérez trasladó el nivel mostrado en Sao Paulo a la siguiente semana y alcanzó las semifinales tras superar a rivales con experiencia en el circuito.

En Florianópolis, la peruana consiguió victorias ante la brasileña Ana Candiotto, la chilena Bárbara Gatica y la local Laura Pigossi. Ese recorrido confirmó una semana de alto nivel antes de la molestia física que frenó su avance frente a Roura.

PUBLICIDAD

La tenista nacional clasificó a las semifinales del W75 de Florianópolis tras vencer a Laura Pigossi por 6-4, 1-6 y 6-2. En la próxima actualización del ranking ingresará por primera vez en su carrera al top 300. Crédito: World Tennis.

Más allá de la salida anticipada, los resultados en ambas ciudades consolidan un tramo favorable para la tenista nacional. La gira le permitió sumar partidos sobre arcilla, recuperar continuidad competitiva y sostener una progresión que había quedado interrumpida durante el mes previo.

La baja en individuales y dobles deja pendiente la evaluación de su estado físico y de su calendario inmediato. Pérez deberá definir junto con su equipo los próximos pasos para resguardar su recuperación, en un momento en el que su ascenso en el ranking abre nuevas posibilidades de ingreso a torneos de mayor categoría.

Nueva mejor ubicación en el ranking

Los puntos obtenidos en Sao Paulo y Florianópolis tendrán efecto en la actualización del ranking de la Asociación de Tenis Femenino (WTA). Desde el lunes 30 de noviembre, Pérez ingresará por primera vez al grupo de las 300 mejores tenistas del mundo.

PUBLICIDAD

Lucciana Pérez sacó boleto a las semifinales del W75 de Florianópolis y al Top 300 WTA. Crédito: Facebook ATPerú.

La nueva ubicación supondrá el mejor registro de su carrera en la clasificación profesional. La peruana partía esta semana desde el puesto 333 y aseguró el ascenso gracias a sus actuaciones en los dos torneos brasileños, pese a que no pudo completar la semifinal en Florianópolis.

El ingreso al Top 300 llega tras una gira en la que obtuvo un título y una semifinal. Pérez cerró Brasil en alza, aunque la prioridad inmediata será conocer el alcance de la lesión que la obligó a detenerse cuando buscaba su segunda final consecutiva.