Nolberto Solano lleva un año y tres meses como seleccionador de Pakistán. - Crédito: PFF

Guardar

Aunque para la gran mayoría de peruanos fue inexplicable la determinación de Nolberto Solano de asumir las riendas de la selección de Pakistán, una de las peores en la clasificación FIFA, el estratega nacional jamás vio por encima del hombro la oportunidad y la aceptó con mucho orgullo, deseando establecer un cambio en el futuro.

Después de 15 meses de administración, atravesando por toda clase de situaciones, ‘Nobby’ puede presumir de haber dado inicios alentadores con respecto a su misión. Los últimos dos eventos internacionales, muy intensos dicho sea de paso, reivindican el papel espléndido del peruano.

PUBLICIDAD

Nolberto Solano dialogando con su asistente técnico durante el Pakistán vs India por Campeonato SAFF. - Crédito: AFP

“Ha habido mucho progreso. Haber participado en el torneo en Maldivas y llegar a la final en Bangladesh son, a mi entender, avances dentro del plan que tenemos para Pakistán”, sostuvo en una entrevista con PTV Sports.

“Hasta ahora me siento muy contento y sumamente privilegiado de tener el honor de formar parte de la selección de Pakistán. Cuando llegué aquí mi mentalidad siempre fue mantener una actitud positiva”, añadió Nolberto.

El seleccionado pakistaní, con Nolberto Solano a la cabeza, consiguió un título en fútbol después de 74 años. | VIDEO: Yes TV

Reconoció además Solano que al principio contó con dudas por aceptar la oferta de trabajo hasta que el presidente de la PFF intervino: “Sé que en el pasado hubo muchos problemas con el fútbol en este lugar —incluyendo suspensiones y diversas dificultades con la federación—, pero al hablar con Mohsen Gilani, él me transmitió mucha confianza respecto a cómo planea avanzar y esforzarse al máximo para impulsar el desarrollo”.

PUBLICIDAD

Al final, hechas las sumas y restas, el paso que dio ‘Nobby’ Solano fue el ideal. “Lo estoy disfrutando mucho. Hay muchísimo trabajo por hacer, pero, considerando que llevo aquí solo un año y tres meses, las cosas van por muy buen camino; estoy realmente muy feliz aquí”, externó.

Nolberto Solano dialogando con su asistente Titus Bramble durante los entrenamientos de la selección de Pakistán. - Crédito: PFF

Sueño mundialista

Al momento que Solano se sentó con Pakistán TV, la señal nacional del país, aseguró que su meta inmediata es elevar el nivel de cada uno de sus futbolistas para así construir un bloque que pueda ir convencido a la lucha de las Eliminatorias AFC 2030.

PUBLICIDAD

“Mi misión actual con la selección de Pakistán es intentar ser competitivos de cara a la próxima etapa en marzo, ya que debemos jugar y clasificarnos para la Fase de Grupos con el objetivo de llegar a la Copa del Mundo”.

El técnico peruano quiere llevar a la selección de Pakistán a las instancias finales de las Eliminatorias 2030. | VIDEO: Arfa Feroz Zake

Claro que para que el ‘Maestrito’ consiga esa asignatura necesitará de efectivos curtidos, algo que todavía no aprecia, aunque reivindica la habilidad de sus citados: “Aquí en Pakistán existe el talento, existe la materia primera, pero a estos jóvenes les hace falta recibir formación”.

La exposición acerca de ese tema prosiguió, pero con un ejemplo propio. “Recuerdo cuando empecé a jugar al fútbol a los 10 años; nací en Perú y allí contábamos con toda esa formación. Tuve la suerte de llegar a un gran club, y a partir de ahí uno sigue creciendo”, evocó.

PUBLICIDAD

Nolberto Solano no deja de romper techos de cristal con Pakistán. - Crédito: Difusión

“El día que esto empiece a suceder aquí en Pakistán, será fantástico para los jóvenes talentos, porque creo que esta nueva generación —la de los últimos 10 o 15 años— realmente ama el fútbol”, cerró.

De la mano de Nolberto Solano, los ‘halcones’ llegaron a competir en la primera edición de la Copa ASEAN, aunque el mejor rendimiento fue observado en la consecución del Trofeo Jubileo de Diamante y el subcampeonato del Campeonato SAFF 2026.