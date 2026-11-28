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Este lunes 30 de noviembre se realizarán cortes de luz programados en distintos sectores de Lima Metropolitana. Las interrupciones tendrán horarios diferenciados y, dependiendo de la zona, podrían extenderse desde las primeras horas de la mañana hasta la tarde.

La suspensión del servicio comprenderá calles, avenidas, urbanizaciones y asociaciones de vivienda de Comas, San Juan de Lurigancho, Ancón y San Martín de Porres. Los cortes serán focalizados: no afectarán necesariamente a todos los vecinos de los distritos mencionados, sino únicamente a las direcciones incluidas en la relación de la empresa.

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¿Qué zonas tendrán cortes de luz?

Los usuarios de los distritos comprendidos deberán revisar los horarios y las direcciones detalladas para saber si sus viviendas o negocios estarán dentro de las áreas afectadas.

El paisaje urbano de Lima muestra una mezcla de edificios iluminados y zonas en penumbra, reflejando un corte de suministro eléctrico. (Andina)

Comas: de 8:30 a. m. a 5:30 p. m.

A.H. Año Nuevo: manzanas H2, I2 y J2.

Jr. Iglesias: cuadras 1 y 2.

Av. Hernando de la Valle: cuadra 1.

Av. Túpac Amaru: cuadras 42, 43, 69 y 70.

Calle David León: cuadra 1.

Calle José Gonzales: cuadra 1.

Calle G. Lapeyre: cuadra 1.

Jr. Higinio: cuadras 2 y 3.

Jr. Irribarren: cuadras 2 y 3.

Jr. Juan Peña: cuadra 3.

Calle Las Palmas: manzana S2.

San Juan de Lurigancho: de 11:00 a. m. a 3:00 p. m.

Calle 7: manzana J, lote 3.

Ancón: de 9:00 a. m. a 6:00 p. m.

Asociación de Vivienda Las Pampas de Piedras Gordas Los Damnificados de Ancón: manzanas A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K y L.

San Juan de Lurigancho: de 11:00 a. m. a 4:00 p. m.

Urbanización Los Jazmines: Av. Canto Grande: cuadras 7 y 36; manzana B. Av. Las Flores: cuadras 1, 2 y 6; manzanas B y B7. Jr. Las Dalias: manzanas T y U. Jr. Las Gardenias: cuadras 1 y 7; manzanas P y U. Jr. Las Hortensias: cuadra 1; manzana R. Jr. Las Lilas: cuadra 1; manzanas B, P y R. Jr. Los Heliotropos: cuadra 1; manzanas T y U. Jr. Los Jacintos: cuadra 1; manzanas T y U. Jr. Los Laureles: cuadras 1 y 7; manzanas G, M y R. Jr. Los Lirios: cuadras 1 y 7; manzana P. Pasaje Las Madreselvas: cuadra 1; manzana G.

Urbanización San Rafael: Av. Las Flores: manzanas B, B7, D y D7. Calle José A. de Sucre: cuadras 2 y 6; manzanas D, D7, E y E7. Calle José Bernardo Alcedo: cuadra 2; manzanas C y E. Calle José de San Martín: cuadra 6; manzanas C y C7. Jr. Las Dalias: cuadra 1. Calle Los Jazmines: cuadra 7; manzana B. Calle Mariscal Miller: cuadra 1; manzanas B y B7. Calle Ramón Castilla: cuadras 1 y 6; manzana A. Calle Simón Bolívar: cuadra 6; manzanas A, C, C7 y D7.



San Martín de Porres: de 8:30 a. m. a 6:00 p. m.

Zona de las avenidas Canta Callao y Los Alisos: Los Jardines del Naranjal: manzanas B, D, L y M. Los Robles de Naranjal: manzanas A y B. Los Portales de Naranjal: manzanas A, B1, B3 y D. Programa de Vivienda Valle Hermoso de Naranjal: manzana A. Urbanización La Virreyna: manzanas A y E.



¿Cómo prevenir accidentes eléctricos ante las lluvias del fenómeno El Niño?

Las lluvias intensas y los huaicos asociados al fenómeno El Niño podrían dañar líneas de transmisión y provocar cortes temporales de electricidad en algunas regiones del norte del Perú. Ante este riesgo, Pluz Energía difundió recomendaciones para proteger las instalaciones eléctricas de viviendas y negocios y evitar accidentes durante posibles inundaciones.

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Entre las principales medidas preventivas figuran:

- Identificar la llave general de electricidad: todos los integrantes del hogar deben saber dónde está el interruptor principal y cómo desconectarlo. Si el agua ingresa a la vivienda, se debe cortar el suministro siempre que sea seguro hacerlo. Antes de restablecerlo, un técnico calificado debe revisar las instalaciones para descartar filtraciones en los ductos del cableado.

- No manipular el medidor: si queda expuesto al agua, no se debe tocar ni intentar repararlo. Es necesario mantener distancia y esperar la intervención del personal de Pluz Energía.

- Elevar los electrodomésticos y equipos eléctricos: colocarlos en lugares secos y alejados de posibles zonas de inundación. También se recomienda evitar extensiones directamente sobre el piso y, en zonas inundables, instalar los tomacorrientes a más de un metro de altura.

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- Alejarse de cables expuestos: no tocarlos ni intentar moverlos, pues podrían seguir energizados. Se debe mantener alejados a niños y mascotas y desconectar la llave general únicamente si hacerlo no representa un riesgo.

En caso de una emergencia eléctrica, los clientes de Pluz Energía pueden comunicarse al Fonocliente 517-1717, disponible las 24 horas, los siete días de la semana.