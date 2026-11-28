Las consecuencias de las intensas lluvias en Piura. En la urbanización Ignacio Merino, calles completas se encuentran anegadas por el agua acumulada, afectando los accesos peatonales y vehiculares así como los primeros niveles de las viviendas. - TV Per

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Las intensas lluvias que inundaron Piura dejaron a familias atrapadas en sus viviendas y expusieron la falta de respuesta oportuna de las autoridades locales. Mientras policías y militares participaban en los rescates, los alcaldes y el gobernador regional fueron cuestionados por su actuación frente a las inundaciones.

El reclamo también alcanzó al Gobierno Regional de Piura. La Defensoría del Pueblo tuvo que exhortar tanto a la administración regional como a los alcaldes provinciales y distritales a coordinar el despliegue inmediato de estos equipos. En medio de la emergencia, la presidenta Keiko Fujimori suspendió su viaje a Colombia y llegó a la región la noche del viernes 27 de noviembre para supervisar las labores de atención.

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La magnitud de las precipitaciones fue excepcional. La estación meteorológica de Miraflores, ubicada en la ciudad de Piura, registró 143 milímetros de lluvia en un solo día, equivalentes a 143 litros de agua por metro cuadrado. El Senamhi advirtió que las precipitaciones de extrema intensidad continuarían durante los siguientes días, con Piura y Tumbes entre las regiones más expuestas.

Alcaldes bajo cuestionamiento por la demora en activar las motobombas

Uno de los principales cuestionamientos surgió desde el Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci). Omar Ramírez, jefe de la institución en Piura, señaló que las motobombas entregadas a diferentes municipalidades no entraron en funcionamiento a tiempo para evacuar el agua acumulada tras las intensas lluvias.

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El funcionario sostuvo que los alcaldes debían estar preparados para responder a la emergencia, pues habían recibido capacitación y equipos para enfrentar este tipo de situaciones. Incluso advirtió sobre una posible «omisión de funciones». En el distrito de Castilla, cuyo alcalde es Julio César Vásquez Alberca, según la denuncia de Ramírez, fueron los propios vecinos quienes tuvieron que operar una de las motobombas para retirar el agua acumulada en las calles.

Pobladores caminan por calles inundadas tras el fenómeno de El Niño junto a retratos del gobernador y alcaldes de la región Piura. (Infobae Perú)

El cuestionamiento no quedó únicamente en declaraciones. El 26 de noviembre, la Defensoría del Pueblo exhortó a los alcaldes de Piura, Juan Cevallos ; Sullana, Marlem Mogollón; Morropón-Chulucanas, Richard Baca; Castilla, Julio César Vásquez; Veintiséis de Octubre, José Alejandro Madrid; Catacaos, Eddy Cruz; y Cura Mori, Arturo Ruiz García, a verificar que las motobombas entregadas por el Ministerio de Vivienda en septiembre estuvieran operativas y disponer su uso inmediato. La institución pidió garantizar combustible, mangueras en buen estado y personal capacitado para operar los equipos.

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Sin embargo, pese a contar con estos equipos, Indeci reportó demoras en su puesta en funcionamiento en algunos sectores.

¿Dónde estuvo el alcalde provincial de Piura durante las inundaciones?

La actuación del alcalde provincial, Juan Francisco Cevallos López, también genera preguntas. El último acto público de su gestión que aparece claramente documentado antes de las inundaciones fue la instalación de la Comisión de Transferencia de Gestión Municipal, realizada el 25 de noviembre junto al alcalde electo, Miguel Gerardo Cueva Celi.

La reunión tuvo como finalidad organizar la entrega de información administrativa, económica y operativa de la municipalidad para garantizar una transición ordenada. Sin embargo, las lluvias que provocaron las inundaciones comenzaron al día siguiente, el jueves 26 de noviembre.

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Varios residentes caminan por calles anegadas en Piura luego de que el Senamhi reportara un récord de precipitaciones en la región.

En los reportes públicos consultados sobre las labores de emergencia del 26, 27 y 28 de noviembre no aparece una intervención directa y detallada de Cevallos en las zonas más afectadas, ni una explicación suya sobre la demora en activar los equipos municipales. Tampoco se ha difundido un balance que precise cuántas motobombas de la municipalidad estuvieron operativas, dónde fueron desplegadas y desde qué momento comenzaron a funcionar.

La falta de información resulta relevante porque la Municipalidad Provincial de Piura forma parte de las entidades responsables de coordinar la respuesta local ante las emergencias.

Gobernador regional Luis Neyra también fue exhortado

El cuestionamiento no se limita a las municipalidades. La Defensoría del Pueblo también dirigió su exhortación al Gobierno Regional de Piura, encabezado por Luis Neyra León, para que coordinara el despliegue y funcionamiento de las motobombas en los sectores donde persistía la acumulación de aguas pluviales.

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Personal del Ejército del Perú instala tuberías de succión para evacuar el agua acumulada tras las intensas lluvias registradas en una avenida de Piura. (MINDEF)

La administración regional había desarrollado reuniones preparatorias antes de las inundaciones. El 5 de noviembre, Neyra encabezó una sesión extraordinaria de la Plataforma de Defensa Civil Regional para coordinar acciones frente al fenómeno El Niño. En esa reunión se abordaron la disponibilidad de maquinaria pesada, motobombas, operadores y albergues temporales.

Sin embargo, la emergencia volvió a poner sobre la mesa las dificultades para convertir esas coordinaciones preventivas en una respuesta oportuna. La exhortación de la Defensoría del 27 de noviembre incluyó expresamente al Gobierno Regional y pidió articular el trabajo con los municipios y las Fuerzas Armadas.

Cabe precisar que Neyra sí aparece en los reportes de la visita presidencial a Piura, donde se informó de reuniones con autoridades regionales. Por ello, el cuestionamiento se centra en la falta de información pública detallada sobre las acciones que encabezó durante las horas más críticas, y no en afirmar que estuvo completamente ausente de toda coordinación.

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Keiko Fujimori llegó a Piura y suspendió su viaje a Colombia

Ante la gravedad de las inundaciones, la presidenta Keiko Fujimori anunció que postergaría el encuentro presidencial y el gabinete binacional con Colombia, previstos para el 3 de diciembre. La mandataria comunicó que había acordado aplazar la actividad y pidió al presidente del Consejo de Ministros gestionar la suspensión de la solicitud de autorización para viajar.

La presidenta Keiko Fujimori coordina con equipos de auxilio y autoridades durante la inspección de zonas afectadas por inundaciones en Piura. (Tv: Perú)

La decisión se produjo después de los cuestionamientos sobre la pertinencia de mantener el desplazamiento internacional mientras Piura enfrentaba una emergencia. Fujimori llegó finalmente a la región la noche del viernes 27 de noviembre, acompañada por ministros de Estado, y se trasladó a la urbanización Ignacio Merino para supervisar las labores de atención y conversar con los afectados.

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Durante su visita, informó que alrededor de 400 personas habían sido rescatadas, que se habían distribuido 1.500 litros de agua y entregado 700 canastas de alimentos.

La mandataria destacó el trabajo del Ejército, la Policía Nacional y los equipos del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego. Calificó la magnitud de las precipitaciones como un «Meganiño» y señaló que en un solo día había llovido en Piura lo que normalmente cae durante un año.