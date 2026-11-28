La penalidad para los taxistas se duplica cuando la unidad infractora participa en un accidente, elevándose de S/2.750 a S/5.500 - Créditos: ATU.

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La Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) modificó el cuadro de infracciones y sanciones para los servicios de transporte público regular y especial, con nuevas penalidades para los conductores que incumplan las condiciones de operación. Entre los principales cambios figura la incorporación de una multa de hasta S/5.500 para los taxistas que ofrezcan o presten el servicio en una modalidad no autorizada y estén involucrados en un accidente de tránsito. La medida también contempla el internamiento de los vehículos infractores en un depósito de la institución.

La actualización fue aprobada por la ATU, organismo adscrito al Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), y establece sanciones diferenciadas según la gravedad de las faltas cometidas. La disposición busca precisar las responsabilidades de los operadores y conductores, además de reforzar la fiscalización de las distintas modalidades de transporte que circulan por Lima y Callao.

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Uno de los cambios más relevantes corresponde al servicio de taxi. La entidad incorporó el código de infracción T.1-B, dirigido a los conductores cuyos vehículos oferten o presten el servicio de transporte en una modalidad que no está permitida. Esta conducta será sancionada con S/2.750, equivalente al 50 % de una unidad impositiva tributaria (UIT).

A esta penalidad económica se suma el internamiento de la unidad en un depósito de la ATU. Sin embargo, el monto se duplica cuando el vehículo involucrado en la infracción también participa en un accidente de tránsito. En ese escenario, el responsable deberá pagar S/5.500, equivalente a una UIT establecida para 2026, además de afrontar la retención de su automóvil.

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La nueva infracción para taxis contempla una multa base de S/2.750, equivalente al 50 % de una UIT, además del internamiento del vehículo - Créditos: ATU.

¿Qué infracciones cambiaron de categoría en el transporte público?

Otro aspecto de la modificación normativa es la recalificación de nueve infracciones que anteriormente eran consideradas muy graves y ahora pasan a la categoría de graves. La medida comprende diferentes modalidades de transporte especial y regularizadas por la autoridad, con disposiciones vinculadas a la habilitación de los conductores.

En el reglamento del servicio de taxi, los códigos que modificaron su clasificación son T.1-A, T.5 y T.10. En el caso del transporte turístico, los cambios alcanzan las infracciones TU.6 y TU.10, mientras que para el traslado especial de estudiantes se modificaron TE.6 y TE.10.

La misma disposición comprende el transporte especial de trabajadores, donde las faltas TT.6 y TT.10 también pasaron a considerarse graves. En conjunto, estas nueve conductas están relacionadas con la prestación del servicio por parte de conductores que no cuentan con la habilitación correspondiente para realizar dichas actividades.

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La actualización también incorpora modificaciones en los montos de las multas aplicables a las distintas modalidades de transporte. Este ajuste se realizó de manera focalizada y diferenciada, considerando las características de cada servicio y la naturaleza de las conductas sancionadas.

Asimismo, la ATU dispuso eliminar determinadas sanciones no pecuniarias relacionadas con la licencia de conducir. Estos cambios buscan que las consecuencias administrativas guarden relación con la falta cometida y no representen medidas desproporcionadas frente a la infracción.

Taxistas, operadores turísticos y transporte escolar enfrentan nuevas reglas tras la actualización del cuadro de infracciones - Créditos: ATU.

¿Por qué la ATU modificó el cuadro de sanciones?

La modificación normativa responde a las disposiciones establecidas en el Decreto Supremo 017-2026-MTC, que contempla la adecuación de las medidas administrativas bajo los principios de razonabilidad y proporcionalidad. Estos criterios buscan que las penalidades sean acordes con la gravedad de cada incumplimiento y las circunstancias en las que se produce.

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De esta manera, la actualización establece un esquema de sanciones diferenciado para las diversas modalidades de transporte que operan en Lima y Callao. Con el nuevo cuadro, la autoridad busca contar con herramientas más precisas para supervisar el funcionamiento del transporte público y especial.