Eva Ayllón, Marisol, Deyvis Orosco, Son Tentación y Orquesta Candela participarán en el concierto gratuito de Agua Dulce.

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Eva Ayllón, Marisol, Son Tentación, Orquesta Candela y Deyvis Orosco participarán en un concierto gratuito este domingo 29 de noviembre en la Explanada de Agua Dulce, en Chorrillos, como parte de una jornada de prevención, consejería y pruebas de descarte de VIH. La actividad, impulsada por Ernesto Pimentel junto con AHF Perú y la asociación Dignidad, comenzará al mediodía y los espectáculos musicales iniciarán a las 15:00 horas.

El encuentro se realizará en la antesala del Día Mundial de la Respuesta al Sida, que se conmemora cada 1 de diciembre. Además de los artistas mencionados, la programación incluirá a Papillón y Milena Warthon, entre otros exponentes de la música peruana.

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La entrada será libre. El público tendrá acceso a charlas informativas, orientación especializada, pruebas de descarte de VIH y stands con contenidos vinculados a la prevención. La campaña también contempla la distribución de preservativos y la vinculación con servicios de atención, según la información difundida por los organizadores.

Artistas de distintos géneros musicales

El espectáculo convocará a figuras de la música criolla, la cumbia, la salsa y el pop andino. Eva Ayllón se sumará a una cartelera que también integran Marisol, Deyvis Orosco, Son Tentación, Orquesta Candela, Papillón y Milena Warthon.

La participación de los artistas busca ampliar el alcance de la campaña y acompañar una jornada orientada a informar sobre la importancia de la prevención y el diagnóstico oportuno. Las actividades de atención y consejería estarán disponibles desde las 12:00 horas, mientras que los conciertos empezarán tres horas después.

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El conductor y creador de la asociación Dignidad, Ernesto Pimentel, señaló que la iniciativa se realiza desde hace varios años con el propósito de promover el acceso a información sin estigmas. “Todos necesitamos estar informados y hablar sin miedo”, expresó al anunciar el evento.

La jornada incluirá pruebas de descarte de VIH, consejería y charlas informativas desde el mediodía en Chorrillos.

Pimentel indicó que la explanada contará con espacios temáticos y con personal que orientará a los asistentes. El conductor organiza la actividad junto con AIDS Healthcare Foundation Perú (AHF Perú), entidad dirigida por el médico José Luis Sebastián.

La actividad está enfocada en la prevención, la consejería y las pruebas gratuitas de descarte. “Hacerse la prueba es rápido y confidencial”, manifestó el conductor. También remarcó que la respuesta frente al VIH requiere participación de la ciudadanía, acceso a los servicios de salud y acciones contra la discriminación hacia las personas que viven con el virus.

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De acuerdo con las cifras citadas por los organizadores, en el Perú viven alrededor de 140 mil personas con VIH y cerca del 82% recibe tratamiento antirretroviral. La atención sostenida y el diagnóstico temprano son factores centrales para reducir las consecuencias de la infección y mantener la calidad de vida.

Los datos disponibles de Onusida sitúan al Perú entre los países de América Latina con una prevalencia estimada de 0,5% entre la población adulta. El organismo también registra avances en la cobertura del tratamiento, aunque persisten brechas en la identificación temprana de los casos y en el acceso uniforme a los servicios de salud.

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La actividad del domingo apunta a acercar información y servicios gratuitos a quienes asistan. Las pruebas de descarte permitirán conocer el estado serológico de forma confidencial, mientras que la consejería brindará orientación preventiva y detalles sobre las rutas de atención existentes.

Pimentel señaló que la campaña busca que el VIH deje de ser tratado desde el miedo o la discriminación. “Diagnosticar y tratar a tiempo la enfermedad hace la diferencia y nos mantiene con vida”, afirmó al invitar a la ciudadanía a sumarse a la jornada.

Ernesto Pimentel impulsa junto a AHF Perú y la asociación Dignidad una jornada de prevención, consejería y pruebas gratuitas de VIH. (Foto: Captura de TV)

El concierto se realizará el domingo 29 de noviembre de 2026 en la Explanada de Agua Dulce, ubicada en Chorrillos. La actividad educativa y de salud comenzará a las 12:00 horas, mientras que el bloque artístico se iniciará desde las 15:00 horas.

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