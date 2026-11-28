Los transeúntes se desplazan por una calle anegada debido a las intensas precipitaciones registradas en Piura. (Walac Noticias)

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Las intensas lluvias e inundaciones que afectan a Piura habrían dejado su primera víctima mortal. Una adulta mayor identificada como Nancy Ortiz Oyola falleció la mañana del sábado 28 de noviembre en la urbanización Ignacio Merino, luego de sufrir una emergencia médica y no recibir atención oportuna debido a que la ambulancia no pudo ingresar a la zona por la acumulación de agua.

La situación también impidió que las autoridades ingresaran para realizar el levantamiento del cuerpo, que permanecía en el lugar, según denunciaron los vecinos a RPP Noticias. En los sectores más bajos de esta urbanización, el nivel del agua alcanza aproximadamente un metro y medio, lo que dificulta el desplazamiento de los equipos de emergencia y mantiene aisladas a varias familias.

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Alrededor de 700 familias de la segunda etapa de Ignacio Merino resultaron afectadas por las precipitaciones que comenzaron el jueves y se prolongaron durante más de doce horas. Los residentes solicitaron ayuda urgente, debido a que algunas personas todavía permanecen atrapadas en los segundos pisos de sus viviendas y otras necesitan atención médica.

Lluvias de extrema intensidad se registran en Piura.

Ambulancia no pudo ingresar a la urbanización Ignacio Merino por el nivel del agua

La muerte de Nancy Ortiz Oyola expuso las dificultades que enfrentan los equipos de emergencia para atender a la población afectada por las inundaciones en Piura. De acuerdo con los testimonios recogidos por RPP Noticias, la adulta mayor sufrió una complicación de salud, pero la ambulancia no consiguió llegar hasta su vivienda debido a la acumulación de agua en las calles.

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Los vecinos también advirtieron que el cuerpo permanecía en la urbanización porque las condiciones de la inundación impedían el ingreso de las autoridades para realizar las diligencias correspondientes. La preocupación aumentó por las altas temperaturas, que podrían acelerar su descomposición.

El pedido de auxilio se extendió a las familias que continúan en situación de vulnerabilidad. Los residentes solicitaron el envío de agua potable, alimentos y víveres, además de personal médico que pueda ingresar a la zona para atender a adultos mayores y otras personas con problemas de salud.

Las consecuencias de las intensas lluvias en Piura. En la urbanización Ignacio Merino, calles completas se encuentran anegadas por el agua acumulada, afectando los accesos peatonales y vehiculares así como los primeros niveles de las viviendas. - TV Per

Cerca de 700 familias permanecen afectadas por las inundaciones en Ignacio Merino

El panorama en la urbanización Ignacio Merino continuó siendo crítico durante el sábado. En el jirón Las Azucenas, uno de los accesos a este sector, las calles permanecían cubiertas de agua, mientras varias viviendas registraban inundaciones en sus primeros niveles.

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Algunos residentes levantaron muros improvisados en las entradas de sus casas para evitar que el agua siga ingresando a sus ambientes. Sin embargo, otras familias reportaron pérdidas materiales y dificultades para recuperar sus pertenencias.

Las labores de evacuación también enfrentaron obstáculos. Una motobomba instalada en la zona no podía funcionar con normalidad porque el dren al que debía trasladar el agua también estaba inundado. Esta situación complicó el retiro de las aguas acumuladas y retrasó las intervenciones en los puntos más críticos.

Cobertura informativa de TVPerú Noticias sobre las labores de rescate ejecutadas por agentes de la Policía Nacional del Perú en Piura tras el colapso de vías por lluvias intensas asociadas al fenómeno de El Niño. Mediante el uso de botes inflables, las unidades de salvataje evacúan a familias y ciudadanos aislados en zonas anegadas como la urbanización Ignacio Merino, donde el agua alcanzó los primeros niveles de las viviendas.

Durante el viernes, efectivos de la Policía Nacional, mediante la unidad de salvataje, y miembros del Ejército participaron en el rescate de personas afectadas. Algunos residentes optaron por permanecer en sus viviendas ante el temor de que delincuentes ingresaran y se llevaran las pocas pertenencias que consiguieron conservar.

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Los vecinos también alertaron sobre la proliferación de zancudos y el riesgo de enfermedades como la leptospirosis, debido a la posible contaminación del agua estancada con desagües.

Piura registró precipitaciones de más de 60 milímetros durante las últimas 24 horas

Las lluvias en Piura continuaron afectando distintos sectores de la región. Durante las últimas 24 horas, Piura registró una precipitación de 62,3 milímetros en San Miguel, según los datos proporcionados. También se reportaron acumulados importantes en Chulucanas, con 46,3 milímetros, y Miraflores, con 43 milímetros.

La persistencia de las precipitaciones agravó las condiciones en las zonas que ya permanecían inundadas. Los reportes desde la ciudad dieron cuenta de una segunda jornada consecutiva de lluvias, esta vez acompañadas de relámpagos y truenos.

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Un reporte periodístico muestra el impacto de las precipitaciones registradas en Piura, donde la acumulación de agua cubrió calles, viviendas e instalaciones públicas. Los pobladores emplearon cuerdas para cruzar avenidas anegadas, mientras que zonas residenciales y centros asistenciales reportaron filtraciones e inundaciones en diferentes distritos de la región.

En medio de esta emergencia, la presidenta Keiko Fujimori continuó el sábado con la supervisión de la respuesta estatal. La mandataria llegó a Piura la noche del viernes y se trasladó a la urbanización Chical, donde revisó las labores de auxilio y recibió los pedidos de los vecinos afectados.

La situación también obligó a aplicar cortes preventivos del servicio eléctrico en sectores inundados, mientras las autoridades mantenían la vigilancia ante el incremento del caudal del río Tumbes. Entretanto, los residentes de Ignacio Merino insistieron en la necesidad de contar con ayuda humanitaria y asistencia médica para quienes todavía permanecían aislados por el agua.

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