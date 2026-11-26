Lucciana Pérez se anota en los cuartos de final del W75 de Florianópolis y será Top 315 WTA por primera vez. Crédito: Instagram Instituto Esperanca do Amanha.

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Una nueva actuación descomunal de Lucciana Pérez, que no saca el pie del acelerador para instalarse en los cuartos de final y avanzar firme hacia su segundo torneo de la temporada. La primera raqueta femenina de Perú venció a la chilena Barbara Gatica por 6-2 y 6-2 en el W75 de Florianópolis, con una actuación que confirmó su buen presente sobre la arcilla brasileña.

Lucciana Pérez Alarcón, ubicada en el puesto 333 del ranking de la WTA, alcanzó así las siete victorias consecutivas en individuales durante los últimos nueve días. Gatica, número 863 del mundo y ex 201 de la clasificación, tuvo una breve reacción en el primer parcial, pero no logró sostenerla ante la regularidad de la peruana.

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El partido comenzó con un quiebre de Pérez en el primer juego. La chilena respondió de inmediato y recuperó el servicio, aunque esa fue su única oportunidad efectiva para alterar el desarrollo. La peruana retomó el control desde el fondo de la cancha, generó nuevos problemas con la devolución y cerró la primera manga por 6-2.

Las estadísticas reflejaron la diferencia que estableció la número uno peruana. Pérez ganó 62 puntos, contra los 46 de Gatica, y distribuyó su producción entre el saque y la devolución: obtuvo 31 unidades en cada apartado. Su rival sumó 27 puntos con el servicio y 19 al resto.

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Lucciana Pérez asegura ser, al menos, #315 del mundo a partir del lunes 30 de noviembre del 2026. Crédito: Facebook ATPerú.

Pérez aprovechó cinco puntos de quiebre y convirtió todos, mientras que Gatica solo capitalizó una de sus oportunidades. Además, la peruana ganó siete juegos de servicio, frente a los tres de la chilena, y cometió una doble falta, dos menos que su rival.

En el segundo set, la tenista peruana volvió a presionar sobre el saque de Gatica y consiguió dos roturas que definieron el encuentro. ’Lu’ No concedió nuevos juegos de servicio y selló el doble 6-2 para avanzar entre las ocho mejores de Florianópolis, donde todavía persigue su segundo título de la temporada.

En los cuartos de final, Pérez enfrentará a la brasileña Laura Pigossi, segunda preclasificada y actual número 265 de la WTA. El horario del partido aún no fue confirmado. La peruana afrontará un desafío ante una rival local con mejor ubicación en la clasificación, aunque llegará con una racha de nueve días sin derrotas en individuales.

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Nuevo ranking

La clasificación a los cuartos de final tendrá un efecto inmediato en la ubicación de Pérez. Desde el lunes 30 de noviembre, la tenista peruana alcanzará el mejor ranking de su carrera profesional, con 225 puntos, y se asegurará por primera vez un lugar entre las 315 mejores del mundo.

Lucciana Pérez se ubica entre las 310 mejores tenistas del mundo en el ranking en vivo de la WTA. Crédito: ATP Live Rankings.

El ascenso consolida su recorrido en la gira brasileña. La actuación en Florianópolis le permitió sumar unidades importantes para la clasificación y mantener una secuencia de resultados que la acerca a cuadros de torneos de mayor categoría dentro del circuito.

Pérez todavía puede ampliar esa cosecha si supera a Pigossi. El partido ante la segunda favorita del cuadro definirá su acceso a las semifinales y le dará la oportunidad de extender una semana que ya incluyó una victoria contundente ante Gatica y la garantía de un nuevo techo en el ranking mundial.

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Competencia en dobles

La peruana también tuvo actividad en dobles junto a la mexicana Marian Gómez Pezuela. Ambas debutaron con un triunfo ante la pareja sembrada número uno del torneo, integrada por la ucraniana Valeriya Strakhova, número 100 del ranking de dobles, y la rusa Daria Egorova, ubicada en el puesto 257.

Pérez y Gómez Pezuela cedieron el primer set por 4-6, pero reaccionaron con un 6-3 en el segundo parcial, que llevó la definición al super tie-break. Allí se impusieron por 10-3 y eliminaron a una de las duplas favoritas del certamen.

Este jueves, la pareja peruano-mexicana disputará su siguiente encuentro ante las brasileñas Luiza Fullana y Thaisa Grana Pedretti.