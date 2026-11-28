El río Tumbes registra un incremento de caudal bajo un puente tras superar el umbral de alerta roja por lluvias en la cuenca alta.

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El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) advirtió que 26 puentes del norte del Perú están en riesgo ante las lluvias asociadas al fenómeno El Niño. El titular de la cartera, Angello Tangherlini, informó que ordenó el traslado de cinco puentes modulares a Lambayeque, donde el sector busca mantener la conectividad si las precipitaciones, las crecidas de ríos o la activación de quebradas dañan estructuras viales. La alerta alcanza rutas bajo concesión y corredores que concentran tránsito regional y nacional.

Tangherlini viajó este sábado 28 de noviembre a la mencionada región por encargo de la presidenta Keiko Fujimori, según indicó durante una entrevista con Exitosa. En el lugar, el titular del MTC inspeccionó las labores de descolmatación y la colocación de defensas con geobolsas en el puente La Leche. También afirmó que el monitoreo forma parte de las medidas de preparación frente a las lluvias previstas en el norte.

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El ministro sostuvo que el MTC registró puentes vulnerables en la zona norte, especialmente en vías concesionadas. “Por lo menos en la zona norte, en la vía concesionada, se tiene información que se levantó desde el MTC, un total de 26 puentes que están en riesgo”, expresó.

El funcionario señaló que algunas estructuras ya recibieron intervenciones, entre ellas La Leche y tramos de la Autopista del Sol.

La relación de puentes en riesgo no supone que todos estén dañados, pero marca los puntos donde el Ministerio de Transportes y Comunicaciones prevé una respuesta ante posibles interrupciones.

Las lluvias pueden elevar el caudal de los ríos y socavar accesos o estribos, como una corriente que presiona los extremos de una vía hasta cortar el paso. El MTC no detalló cuáles son las 26 estructuras ni sus ubicaciones.

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Estructuras modulares. (Foto referencial)

Cinco puentes modulares quedarán disponibles en Chiclayo

Como parte de la respuesta prevista, Tangherlini dispuso que Provías Nacional traslade cinco puentes modulares hacia Lambayeque. Las piezas permanecerán en Chiclayo y podrán utilizarse si alguno de los pasos existentes queda inutilizable por las precipitaciones.

“Tenemos la disponibilidad de puentes modulares para que en aquellos casos en que se vean afectados otros puentes que están en riesgo podamos reemplazarlos inmediatamente. Ayer he dispuesto a Provías Nacional el traslado de cinco puentes modulares hacia Lambayeque”, sostuvo.

La autoridad explicó que el traslado busca reducir el tiempo de respuesta en caso de daños sobre la red vial. Los puentes modulares funcionan como estructuras temporales que pueden instalarse cuando el tránsito requiere una alternativa mientras se evalúa el estado de una infraestructura afectada.

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En paralelo, Provías Nacional y las empresas concesionarias mantienen maquinaria en puntos críticos de la IRSA Norte y la Autopista del Sol, dos rutas señaladas por el Gobierno.

Indeci mantiene alerta por quebradas en 21 regiones

El Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci), a través del Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN), advirtió que podrían activarse quebradas en 21 regiones por lluvias de ligera a extrema intensidad. El Aviso N.º 232-2026 estará vigente hasta las 13:00 de este sábado 28 de noviembre e incluye descargas eléctricas y ráfagas de viento en las zonas alertadas. La entidad identificó provincias de la costa, sierra y selva.

La alerta roja abarca provincias de Áncash, Apurímac, Cajamarca, Cusco, Junín, La Libertad, Lambayeque, Lima, Pasco, Piura, Tumbes y Ucayali. Indeci pidió a los gobiernos regionales y locales que comprueben las rutas de evacuación, los centros de salud, las compañías de bomberos y las comisarías. También recomendó acordar sistemas de alerta temprana con silbatos, campanas, alarmas, sirenas o altoparlantes y aplicar el Plan Familiar de Emergencias.

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