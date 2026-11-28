Ebelin Ortiz y Mariella Fonseca protagonizan “Mi voz es mensajera” junto a María del Carmen Padilla

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Una bailarina que compite desde una silla de montar, una mujer que aprendió a ser libre después de atravesar situaciones difíciles, una adulta mayor que celebró sus 90 años frente a una pantalla durante la pandemia y una migrante que enfrenta la imposibilidad de regresar para despedir a su madre. Dieciséis personajes femeninos cobrarán vida en “Mi voz es mensajera”, espectáculo musical y teatral que llegará al Centro Cultural Ricardo Palma, en Miraflores, los días viernes 4 y sábado 5 de diciembre.

La propuesta reunirá a Ebelin Ortiz, Mariella Fonseca y María del Carmen Padilla, quienes asumirán las voces y los cuerpos de las mujeres retratadas en las canciones del compositor y productor musical Coco Llaque. La obra, producida por B&T Arte y Cultura, plantea un recorrido por historias femeninas a través de un repertorio criollo contemporáneo.

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Las funciones comenzarán a las 20:00 en el recinto ubicado en la avenida Larco 770. La puesta tendrá una duración aproximada de 120 minutos, divididos en dos actos, y contará con una orquesta en vivo de siete instrumentistas dirigida por el músico Agustín Rojas.

Dieciséis canciones darán forma a una galería de personajes

“Mi voz es mensajera” parte de una premisa: cada canción contiene la historia de una mujer. En esta ocasión, esas composiciones pasarán del formato discográfico a una propuesta escénica en la que tres intérpretes asumirán 16 personajes.

El espectáculo propone retratos de mujeres vinculados con experiencias de dolor, resistencia, migración, soledad, celebración y búsqueda de autonomía. Las historias no se presentan como casos aislados, sino como parte de un cancionero que busca abordar situaciones reconocibles en la vida cotidiana.

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Las protagonistas incluyen a una deportista que no abandona la competencia pese al dolor, a una mujer marcada por las cicatrices de su pasado y a una anciana que tuvo que celebrar un cumpleaños importante a distancia durante las restricciones sanitarias. También aparece la historia de una migrante que no puede volver a su país para enterrar a su madre.

La dramaturgia y dirección escénica estarán a cargo de Rudy Bezir, escritor franco-peruano que obtuvo el Premio de Nueva Dramaturgia del Festival de Artes Escénicas de Lima en 2021 y el segundo lugar del IX Concurso de Dramaturgia Peruana del Centro Cultural Británico en 2024.

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Su trabajo buscará articular las canciones con una estructura teatral, con el fin de que cada personaje tenga un recorrido propio dentro de la propuesta. El montaje combinará interpretación vocal, actuación y música en vivo.

Tres intérpretes asumirán las voces de las protagonistas

Ebelin Ortiz, Mariella Fonseca y María del Carmen Padilla encabezan el elenco de “Mi voz es mensajera”. Las tres artistas cuentan con experiencia en música criolla, teatro musical y escenarios de Lima.

El reto de la puesta consiste en asumir personajes con edades, contextos y conflictos distintos. Cada una de las intérpretes deberá alternar entre varias historias, acompañada por el trabajo musical de la orquesta dirigida por Agustín Rojas.

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Rojas es bajista, compositor y arreglista, con trayectoria en el jazz y en géneros criollos y afroperuanos. Su participación dará soporte a las 16 canciones originales que forman parte del espectáculo.

Las funciones serán el 4 y 5 de diciembre en Miraflores, con un montaje que transforma 16 canciones inéditas en relatos escénicos

La producción musical y la composición corresponden a Coco Llaque, responsable de construir el repertorio que sostiene la obra. El proyecto toma elementos de la tradición criolla, aunque propone relatos vinculados con experiencias contemporáneas.

La obra se nutre de la Trilogía Criolla de Coco Llaque

Las composiciones de “Mi voz es mensajera” forman parte de la Trilogía Criolla de Coco Llaque. El proyecto reúne 30 canciones inéditas distribuidas en tres álbumes publicados entre 2024 y 2026.

El primer disco, Dejar el alma en cada canción, se publicó en 2024. Un año después llegó Desbordes de emoción. La trilogía se completó en 2026 con En las malas y en las buenas.

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La obra teatral recoge parte de ese repertorio y lleva sus personajes a las tablas. El paso de los álbumes al escenario permitirá que las historias narradas en las letras se desarrollen mediante actuación, interpretación vocal y una puesta en escena concebida para el teatro.

Funciones y venta de entradas

“Mi voz es mensajera” se presentará el viernes 4 y sábado 5 de diciembre de 2026, a las 20:00, en el Centro Cultural Ricardo Palma, ubicado en Miraflores.

Las entradas tienen precios entre S/ 55 y S/ 80, según la zona elegida, y están disponibles a través de Joinnus. La duración anunciada del espectáculo es de dos horas, con un intermedio entre ambos actos.

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La propuesta reunirá a tres intérpretes, siete músicos en vivo, 16 personajes y canciones concebidas por Coco Llaque. La puesta busca que las historias que hasta ahora existían en el repertorio musical encuentren una nueva forma sobre el escenario.

La puesta reunirá a tres intérpretes, siete músicos y personajes inspirados en las composiciones de la Trilogía Criolla del productor Coco Llaque