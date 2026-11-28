Dónde ver Palmeiras vs Estudiantes HOY en Perú: canal TV de la final de la Copa Libertadores 2026.

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Palmeiras y Estudiantes de La Plata se enfrentarán por el título de la Copa Libertadores 2026 hoy, sábado 28 de noviembre. Esta final comenzará a las 15:00 horas de Perú y tendrá como escenario el estadio Centenario, situado en Montevideo, Uruguay. Conoce dónde sintonizar este encuentro en Perú en esta nota.

Dónde ver Palmeiras vs Estudiantes por final de la Copa Libertadores 2026

La final entre Palmeiras y Estudiantes de La Plata contará con transmisión de ESPN y Disney Plus en distintos países de Sudamérica. Ambas plataformas llevarán el partido en directo a Argentina, Ecuador, Colombia, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela.

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En Chile, la emisión estará a cargo de Chilevisión. En España, el público podrá seguir el encuentro por Movistar+, Movistar Liga de Campeones y Vamos. En Estados Unidos, la final de la Copa Libertadores 2026 se podrá ver mediante beIN Sports, fuboTV y beIN Sports Connect.

Horarios de Palmeiras vs Estudiantes por final de la Copa Libertadores 2026

Este histórico enfrentamiento está pactado para iniciar a las 17:00 horas de Argentina y Brasil, y a las 15:00 horas de Perú. Con respecto a otros países, comenzará de la siguiente manera: a las 14:00 horas de México; a las 15:00 horas de Colombia y Ecuador; a las 16:00 horas de Estados Unidos, Venezuela y Bolivia; y a las 17:00 horas de Uruguay, Paraguay y Chile.

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Palmeiras y Estudiantes se medirán en el estadio Centenario. Créditos: Conmebol.

Sus caminos a la final

Palmeiras, subcampeón de la edición anterior, alcanzó otra definición continental tras una campaña con obstáculos. En la fase de grupos terminó segundo del Grupo F, con 11 puntos, dos menos que Cerro Porteño. El conjunto brasileño superó a Sporting Cristal y Junior, luego de registrar seis triunfos, tres empates y tres derrotas, además de 17 tantos convertidos y 11 recibidos.

En octavos, el ‘verdão’ cambió la historia frente al rival paraguayo, al que no había vencido durante la etapa inicial. Igualó 1-1 en São Paulo y ganó 1-0 en Asunción. Más adelante, eliminó a Liga de Quito en una serie dramática: venció 1-0 en casa, cayó 3-2 en Ecuador y avanzó 4-3 en los penales. Carlos Miguel detuvo los lanzamientos de Lucas Rodríguez y Luis Segovia.

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En semifinales, Fluminense, campeón de 2023, exigió al equipo paulista hasta el final. Palmeiras obtuvo una ventaja de 2-1 en Río de Janeiro gracias a José Manuel López y Marlon Freitas, tras el descuento de Natã. En la revancha, Hércules niveló el global y llevó la llave a otra tanda. El arquero volvió a ser decisivo al contener el remate de Nonato y selló el pase a la final de 2026, donde buscará revertir la derrota sufrida en la definición pasada continental.

Palmeiras va por su revancha en la final de la Copa Libertadores 2026 tras quedar subcampeón la edición pasada.

Estudiantes de La Plata superó una fase de grupos exigente y encontró solidez en las llaves eliminatorias para instalarse en la final de la Copa Libertadores 2026. En 12 partidos, consiguió cuatro victorias, siete empates y una derrota, con 12 goles a favor y siete en contra. Fue segundo del Grupo A, por detrás del vigente campeón Flamengo, y dejó en el camino a Independiente Medellín y Cusco FC.

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En octavos de final, el ‘Pincha’ enfrentó a Universidad Católica, que había liderado su zona con 13 puntos y venía de lograr un triunfo histórico ante Boca Juniors en La Bombonera. Tras el 1-1 en La Plata, el equipo argentino resolvió la llave en Santiago con una victoria por 3-0, gracias a un doblete de Guido Carrillo y otro tanto de Joaquín Correa.

En cuartos, Corinthians llevó la serie hasta el desenlace. El primer encuentro terminó 1-1 en Argentina, mientras que Alexis Castro marcó un gol agónico en São Paulo para darle ventaja al conjunto dirigido por Alexander Medina. Sobre el cierre, Memphis Depay falló un penal y confirmó la clasificación platense.

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La semifinal volvió a cruzar a Estudiantes con Flamengo. Los dos partidos terminaron 0-0, en La Plata y en el Maracaná. En la tanda, Fernando Muslera atajó los remates de Jorginho, Lucas Paquetá y Bruno Henrique. El ‘León’ ganó 3-2 desde los doce pasos y avanzó a la final ante Palmeiras.