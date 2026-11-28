El empresario y la veterinaria fueron captados en el mismo local durante dos días consecutivos, sin mostrar gestos de afecto ante las cámaras. Magaly TV La Firme

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Maria Pía Vallejos negó ser la mujer que aparece en las imágenes difundidas por “Magaly TV La Firme” junto a Gustavo Salcedo y cuestionó que el programa emitiera comentarios sobre el caso sin, según sostuvo, verificar previamente la información. A través de un comunicado publicado en sus redes sociales, la joven también rechazó los mensajes ofensivos que recibió a raíz de la difusión del material televisivo.

La respuesta llegó luego de que el espacio de espectáculos mostrara videos en los que aparece un hombre identificado como Gustavo Salcedo acompañado de una mujer. Vallejos aseguró que no es la persona registrada en las imágenes y pidió a la producción que corrobore los datos antes de hacer afirmaciones o alimentar versiones alrededor del caso.

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“A la prensa de espectáculos, especialmente a Magaly TV La Firme. Luego de mostrar ayer en su programa unas imágenes con Gustavo Salcedo, y emitir comentarios con tanta seguridad al respecto, decirles que deben de corroborar previamente la información que les mandan, pues la mujer que aparece en esos videos no soy yo”, escribió.

En su pronunciamiento, Vallejos también lanzó una frase dirigida a quienes habrían proporcionado el material al programa. “Sugiero que les devuelvan la plata”, añadió, sin dar mayores detalles sobre a quién se refería ni presentar información adicional sobre el origen de las imágenes difundidas.

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“Los detalles solo nos competen a él y a mí”

La joven se refirió además a las preguntas y versiones sobre su posible vínculo con Gustavo Salcedo. Aunque no negó que exista una relación o comunicación entre ambos, dejó claro que no hará pública información personal sobre ese aspecto.

María Pía Vallejos niega ser la mujer que aparece en video de ‘Magaly TV La Firme’ con Gustavo Salcedo

“Sobre mi vínculo con Gustavo, no se va a ventilar absolutamente nada. Sigan especulando y confundiéndose más, los detalles solo nos competen a él y a mí”, sostuvo en el texto compartido en una historia de Instagram.

Vallejos señaló que, si en algún momento decide hablar sobre su vida privada, lo hará bajo sus propios términos. “Si cambio de opinión, será a mis formas y a mis tiempos, no por presión social ni por tener una cámara al frente. Desde febrero andan con este tema y ya es suficiente para dos personas que no son públicas”, indicó.

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Cuestiona mensajes ofensivos y la difusión de información no verificada

En otra parte de su mensaje, Maria Pía Vallejos afirmó que mantuvo un trato respetuoso con los medios que la buscaron para recoger su versión. Sin embargo, expresó que los comentarios de la prensa de espectáculos y de usuarios en plataformas digitales habrían afectado su imagen personal y profesional.

La joven sostuvo que ha construido su imagen mediante su trabajo y recordó que detrás de las figuras o personas mencionadas en programas de entretenimiento hay entornos familiares y laborales que pueden verse afectados. “Hay una vida y gente detrás que no conocen y tampoco les interesa que se vea afectada”, afirmó.

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También cuestionó el contenido de las respuestas que recibió en sus redes. “Solo miren los comentarios de sus publicaciones y dense cuenta de los monstruos que han creado, y todo el odio que fomentan”, escribió. Vallejos señaló que los mensajes directos que recibe en sus cuentas contienen ataques e insultos relacionados con lo mostrado en televisión.

Comunicado de María Pía Vallejos.

Pide al público tener criterio propio

El comunicado cerró con un pedido dirigido a quienes siguen los programas de espectáculos y luego trasladan las discusiones a redes sociales. Vallejos pidió a los usuarios no asumir como ciertos todos los contenidos difundidos en televisión y planteó que cada persona debe evaluar la información antes de emitir una opinión.

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“No se dejen llevar como borregos y tengan criterio propio, cuestionen y luego emitan su propio juicio”, expresó.

La joven indicó que ha recibido insultos y consejos no solicitados por mensajes privados. Por ello, reclamó que quienes decidan cuestionarla lo hagan desde perfiles identificables y no desde cuentas falsas.

“Si a pesar de eso deciden insultarme o darme consejos no solicitados, mínimo que sea de su perfil y no de uno falso”, concluyó.

María Pía Vallejos ha sido vinculada con Gustavo Salcedo, aún esposo de Maju Mantilla