El dúo argentino propuso una colaboración a la cantante peruana, quien aceptó la idea ante los aplausos del público.

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Ca7riel & Paco Amoroso expresaron su admiración por la Tigresa del Oriente y plantearon realizar una colaboración musical luego del concierto que ofrecieron el jueves 27 de noviembre en el Costa 21 de San Miguel. El encuentro quedó registrado en un video que la cantante peruana publicó en Instagram, donde se ve al dúo argentino recibirla en el escenario, cantar fragmentos de su repertorio y después pedirle que se sume a un futuro tema.

Juana Judith Bustos Ahuite, conocida artísticamente como la Tigresa del Oriente, fue una de las invitadas especiales del cierre de la gira “Free Spirits World Tour” en Lima. La artista apareció como parte de la puesta en escena del espectáculo, que incluyó a otras figuras peruanas como Carlos Alcántara, Wendy Sulca, Gisela Ponce de León, Jely Reátegui, Javier Masías y Faraón Love Shady.

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“Mis amigos Catriel y Paco me han invitado a su concierto y les tenemos una sorpresa”, dijo la cantante en la publicación que compartió luego de su participación. El clip muestra el recibimiento que tuvo en el escenario y la conversación que sostuvo con los dos músicos argentinos ante los gritos del público.

La aparición de la Tigresa del Oriente formó parte de la dinámica de invitados que Ca7riel & Paco Amoroso prepararon para la última fecha de su tour. Sin embargo, el momento tomó otra dimensión en un encuentro mucho más íntimo después del concierto, donde el dúo destacó que son seguidores de la peruana y lanzaron públicamente la idea de grabar juntos.

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El cierre del “Free Spirits World Tour” incluyó una puesta en escena con figuras locales y el regreso de los músicos argentinos a la capital. TikTok

“Te consumimos más que la Inca Kola”

Durante el encuentro, Ca7riel se dirigió a la cantante peruana con expresiones de afecto y sorpresa. El artista afirmó que tenía deseos de conocerla y aseguró que su música tiene presencia entre él y su compañero.

“¿Sabés cómo te consumimos a vos? Más que la Inca Kola, más que la Coca-Cola”, le dijo Ca7riel a la cantante, quien no evitó emocionarse.

Ca7riel & Paco Amoroso la llamaron “leyenda” y agradecieron su presencia durante la presentación en Lima.

El video difundido por la artista muestra a los músicos sorprendidos con “la garrita poderosa”, gesto característico de la Tigresa del Oriente. “Dame una garrita poderosa”, le pidieron durante la interacción, antes de despedirse entre abrazos y expresiones de afecto.

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Además de la posibilidad de trabajar con la Tigresa del Oriente, los músicos argentinos anunciaron desde el escenario que planean regresar a Perú. “Perú, sos lo más grande que hay. Vamos a volver”, expresó Paco Amoroso.

La Tigresa del Oriente reaccionó al anuncio con entusiasmo. Fue entonces cuando el cantante formuló la pregunta que abrió la expectativa sobre una colaboración. “¿Y sale feat?”, dijeron. La intérprete respondió: “Obvio”.

Los artistas argentinos compartieron escenario con Juana Judith Bustos Ahuite durante el cierre de su gira en Costa 21 y protagonizaron uno de los momentos más comentados. IG

Lima fue el cierre del “Free Spirits World Tour”

El concierto en Costa 21 marcó el final de la gira internacional de Ca7riel & Paco Amoroso. El dúo eligió Lima como última parada de un recorrido que los llevó por diversos países y que llegó después de un año de mayor proyección internacional para ambos artistas.

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La presentación tuvo una duración aproximada de hora y media y combinó canciones de su repertorio, secuencias teatrales e intervenciones de invitados locales. Apha y Bastián, imitadores de Ca7riel & Paco Amoroso en el programa Yo Soy, también subieron al escenario en otro de los momentos de la noche.

La actuación de la cantante peruana se produjo en la parte final del show, dentro de la dinámica del Free Spirits Wellness Center, concepto que articuló la puesta en escena de la gira. Allí, los invitados asumieron el papel de “pacientes” y participaron en distintos segmentos junto a Ca7riel & Paco Amoroso.

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Ca7riel & Paco Amoroso recibieron a la Tigresa del Oriente en el escenario de Costa 21 durante el cierre de su gira en Lima.