Ca7riel & Paco Amoroso cerraron su gira en Lima junto a sus imitadores de “Yo Soy”

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El dúo argentino Ca7riel & Paco Amoroso cerró su “Free Spirits World Tour” en Lima con una puesta en escena que reunió a imitadores peruanos, artistas invitados y una audiencia que ocupó el Costa 21, en San Miguel. El concierto se realizó el viernes 27 de noviembre y marcó el final del recorrido internacional que llevó a los músicos por ciudades de América, Europa y Asia.

La noche tuvo un tramo especial hacia el final, cuando Ca7riel y Paco Amoroso invitaron a subir al escenario a Apha y Bastián, los cantantes peruanos que alcanzaron notoriedad tras imitarlos en el programa Yo Soy. Ambos participaron en una presentación que reforzó el vínculo que el dúo construyó con el público local desde su anterior visita a Lima.

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Los argentinos destacaron que Perú es el único país donde cuentan con imitadores de su proyecto artístico. El comentario abrió paso a la aparición de Apha y Bastián, quienes compartieron escenario con los músicos ante la reacción del público que los reconoció por su paso por el concurso de imitaciones de Latina Televisión.

El cierre del “Free Spirits World Tour” incluyó una puesta en escena con figuras locales y el regreso de los músicos argentinos a la capital. Latina

La participación de los dos artistas nacionales se sumó a una puesta en escena que incluyó humor, personajes y referencias a la estética que Ca7riel & Paco Amoroso desarrollaron en esta gira. El espectáculo se estructuró como una experiencia ficticia llamada Free Spirits Wellness Center, en la que los asistentes y los invitados formaban parte de una dinámica de “rehabilitación” y búsqueda de bienestar.

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Apha y Bastián llegaron al escenario después de imitarlos en televisión

Apha y Bastián se hicieron conocidos a inicios de 2026, durante la tercera temporada de Yo Soy. La dupla llamó la atención por reproducir la presencia escénica, el vestuario y la propuesta musical de Ca7riel & Paco Amoroso, quienes durante el último año ganaron mayor visibilidad en la escena internacional.

Su participación en Costa 21 cerró un proceso que comenzó en televisión y luego encontró eco en redes sociales. Los imitadores no solo fueron al concierto, sino que recibieron la invitación para aparecer junto a los artistas que interpretan.

La decisión de llevarlos al escenario fue una de las últimas sorpresas de la noche. El gesto permitió que los asistentes vieran juntos a los músicos argentinos y a los dos peruanos que construyeron su propuesta a partir de su trabajo.

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Apha y Bastián subieron al escenario del Costa 21 luego de que el dúo argentino destacara que Perú es el único país con artistas que replican su propuesta. Latina

Carlos Alcántara, la Tigresa del Oriente y otros invitados formaron parte del show

El encuentro con los imitadores no fue el único momento con presencia peruana. Carlos Alcántara, la Tigresa del Oriente, Wendy Sulca, Gisela Ponce de León, Jely Reátegui, Merly Morello, Javier Masías y el creador de contenido José Rodríguez, conocido como Pelao Good, aparecieron en distintos momentos de la presentación.

Los invitados ocuparon un espacio lateral del escenario, como parte del concepto narrativo del espectáculo. Desde allí participaron en las escenas que precedieron a la salida de Ca7riel y Paco Amoroso, quienes emergieron sobre camillas para iniciar el concierto.

La Tigresa del Oriente compartió uno de los momentos musicales con el dúo al interpretar “Es indigente”. En otro segmento, Faraón Love Shady se unió a los argentinos en “Duro 2 horas”. La combinación de invitados respondió al tono del show, que alternó canciones, humor y apariciones inesperadas.

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Paco Amoroso también usó un chullo peruano durante la interpretación de “Día del amigo”, un gesto que fue celebrado por los asistentes. La conexión con el público local se sostuvo durante todo el concierto, con referencias a Lima y a la cultura popular peruana.

El concierto en San Miguel tuvo apariciones de Apha y Bastián, Wendy Sulca, Faraón Love Shady, Gisela Ponce de León y otros artistas nacionales. TikTok

Minutos antes del inicio del espectáculo, una menor de edad se desmayó en los exteriores o zonas de acceso al recinto. No obstante, la joven recibió atención de los equipos de primeros auxilios presentes en el lugar.

Con el show de Lima, Ca7riel & Paco Amoroso terminaron su “Free Spirits World Tour” después de una gira que consolidó su proyección internacional. La aparición de Apha y Bastián, junto con las figuras peruanas convocadas para la puesta en escena, dejó una despedida centrada en la conexión entre el dúo argentino y el público local.

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El cierre del “Free Spirits World Tour” incluyó una puesta en escena con figuras locales y el regreso de los músicos argentinos a la capital. TikTok