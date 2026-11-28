Las inspecciones de equipajes se intensificarán y contarán con el apoyo de la unidad canina para detectar objetos peligrosos o prohibidos - Créditos: Línea 1 del Metro de Lima.

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La Línea 1 del Metro de Lima anunció que incorporará 52 carreras adicionales durante los días de semana, 72 los sábados y 108 los domingos para atender el incremento de pasajeros previsto durante diciembre por las fiestas navideñas. La medida forma parte de la campaña Navidad Segura 2026, que también contempla el refuerzo de la seguridad en las estaciones y los trenes, especialmente en puntos de alta demanda como Gamarra.

Actualmente, el sistema ferroviario transporta a más de 600.000 personas diariamente y proyecta que esta cifra aumentará cerca de un 20 % durante el último mes del año. La incorporación de nuevos recorridos busca ofrecer más viajes diarios, facilitar el desplazamiento de los usuarios y reducir los tiempos de espera en una temporada caracterizada por el aumento de las compras y la concurrencia a zonas comerciales.

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Para responder a esta mayor afluencia, la empresa también reforzará la presencia de trabajadores operativos y efectivos de la Policía Ferroviaria en las estaciones. A estas acciones se sumará la intensificación de las inspecciones de equipajes y el apoyo de la unidad canina para detectar y evitar el ingreso de objetos que representen un peligro para los pasajeros.

La campaña Navidad Segura 2026 contempla más salidas de trenes para reducir los tiempos de espera y facilitar el desplazamiento hacia las principales zonas comerciales de Lima - Créditos: Línea 1.

Juan Francisco Huentupil, gerente de Operaciones de la Línea 1, explicó que la planificación de diciembre contempla medidas especiales en los puntos con mayor concentración de usuarios, especialmente en la estación Gamarra, debido al movimiento comercial propio de estas fechas.

“Durante diciembre, planificamos nuestra operación considerando el incremento de pasajeros que se registra en esta temporada, especialmente en estaciones de alta demanda como Gamarra. Por ello, hemos reforzado nuestros equipos en campo e incorporado salidas adicionales de trenes para atender el flujo de usuarios y reducir los tiempos de espera. También es importante que los pasajeros respeten las indicaciones del personal y las normas de seguridad para contribuir al buen funcionamiento del servicio”, señaló.

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El servicio ferroviario proyecta un incremento de cerca del 20 % en la cantidad de pasajeros durante el último mes del año, frente a una demanda habitual superior a 600.000 usuarios diarios - Créditos: Línea 1 del Metro.

¿Qué recomendaciones deben seguir los pasajeros para viajar seguros?

Como parte de Navidad Segura 2026, la empresa recordó una serie de disposiciones que deben cumplir los usuarios para mantener el orden en los trenes y las estaciones. Estas son las principales recomendaciones:

Uso adecuado de los accesos: Cada tarjeta debe utilizarse una sola vez por ingreso. También se deben respetar las filas correspondientes a las modalidades de Ingreso Preferencial e Ingreso General.

Dimensiones de los bultos: Se permite transportar un solo equipaje por persona. Durante las horas de mayor afluencia, de 6:00 a. m. a 8:30 a. m. y de 4:00 p. m. a 8:30 p. m., las medidas máximas son 45 cm x 35 cm x 20 cm. En los horarios de menor demanda, de 8:30 a. m. a 4:00 p. m., se permiten dimensiones de hasta 52 cm x 30 cm x 62 cm.

Protección de los niños: Los menores deben permanecer siempre sujetos de la mano de un adulto mientras se encuentren en las estaciones, los andenes y el interior de los vagones.

Objetos prohibidos: Está restringido el ingreso de productos pirotécnicos, materiales inflamables y elementos punzocortantes que puedan poner en riesgo la integridad de las personas.

Embarque ordenado: Antes de ingresar a los trenes, los pasajeros deben permitir que quienes se encuentran en el interior desciendan. Esta práctica facilita la circulación y evita aglomeraciones.

Cierre de puertas: Se debe evitar ingresar a último momento o colocar las manos y otros objetos para impedir el cierre. Estas acciones pueden bloquear el mecanismo, provocar golpes y obligar a evacuar el tren si no consigue iniciar su recorrido con las puertas abiertas.

La empresa recordó que el cumplimiento de estas disposiciones contribuye a prevenir incidentes y permite mantener la continuidad del servicio durante una de las temporadas de mayor movimiento de pasajeros en Lima.