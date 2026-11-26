Fabián Bustos deberá afinar su once para no caer goleado ante el 'rojo matado'. Créditos: L1 Max.

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Faltan pocos días para la primera semifinal entre Universitario de Deportes y Sport Huancayo por la Liga 1 2026. En el cuadro ‘crema’ todavía existen dudas sobre la alineación que utilizará Fabián Bustos para evitar una nueva goleada en la Ciudad Incontrastable.

En principio, la ‘U’ aún no define si planteará un esquema con cinco defensores o si sacrificará a uno de sus delanteros para sumar un hombre más en el mediocampo. La otra alternativa es mantener el sistema, aunque con cambios de nombres.

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A ello se suma que Bustos cuenta con algunos jugadores en proceso de recuperación. Algunos viajarán, pero no serían titulares, mientras que la participación de otros aún está en duda para esta primera definición por el campeonato peruano.

La principal incógnita es Horacio Calcaterra. El volante se había recuperado y reapareció ante Club Deportivo Moquegua, partido en el que recibió otro golpe en el tobillo. Esa molestia le impidió estar en la última fecha del Torneo Clausura ante Huancayo.

El malestar de Calcaterra parece no estar superado por completo, pese a que el mediocampista busca sumarse al equipo. Por ese motivo, no está definido si jugará esta primera semifinal o si el comando técnico decidirá reservarlo para la vuelta en el estadio Monumental.

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La gran duda de Fabián Bustos para Universitario vs Sport Huancayo: ¿Horacio Calcaterra llega a la semifinal ida por Liga 1 2026?

El periodista deportivo Gustavo Peralta abordó el tema en la última edición de L1 Radio. “El comando técnico de la ‘U’ sabe bien que no puede cometer esos mismos errores. Yo creo que tiene muy estudiado al Huancayo, y más como Huancayo tiene muy estudiada a la ‘U’. Calcaterra no creo que llegue. No creo que llegue”.

Peralta añadió que, hasta el momento, Jorge Murrugarra apunta a ser titular. “Calcaterra, por más ganas que tiene y movimientos que está haciendo, creo que más se apunta al segundo partido. Eso no quita que tal vez viaje. Para arrancar, no. El volante central va a ser Murrugarra”.

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Jorge Murrugarra sería el pivote de Universitario ante Sport Huancayo el próximo fin de semana. La otra duda pasa por quién lo acompañará, ya que Jairo Concha no ha mostrado un gran nivel en los últimos partidos y Edison Flores no suele aportar en la marca en una ciudad de altura.

Jorge Murrugarra se perfila como titular para el Universitario vs Sport Huancayo por semifinal ida de la Liga 1 2026.

Los regresos en Universitario

Mientras Fabián Bustos evalúa cómo cubrir las bajas y las dudas físicas de algunos futbolistas, Universitario de Deportes tendrá cuatro regresos para la primera semifinal ante Sport Huancayo por la Liga 1 2026.

El retorno de mayor peso en ataque sería el de Gianluca Lapadula. El ‘Bambino’ sufrió una lesión muscular en el muslo posterior izquierdo durante el último amistoso de Perú ante Bolivia, por lo que quedó fuera del partido correspondiente a la fecha 17 del Torneo Clausura.

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Lapadula tampoco integró la delegación ‘crema’ que viajó a la ciudad incontrastable. Sin embargo, el periodista deportivo Gustavo Peralta informó que el delantero recibió el alta médica y volverá a la lista de convocados. Su presencia desde el inicio todavía no está confirmada.

Gianluca Lapadula y los tres jugadores que regresan en Universitario para la semifinal ida ante Sport Huancayo por Liga 1 2026.

Lisandro Alzugaray también reaparecería ante el ‘rojo matador’. El atacante argentino sufrió un desgarro y no disputó la última jornada del Clausura. A diferencia de ‘Lapagol’, sí viajó a Huancayo, donde realizó trabajos físicos en el campo.

La tercera alta será Jorge Murrugarra, quien cumplió su fecha de suspensión por acumulación de tarjetas amarillas. El volante se perfila para arrancar en la altura en lugar de Juan Manuel Requena, que no tuvo una buena actuación en el último compromiso.

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Por último, César Inga volvería a estar disponible para Bustos. El carrilero fue convocado para el último partido de la segunda fase, aunque permaneció en el banco de suplentes por precaución. Para la primera semifinal, apunta a recuperar la titularidad por la banda izquierda en reemplazo de Jorge Gutiérrez.