El fútbol femenino peruano recibió un espaldarazo desde Suiza. El organismo rector de la disciplina a nivel global felicitó al conjunto crema por su conquista nacional y destacó el compromiso de la federación con el crecimiento del juego en el país. (Universitario de Deportes)

Guardar

El máximo organismo del fútbol mundial reconoció el título obtenido por las ‘leonas’ de Universitario de Deportes. Desde Zúrich, Gianni Infantino dirigió una misiva formal al presidente de la Federación Peruana de Fútbol para destacar el trabajo del conjunto crema a lo largo de toda la temporada.

La distinción llegó horas después de que el equipo dirigido por Carlos Véliz sellara la Liga Femenina 2026 con una goleada de 4-1 ante Alianza Lima en el estadio Alejandro Villanueva, resultado que dejó el marcador global en 7-2. El reconocimiento del organismo con sede en Suiza convirtió una consagración local en un hito con proyección internacional para el fútbol femenino peruano.

PUBLICIDAD

La carta de Infantino: un mensaje desde Zúrich para las campeonas

Gianni Infantino destacó el esfuerzo y los resultados de Universitario Femenino durante la temporada 2026. El presidente de la FIFA envió una felicitación oficial a Agustín Lozano tras la consagración crema (FIFA)

Con fecha del 25 de noviembre de 2026, el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, firmó una carta dirigida al ingeniero Agustín Lozano Saavedra, titular de la Federación Peruana de Fútbol, en la que transmitió su reconocimiento al Club Universitario de Deportes Femenino por la obtención del título nacional. El documento, emitido desde la sede del organismo en Zúrich, subrayó el valor del esfuerzo sostenido durante toda la campaña.

“Me gustaría aprovechar esta oportunidad para felicitar a las nuevas campeonas de Perú, el Club Universitario de Deportes Femenino”, escribió Infantino en el texto de la misiva. “Sus incansables esfuerzos y resultados a lo largo de la temporada han dado sus frutos y les han permitido ganar este importante título. Enhorabuena a todos los miembros del equipo y del club por este gran logro.”

PUBLICIDAD

El presidente de la FIFA también aprovechó la comunicación para valorar el rol de la federación en el crecimiento del fútbol femenino dentro del país. “A la vez que le agradezco a usted y a su Federación su continuo apoyo, su trabajo y su dedicación al desarrollo del fútbol femenino en su país, espero, estimado Presidente, volver a verle pronto”, concluyó Infantino en la carta.

El gesto del máximo dirigente del fútbol mundial no es menor en el contexto del fútbol femenino sudamericano. Que la FIFA tome nota de un campeonato doméstico y emita una felicitación formal al club ganador representa un espaldarazo institucional que trasciende las fronteras del torneo local y coloca a Universitario de Deportes en el radar del organismo internacional.

PUBLICIDAD

La final que consagró a las ‘leonas’

Las 'leonas' transformaron Matute en escenario de su consagración. Con goles de Fefa Lacoste, Alesia García y Claudia Domínguez, además de un autogol de Karla López, derrotaron a Alianza Lima en la final. (Universitario de Deportes)

La consagración se produjo en territorio rival. El estadio Alejandro Villanueva, casa de Alianza Lima, fue el escenario donde Universitario de Deportes levantó el trofeo de la Liga Femenina 2026 tras imponerse por 4-1 en el partido de vuelta de la final. El conjunto crema llegó a ese encuentro con una ventaja de 3-1 construida en el estadio Monumental durante el partido de ida, lo que obligaba a las blanquiazules a buscar una remontada ante su propia afición.

Las dirigidas por Carlos Véliz no se conformaron con administrar la diferencia acumulada. Desde el inicio del partido mostraron intenciones ofensivas y lo reflejaron rápidamente en el marcador. Fefa Lacoste abrió el marcador para las visitantes y Alesia García amplió la ventaja poco después, dejando a Alianza Lima sin margen para reaccionar. Un autogol de Karla López completó un primer tiempo demoledor: 3-0 parcial y 6-1 en el global al llegar al descanso.

PUBLICIDAD

En el complemento, las locales intentaron escribir una historia diferente. Daniela Montoya descontó a los 56 minutos y encendió una chispa de esperanza en Matute. Sin embargo, la arquera Mía Shalit sostuvo el orden defensivo crema con seguridad bajo los tres palos y neutralizó los intentos de las blanquiazules por acercarse al marcador.

Cuando Alianza buscaba reducir distancias por segunda vez en el segundo tiempo, Claudia Domínguez apareció para cerrar cualquier discusión con un tanto que estableció el 4-1 definitivo. El resultado no dejó lugar a dudas: Universitario no solo ganó el partido, sino que ratificó una superioridad construida durante los 180 minutos de la serie.

PUBLICIDAD

Doble corona: Apertura y Clausura para completar una temporada histórica

La victoria en Matute tuvo un significado especial para las 'leonas': permitió completar una temporada perfecta en cuanto a títulos nacionales, después de haber conquistado también el Torneo Apertura 2026. (Universitario de Deportes)

El título obtenido ante Alianza Lima no fue el único que acumuló Universitario de Deportes durante la temporada 2026. El conjunto crema había conquistado previamente el Torneo Apertura, de modo que la victoria en la final del Clausura le permitió completar una doble corona y alzarse con el campeonato nacional de la Liga Femenina 2026 de manera indiscutida.

La celebración tuvo un condimento adicional: las ‘leonas’ levantaron el trofeo en el estadio de su clásico rival, uno de los escenarios más cargados de historia en el fútbol peruano. El festejo en Matute quedará en la memoria del plantel como uno de los momentos más significativos de la campaña.

PUBLICIDAD

Con esta conquista, Universitario de Deportes suma una nueva estrella a su historial y cierra una temporada que ahora tiene reconocimiento expreso del máximo organismo del fútbol mundial. La carta de Gianni Infantino desde Zúrich llegó como un sello final a una campaña que el fútbol femenino peruano difícilmente olvidará.