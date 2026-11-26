El zaguero de 29 años, que cierra su temporada con el Recoleta FC de Paraguay tras disputar más de 35 partidos oficiales, es un pedido expreso del técnico Carlos Desio, quien ya lo conoce de su etapa juntos en el Deportivo Binacional en 2021. (Liga 1)

Guardar

La directiva de Sport Boys mantiene conversaciones formales con Nicolás Marotta, defensor central argentino de 29 años, con el objetivo de incorporarlo al plantel que competirá en la Liga 1 2027.

El club del Callao atraviesa una etapa de planificación intensa de cara a su temporada del centenario —la institución cumplirá 100 años de vida— y el nombre del zaguero aparece en la agenda de la gerencia deportiva como parte de la reestructuración del sector defensivo.

PUBLICIDAD

Aunque no existe anuncio oficial de firma, los reportes del periodista Rodrigo Robles Brito ubican a Marotta entre los objetivos concretos del mercado de pases rosado. El propio técnico Carlos Desio, confirmado para continuar al frente del equipo en 2027, habría impulsado personalmente el acercamiento.

El pedido de Desio y las razones del interés

Carlos Desio busca reencontrarse con un viejo conocido para reforzar la defensa de Sport Boys. El entrenador argentino habría solicitado la incorporación de Nicolás Marotta, a quien dirigió en Deportivo Binacional. (Liga 1)

El vínculo entre el entrenador y el defensor no es nuevo. Desio dirigió a Marotta en el Deportivo Binacional durante 2021, primer año del zaguero en el fútbol peruano, y desde entonces mantiene una valoración positiva de sus condiciones. Según los reportes que circulan en el mercado de pases, el técnico argentino ya había intentado incorporarlo al cuadro chalaco durante el Torneo Clausura 2026, gestión que no prosperó en ese momento.

PUBLICIDAD

La insistencia de Desio responde a un perfil que encaja con el modelo defensivo que busca consolidar para el año del centenario: un central con experiencia internacional, físico y capacidad de aporte en el juego aéreo. El entrenador, de 53 años, asumió la conducción de Sport Boys en marzo de 2026 y terminó la temporada con un balance de 14 victorias, 10 empates y 9 derrotas en 33 partidos oficiales, además de conducir al equipo hasta las semifinales de la Copa de la Liga.

La situación contractual de Marotta facilita las negociaciones. El torneo de la Primera División de Paraguay, donde el defensor milita actualmente, finaliza a comienzos de diciembre, lo que lo dejará libre para negociar su regreso al fútbol peruano sin mayores obstáculos. En ese contexto, la administración rosada trabaja en paralelo con otros nombres para reforzar la zaga: el defensor nacional José Luján, con pasado en Universitario de Deportes, FBC Melgar y Alianza Atlético —club con el que tuvo un rendimiento destacado en 2026—, también figura entre los sondeos del club porteño.

PUBLICIDAD

Un año de alto nivel en Paraguay y la vitrina de la Sudamericana

Su recorrido internacional es uno de los argumentos que respaldan el interés de Sport Boys. Marotta disputó ocho encuentros completos en la Copa Sudamericana 2026 y acumuló experiencia ante rivales de jerarquía continental. (Recoleta FC)

Marotta llegó al Recoleta FC a comienzos de 2026 y se asentó de inmediato como titular indiscutible en la defensa, utilizando el dorsal 5. A lo largo del año acumuló más de 35 partidos oficiales entre el torneo local y competiciones internacionales, con dos goles y una asistencia. En el Torneo Apertura tuvo su mejor tramo individual: 17 apariciones y dos tantos. En el Clausura sumó 10 encuentros más —con una asistencia ante Sportivo Ameliano—, aunque entre septiembre y octubre atravesó un período breve en el banco de suplentes antes de recuperar la titularidad.

El escaparate más relevante de su temporada fue la Copa Sudamericana 2026. Marotta jugó los ocho partidos completos que disputó su equipo —720 minutos en total—, registró un 85% de precisión en pases, acumuló 66 despejes y contribuyó a mantener el arco en cero en dos ocasiones. El Recoleta FC llegó hasta los octavos de final, donde enfrentó a Boca Juniors. Esa actuación sostenida en un torneo continental de ese nivel refuerza el perfil que busca Sport Boys para una temporada en la que el club aspira a ser protagonista del campeonato nacional.

PUBLICIDAD

Los números que dejó en la Liga 1 con Binacional

Antes de despertar el interés de Sport Boys, Marotta ya había dejado su huella en el campeonato peruano. Con la camiseta de Binacional disputó dos temporadas, siempre como titular, y acumuló cuatro anotaciones. (Liga 1)

El historial de Marotta en el fútbol peruano ya existe y es sólido. Entre 2021 y 2022 defendió la camiseta del Deportivo Binacional, con sede en Juliaca, y disputó 37 partidos oficiales en la Liga 1, todos como titular. Nunca ingresó desde el banco de suplentes: en cada uno de los encuentros en que estuvo disponible arrancó desde el pitazo inicial.

Sus números en ese período hablan de un central con cuota goleadora poco habitual para la posición. En la temporada 2021 sumó 11 partidos y un gol. En 2022 extendió su participación a 26 encuentros, con tres tantos —incluyendo uno en la goleada 5-0 sobre Academia Cantolao en febrero de ese año— y una asistencia. El total en Perú: 37 apariciones, cuatro goles y una asistencia, con 14 tarjetas amarillas y ninguna expulsión. Un promedio de 0.37 amonestaciones por partido que refleja un juego físico e intenso, pero dentro de los márgenes disciplinarios.

PUBLICIDAD

Ese pasaje por el “Poderoso del Sur” es el antecedente directo que conecta a Marotta con Desio y, por extensión, con la propuesta que hoy le formula el club del Callao. Sport Boys avanza en la conformación de su plantel centenario con renovaciones ya concretadas —entre ellas la del mediocampista Hernán Da Campo, extendida hasta 2030— y sondeos activos en el mercado local e internacional. La negociación con el defensor argentino es, por ahora, uno de los capítulos abiertos de ese proceso.