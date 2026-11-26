Estas regiones tendrían una segunda vuelta para elegir a su Gobierno Regional 2026. (Foto: Infobae Perú)

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La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) culminó la distribución del material destinado a la Segunda Elección Regional 2026, que definirá gobernadores y vicegobernadores en 15 regiones el domingo 6 de diciembre. Los envíos llegaron a las 63 Oficinas Descentralizadas de Procesos Electorales (ODPE) responsables de organizar la jornada.

El traslado empezó el viernes 20 de noviembre desde el almacén de la ONPE situado en Lurín. Durante cinco días salieron vehículos con cabinas de votación, ánforas, cédulas, actas, listas de electores, láminas de protección, sobres plásticos, cintas adhesivas, tampones para huellas dactilares, lapiceros y otros útiles. El despliegue usó rutas terrestres, aéreas y fluviales para cubrir los destinos previstos.

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La logística permitió enviar recursos para instalar 42.929 mesas de sufragio en 5.417 locales de votación. Cada centro de acopio recibió además 100 cédulas adicionales destinadas a responder ante contingencias. Los primeros cargamentos fueron remitidos a cuatro ODPE de Loreto debido a su distancia respecto de Lima. Las últimas unidades partieron hacia oficinas de Áncash, Junín, Pasco, Lima Provincias y otras jurisdicciones.

Cada vehículo trasladó a un comisionado de la ONPE y contó con monitoreo satelital durante todo el recorrido. La Policía Nacional del Perú (PNP) brindó resguardo a las unidades. El organismo reforzó la protección frente a los riesgos asociados al Fenómeno El Niño. Las cajas destinadas a las mesas tuvieron una doble cobertura de plástico y papel film para evitar que el agua afecte su contenido.

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Votación reunirá a más de 12 millones de electores

La segunda vuelta regional convocará a 12.474.107 ciudadanos en Amazonas, Áncash, Arequipa, Cajamarca, Junín, La Libertad, Lambayeque, Loreto, Moquegua, Pasco, Piura, Puno, Tacna, Tumbes y Lima Provincias.

La jornada elegirá únicamente a gobernadores y vicegobernadores porque ninguna candidatura superó el 30% de votos válidos en la primera elección, realizada el 4 de octubre junto con los comicios municipales. El padrón será el mismo que se aprobó para las Elecciones Regionales y Municipales 2026.

El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) trasladó la fecha inicialmente fijada para el 29 de noviembre luego de que la ONPE solicitara más tiempo para completar la organización y la distribución del material. La votación se desarrollará entre las 7:00 y las 17:00 en las 15 circunscripciones donde habrá balotaje regional. El voto es obligatorio para las personas de 18 a 64 años y las multas oscilan entre 27,50 y 110 soles.

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Una fila de personas espera para ingresar a un local electoral durante la jornada de la segunda vuelta de las elecciones regionales en Perú. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las actas definirán quince disputas por gobiernos regionales

El proceso se realiza después de que la ONPE concluyera el cómputo oficial de las elecciones del 4 de octubre. Esa revisión terminó tras la contabilización de 23 actas del distrito de San Juan de Bigote, en la provincia de Morropón, Piura, que eran las últimas pendientes.

Con los resultados se eligieron autoridades regionales en diez departamentos, mientras que otros 15 territorios pasarán a una definición entre dos organizaciones políticas.

En esta etapa participarán las fórmulas más votadas en cada región. La ONPE informó que las actas de las 42.929 mesas permitirán registrar el escrutinio y trasladar los resultados al sistema electoral.

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Las actas con errores materiales, solicitudes de nulidad o votos impugnados seguirán los procedimientos ante los Jurados Electorales Especiales (JEE). El organismo mantendrá sus mecanismos de seguimiento hasta la jornada del 6 de diciembre y la posterior contabilización oficial respectiva.