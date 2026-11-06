Miguel Araujo y Cristiano da Silva representan ausencias de peso para la defensa de Sporting Cristal ante ADT en Tarma

Miguel Araujo y Cristiano da Silva serán bajas sensibles en Sporting Cristal para el juego ante ADT. Crédito: Difusión.

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Sporting Cristal afrontará la penúltima fecha del Torneo Clausura 2026 con dos ausencias en la defensa. Miguel Araujo y Cristiano da Silva no estarán disponibles para la visita a ADT en Tarma, un partido que puede dejar al equipo de Roberto Mosquera a un triunfo de conquistar el segundo certamen de la temporada.

El cuadro ’rimense’ lidera el Clausura con 31 puntos, los mismos que Universitario y Sport Huancayo. La diferencia de goles mantiene a los ‘celestes’ en el primer puesto: tienen +17, frente al +11 de los ‘cremas’ y el +8 del conjunto huancaíno.

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Cristiano quedó descartado tras recibir su quinta tarjeta amarilla en la victoria 5-0 frente a FC Cajamarca. La amonestación obliga al lateral brasileño a cumplir una fecha de suspensión, por lo que Mosquera perderá a uno de los jugadores que más minutos acumuló en la zaga.

El caso de Araujo responde a un problema físico. El defensor acabó golpeado luego del último partido disputado en el Estadio Alberto Gallardo y no integrará la delegación que viajará a Tarma. Hasta el momento, Sporting Cristal no difundió un parte médico con el diagnóstico y los plazos de recuperación.

El cuadro 'celeste' goleó 5-0 a los cajamarquinos en el Estadio Alberto Gallardo - Crédito: L1MAX.

La ausencia del central de la selección peruana obligará al comando técnico a modificar la estructura que utilizó durante la campaña. Según informó ’ESPN’, Leonardo Díaz y Luis Abram aparecen como las principales opciones para ocupar los puestos que dejarán Araujo y Cristiano.

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La principal novedad positiva será el retorno de Yoshimar Yotún. El capitán no participó en la goleada ante FC Cajamarca por acumulación de tarjetas amarillas, pero ya cumplió su sanción y está habilitado para volver a la mitad de la cancha en un duelo de alta exigencia.

El encuentro tiene valor para ambos equipos. Sporting Cristal busca conservar el liderato antes de la última fecha y ADT necesita puntos para alejarse de la zona comprometida de la tabla acumulada. El cuadro tarmeño, dirigido por Víctor Rivera, llega con la obligación de defender su permanencia en la Liga 1.

El posible once de Sporting Cristal vs ADT

’RPP’ informó que Roberto Mosquera proyecta una formación con Diego Enríquez en el arco. La defensa estaría compuesta por Leandro Sosa, Luis Abram, Rafael Lutiger y Leonardo Díaz, una línea que deberá responder ante las bajas de Araujo y Cristiano.

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Sporting Cristal es el líder del Torneo Clausura por diferencia de goles a falta de dos jornadas. Crédito: Instagram Sporting Cristal.

En el mediocampo, Agustín Álvarez Wallace acompañaría a Yoshimar Yotún, quien volvería a la titularidad tras cumplir una fecha de suspensión. Su presencia ofrece una alternativa para la salida del equipo, así como experiencia en un partido que se disputará en una ciudad de altura.

Santiago González y Maxloren Castro ocuparían las bandas, mientras que Luis Iberico y Hernán Barcos conformarían el frente ofensivo. El argentino es una de las referencias en ataque para los ‘celestes’, que vienen de marcar cinco goles ante FC Cajamarca.

La posible alineación todavía puede tener modificaciones, pues Cristal evaluará hasta última hora el estado de sus futbolistas. El partido exigirá respuesta física y concentración defensiva, en especial ante un ADT que buscará aprovechar la localía para sumar en su lucha por seguir en Primera División.

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¿Cuándo juegan Sporting Cristal y ADT?

ADT y Sporting Cristal se enfrentarán el sábado 7 de noviembre, desde las 13:00 horas de Perú, en el Estadio Unión de Tarma. El compromiso corresponde a la fecha 16 del Torneo Clausura, la penúltima de la fase regular.

Sporting Cristal visita a ADT por la penúltima fecha del Torneo Clausura 2026. Crédito: LFP

El recinto tarmeño tiene capacidad para 9.100 espectadores y será escenario de un cruce con objetivos opuestos. Mientras el cuadro local apunta a asegurar la permanencia, los ‘celestes’ necesitan los tres puntos para sostener la ventaja sobre Universitario y Sport Huancayo.

La transmisión estará a cargo de L1 MAX y también podrá seguirse por la plataforma L1 Play. Sporting Cristal cerrará su participación en el Clausura ante Cienciano en el Estadio Alberto Gallardo, donde podría tener la opción de definir el título.

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