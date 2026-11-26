Ignacio Buse y Daniel Vallejo serán pareja de dobles en la temporada 2027. Crédito: Andina.

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Ignacio Buse y Daniel Vallejo buscarán consolidar su sociedad en dobles durante la temporada 2027. El peruano y el paraguayo ya compartieron cancha en esta modalidad, pero ahora proyectan competir juntos en la gira sudamericana, que contempla los torneos ATP de Buenos Aires y Río de Janeiro. Ambos mantienen al ‘singles’ como prioridad, aunque ven el dobles como una alternativa de competencia.

La cercanía entre ambos tenistas se remonta a sus años de formación en el circuito juvenil. Esa relación facilitaría la planificación de un calendario común en semanas de arcilla, una superficie que conocen y que tendrá una presencia importante en el inicio de la temporada sudamericana. Vallejo, actual número 61 del ranking mundial, confirmó que la decisión ya fue conversada con Buse.

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“Espero jugar con ‘Nacho’. El año que viene vamos a jugar, no sé si es que me va a trancar, pero de momento quedamos en jugar el año que viene en la gira de Sudamérica: en Río y Buenos Aires”, declaró el paraguayo en diálogo con el periodista Jorge Valencia. La dupla tendría así sus primeras pruebas del curso en dos ATP sudamericanos de alta exigencia.

El tenista guaraní destacó la relación que mantiene con el peruano y la posibilidad de que el público de la región los vea juntos. “Jugar con ‘Nacho’ siempre es lindo. Nos conocemos hace mucho tiempo. Los dos sabemos que la prioridad es el singles, pero disfrutar el dobles también es lindo”, señaló sobre un vínculo que trasladarán al circuito profesional.

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El tenista paraguayo señaló que su intención y la del peruano es disputar la mayor cantidad de partidos en esta modalidad durante el 2027. Crédito: X Jorge Valencia.

Vallejo también dejó abierta la puerta para que ambos compartan más torneos durante el próximo año, sin condicionar ese plan únicamente a la gira sobre polvo de ladrillo. “Aparte en Sudamérica la gente puede disfrutar un poquito más de vernos juntos. Seguramente vamos a hacer dupla muchísimas veces en el año”, añadió el paraguayo, quien aspira a fortalecer una pareja regional con Buse.

Así les fue a Buse y Vallejo siendo pareja de dobles

La dupla tuvo su principal experiencia en octubre de 2026, durante el Masters 1000 de Shanghái. En la primera ronda, Buse y Vallejo dieron una de las sorpresas del cuadro al vencer por 6-3, 6-7 y 10-7 al argentino Guido Andreozzi y al francés Manuel Guinard, quienes partían como sextos preclasificados del torneo.

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Fue su primera victoria como equipo en una competencia de esa categoría. El triunfo tuvo valor por el nivel de los rivales y porque ambos afrontaron el encuentro ante especialistas de dobles. Buse y Vallejo se recuperaron luego de perder el segundo set en tie-break y resolvieron el superdesempate para alcanzar la siguiente fase del certamen chino.

Sin embargo, no llegaron a disputar el partido de octavos de final. La pareja peruano-paraguaya se retiró antes del cruce ante los alemanes Jakob Schnaitter y Mark Wallner, quienes avanzaron por incomparecencia. El breve paso por Shanghái dejó, de todos modos, un triunfo de referencia para una dupla que pretende tener continuidad.

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Daniel Vallejo e Ignacio Buse durante el Masters 1000 de Shanghái. Crédito: ATP.

Antes de esa participación, ambos habían jugado juntos en los Challenger de Lima y Montevideo, en 2023, aunque no consiguieron victorias. Aquellos primeros intentos ocurrieron en una etapa distinta de sus carreras, cuando todavía buscaban afirmarse en el circuito. El crecimiento que lograron desde entonces permite mirar la próxima gira con mayor experiencia competitiva.

¿Cuál será el próximo torneo de ‘singles’ de Ignacio Buse?

Ignacio Buse cerrará el 2026 con el Road to Australia, exhibición que se disputará entre el 16 y el 20 de diciembre en el Buenos Aires Lawn Tennis Club. El torneo se jugará sobre pista dura y funcionará como preparación para la gira australiana de enero, que tendrá como principal objetivo el Abierto de Australia 2027.

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El peruano integrará un cuadro con varios representantes sudamericanos. Entre los jugadores confirmados figuran el italiano Luciano Darderi, los argentinos Tomás Etcheverry, Sebastián Báez, Thiago Tirante, Juan Manuel Cerúndolo, Mariano Navone, Camilo Ugo Carabelli y Román Burruchaga, además del chileno Alejandro Tabilo y el propio Daniel Vallejo.

Ignacio Buse disputará el Road to Australia en Buenos Aires. Crédito: Instagram Road to Australia.