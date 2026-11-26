El conductor Mathías Brivio opina sobre la reacción de la pareja de Amy Gutiérrez ante la denuncia de acoso realizada por la cantante.

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Mathías Brivio respaldó públicamente a José Carlos García, pareja de Amy Gutiérrez, y cuestionó las críticas que recibió por no enfrentarse físicamente al hombre acusado de acosar a la cantante en la vía pública. El conductor de ‘Esto es Guerra’ sostuvo que evitar una pelea fue una decisión prudente ante los riesgos que puede implicar una confrontación.

La controversia se originó después de que Amy Gutiérrez difundiera en sus redes sociales un video para denunciar el hostigamiento que, según relató, sufrió junto a su pareja. La publicación generó una amplia reacción entre usuarios, aunque una parte de los comentarios se concentró en la actitud de García durante el incidente y no en la denuncia de la intérprete.

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Brivio lamentó que el foco de la conversación se haya desplazado hacia el comportamiento del novio de la artista. Para el presentador, la decisión de no responder con agresiones debe analizarse a partir de las posibles consecuencias de un altercado callejero.

“Evitar un enfrentamiento físico siempre va a ser la mejor opción, salvo una emergencia”, afirmó el conductor. Explicó que, en una situación de tensión, es imposible saber si la otra persona porta un arma o si un golpe puede derivar en lesiones graves o incluso en un desenlace fatal.

A través de un video en redes sociales, Mathías Brivio comenta los mensajes dirigidos a la pareja de la cantante Amy Gutiérrez. Durante la grabación, Brivio incorpora declaraciones de la artista y capturas de pantalla de comentarios de usuarios, analizando las opiniones del público respecto a evitar una confrontación física.

Brivio advierte sobre los riesgos de responder con violencia

El conductor de ‘EEG’ señaló que tanto Gutiérrez como García quedaron expuestos a un momento incómodo por el presunto acoso. A su juicio, el hecho de que no hubiera una respuesta física no equivale a falta de respaldo hacia la cantante, sino que puede responder a una evaluación del peligro.

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Brivio indicó que un enfrentamiento no siempre termina como quien lo inicia espera. Recordó que una agresión puede escalar con rapidez y poner en riesgo a quienes participan, así como a otras personas que se encuentren cerca. Por ello, insistió en que la prioridad ante una situación de hostigamiento debe ser protegerse y buscar ayuda.

“Uno nunca sabe cómo puede terminar un enfrentamiento físico”, expresó. Según sostuvo, un golpe mal dado puede ocasionar heridas severas y abrir un escenario con consecuencias legales y personales para todos los involucrados.

La reflexión surgió luego de que varios internautas calificaran de forma despectiva a García. Algunos cuestionaron que no reaccionara con golpes contra el sujeto señalado por la cantante, mientras otros sugirieron que ella debía reconsiderar su relación. Los mensajes se multiplicaron en la publicación compartida por la artista.

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Entre las frases que Brivio leyó figuraron comentarios que llamaban a García “novio de cartón” o que aseguraban que un hombre debe responder con violencia para defender a su pareja. También hubo usuarios que plantearon que una patada a la motocicleta o una pelea eran las respuestas adecuadas frente al episodio.

El presentador Mathías Brivio analiza en un video la reacción de una pareja frente a una situación de acoso denunciada en redes sociales.

Las redes centraron el debate en José Carlos García

Para Mathías Brivio, ese tipo de reacciones revela una expectativa peligrosa sobre cómo debe actuar un hombre ante una provocación. El conductor ironizó sobre quienes reclaman una respuesta física inmediata y dijo que en redes sociales “ahora todos son Rambo” y “todos son Schwarzenegger”.

Con esa expresión, cuestionó que muchas personas opinen desde fuera de una circunstancia de tensión y exijan acciones que podrían agravar el conflicto. El presentador consideró que los comentarios pasaron por alto la denuncia inicial de acoso hecha por Gutiérrez y trasladaron la responsabilidad hacia su pareja.

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“La denuncia por acoso pasó a un segundo plano”, sostuvo Brivio. El conductor observó que García fue tildado de cobarde por evitar el conflicto físico, una valoración que, según explicó, ignora los riesgos reales de una discusión o una pelea en la calle.

El caso abrió un debate entre usuarios sobre las formas de acompañar a una persona que atraviesa una situación de hostigamiento. Mientras algunas reacciones exigían una intervención violenta, otras respaldaron la decisión de evitar una confrontación y señalaron que la denuncia pública puede contribuir a identificar conductas de acoso.

Gutiérrez no solo compartió su experiencia, sino que dejó constancia de la incomodidad que generó el episodio. La cantante puso el hecho en conocimiento de sus seguidores mediante un registro audiovisual, lo que dio pie a que el caso circulara en distintas plataformas digitales.

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Una publicación en Instagram de Mathias Brivio expresa su postura respecto a la reacción de la pareja de Amy Gutiérrez frente a un episodio de acoso.

El conductor pide no juzgar sin conocer el contexto

Brivio planteó que el debate debería centrarse en el comportamiento denunciado por la artista y en las alternativas para actuar con seguridad ante un posible acoso. Para el conductor, no corresponde exigir una pelea como prueba de protección o afecto dentro de una relación.

“¿Por qué no nos analizamos un poquito antes de juzgar a los demás sin haber pasado por situaciones similares?”, manifestó.

El presentador pidió revisar la facilidad con la que se emiten calificativos en internet sin conocer todos los detalles ni las decisiones tomadas durante el momento.