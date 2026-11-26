Reportaje del programa Amor y Fuego sobre el enfrentamiento entre Austin Palao y Flavia Laos durante su participación en un programa de telerrealidad chileno. La disputa comenzó tras la emisión de los videos de audición de los participantes, lo que generó un intercambio de acusaciones sobre episodios de su anterior relación sentimental y menciones a conductas pasadas de la actriz. Video: Willax TV / Amor y Fuego

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Austin Palao y Flavia Laos protagonizaron un tenso enfrentamiento durante las grabaciones de ‘¿Volverías con tu ex? 2’, el reality chileno en el que ambos participan junto a sus actuales parejas. La discusión se originó luego de que la producción exhibiera los videos de casting de los concursantes y escaló hasta que el modelo deslizó presuntos excesos con el alcohol por parte de la actriz peruana, un comentario que terminó por hacerla llorar frente a sus compañeros de encierro.

El conflicto se desencadenó cuando los participantes observaron la entrevista previa de Laos, en la que relató un episodio de celos vinculado al hermano de una amiga. “Yo soy muy amiga del hermano de una amiga, ¿no? Y le tengo confianza, lo he visto crecer. Un día vino y me abrazó, ¿no? Para él eso fue ya lo peor. Él pensó que yo le había sacado la vuelta, me terminó mil veces”, se le escuchó decir a la actriz en el material audiovisual.

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Austin Palao insinuó un presunto estado de ebriedad de Flavia Laos

Tras ver el video, Palao se mostró visiblemente fastidiado y decidió responder frente al resto de los concursantes. El exchico reality vinculó aquel episodio con la tercera ruptura de la pareja y lo relacionó con un concierto al que Laos había asistido. “Es un contexto real en el cual estábamos en la terraza de mi casa, no me acuerdo perfectamente qué era… Ella viene de un concierto un poco… más de lo normal”, declaró el modelo, en lo que la actriz interpretó como una insinuación sobre su consumo de alcohol.

La reacción de Flavia Laos fue inmediata. La influencer exigió que su expareja aclarara el comentario y advirtió sobre las consecuencias que esas declaraciones tendrían en la prensa de espectáculos de Perú. “Ya basta. ¿Qué es feliz más de lo normal? Puedes aclarar porque estoy harta de que todo el día estés diciendo lo de los carretes sabiendo que yo tengo un pasado con esa nota y que todo esto va a rebotar en Perú y que me van a revivir todas las cosas que yo hacía cuando era más chiquita”, exclamó.

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Austin Palao y Flavia Laos intercambian declaraciones durante la grabación del programa de telerrealidad chileno ¿Volverías con tu ex? 2.

La actriz reconoció que atravesó un período difícil en el pasado, aunque remarcó que logró superarlo. “Obviamente tuve un pasado, pero yo he salido de eso y he mejorado”, agregó frente a las cámaras del programa.

La actriz acusó a Palao de cambiar de actitud cuando bebía alcohol

En medio del cruce, Laos redirigió el reclamo hacia su expareja y le recordó un episodio en el que, según su versión, el propio Palao tuvo que disculparse con ella tras una salida nocturna. “¿Tú por qué no tomas? ¿Te acuerdas ese día saliendo del rave todo lo que me dijiste cuando te quedaste en mi casa y me pediste perdón porque tu… llamaste a tu mamá o a tu hermana y te dijo: ‘Pídele perdón’?”, cuestionó la actriz.

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Ante este señalamiento, el modelo evitó profundizar en el episodio y apeló al conocimiento que existe sobre ambos en la farándula peruana. “Gracias a Dios la gente nos conoce del medio y saben perfectamente cómo eres tú. Lo que estás haciendo ahorita es manipular”, aseveró Austin Palao durante el intercambio.

Flavia Laos rompió en llanto y Luis Mateucci intervino en su defensa

Las palabras del modelo provocaron que Flavia Laos rompiera en llanto frente a sus compañeros del encierro. Pese a verla afectada, Palao mantuvo su postura y continuó acusándola de faltar a la verdad desde el inicio de la convivencia. “Yo no me puedo quedar callado. Y aquí, como sabes perfectamente que yo no lo voy a hacer, aun así haces y dices mentiras desde el día uno”, sentenció.

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Durante la emisión de un reality de televisión chileno, Austin Palao y Flavia Laos sostuvieron un intercambio verbal ante los demás concursantes. La controversia surgió tras la difusión de registros de casting de la producción, lo que derivó en señalamientos sobre situaciones del pasado y la intervención de Luis Mateucci. El programa de espectáculos transmitió las declaraciones y reacciones de los participantes en el set de convivencia. Video: Willax TV / Amor y Fuego

El modelo cerró su intervención con un señalamiento directo hacia la reacción emocional de su expareja. “Y usas el recurso más viejo, que es el de manipulación… para tergiversar las cosas con llorar, Flavia”, agregó. Como respuesta, la actriz lanzó una frase que resumió su indignación frente a las cámaras: “Eres un lobo disfrazado de oveja”.

El cruce motivó la intervención de Luis Mateucci, pareja actual de Laos, quien cuestionó que Palao expusiera públicamente un episodio sensible del pasado de la actriz. El argentino reveló que ella le había confiado en privado que, durante su juventud, atravesó un problema con el alcohol que requirió tratamiento. “Flavia se abrió conmigo y me contó que cuando era más chica tuvo un problema con el alcohol y se tuvo que tratar, y que él diga adicciones y lo saque y lo saque, para una pareja que según él le tiene cariño es feo, son golpes bajos”, declaró Mateucci. “Lo dices caballerosamente y suena lindo, pero para ella no es lindo porque le remueves”, añadió.

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Visiblemente afectada por la intervención de su pareja, Laos insistió en que el episodio buscaba exponerla ante la opinión pública. “Está tratando de hacer que todo eso se me regrese, he pasado por cosas feas”, expresó entre lágrimas, antes de que la producción diera paso a otro momento del programa.