Samuel Dyer Copello reveló detalles de la convivencia familiar en una entrevista con la periodista Daniela Cilloniz.

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Samuel Dyer Copello, hijo mayor de María Pía Copello y del empresario Samuel Dyer Coriat, sorprendió con sus declaraciones en una reciente entrevista con la periodista Daniela Cilloniz. El joven, conocido como Samuelito, reveló sin rodeos quién ejerce la autoridad en su hogar y el apodo con el que algunos familiares identifican a su padre.

Consultado sobre qué había heredado de su madre, el joven respondió de forma breve: “Su sonrisa”. La entrevista continuó con preguntas sobre su comportamiento, incluida una que indagaba en qué circunstancia su progenitora, exconductora de televisión, podría ponerle una multa. Tras pensarlo por algunos segundos, el joven respondió: “Yo me porto bien. No creo que me podría multa”.

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El joven reveló quién manda en su casa y el apodo de su padre

La pregunta que generó mayor sorpresa fue sobre quién ejerce el control dentro del hogar familiar. Dyer Copello no dudó en su respuesta: “Mi mamá. Olvídate. Los primos de mi papá le dicen: ‘Sacolargo’”, afirmó, en un comentario que provocó la risa inmediata de la periodista que lo entrevistaba.

El joven también describió las diferencias entre la forma en que cada uno de sus padres aborda los conflictos familiares. Según explicó, su vínculo con su madre se caracteriza por discusiones breves que se resuelven con rapidez, mientras que su relación con su padre tiene un tono distinto cuando surgen temas serios.

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El piloto Samuel Dyer Copello, hijo de la presentadora María Pía Copello y del empresario Samuel Dyer Coriat, ofrece declaraciones a la periodista Daniela Cilloniz en el marco de una competencia de automovilismo. Durante el diálogo, el joven aborda la dinámica cotidiana en su hogar y las características del trato con sus progenitores. Video: Instagram Daniela Cilloniz

“Mi papá me da miedo cuando me dice: ‘Tenemos que hablar’. Cuando mi mamá me fastidia, yo me río, pero cuando mi papá me dice algo serio, me asusto. Con mi mamá nos peleamos y a los cinco minutos le da pena y me disculpa. No pasa nada”, añadió.

¿Quiénes son los padres de Samuel Dyer Copello?

Samuel Dyer Coriat, padre del joven, es hijo de Samuel Dyer Ampudía y Rosa Coriat, fundadores del Grupo Dyer y Coriat, corporación que controla Camposol, uno de los principales productores y exportadores peruanos de frutas frescas como arándanos, paltas y mangos, con operaciones en cinco países. El empresario ocupa cargos clave como presidente del directorio de Copeinca y presidente ejecutivo de Camposol.

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María Pía Copello se casó con Dyer Coriat el 14 de enero de 2006, tras un noviazgo que comenzó en 2001, y la pareja tiene tres hijos: Samuel, nacido en diciembre de 2007; Vasco, nacido en mayo de 2010; y Catalina, nacida en noviembre de 2014.

En febrero de este año, la conductora defendió públicamente el patrimonio de la familia de su esposo tras críticas en redes sociales y recordó el secuestro que sufrió su suegro durante los años noventa, episodio que derivó en una campaña de difamación contra él, según relató Copello en el estreno de su podcast ‘Sin más que decir’.

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La periodista lanzó una advertencia en tono de broma a Samuel Dyer, quien se mostró sorprendido ante la posibilidad de protagonizar un ampay. El joven aseguró que prefiere enfocarse en sus estudios y en el automovilismo. ATV/ Magaly TV La Firme.

El joven piloto ya había generado titulares por sus incursiones en el automovilismo

El nombre de Samuel Dyer Copello comenzó a ganar notoriedad pública tras su participación en el Rally Caminos del Inca, competencia en la que sufrió un accidente luego de que el automóvil que conducía se despistara y terminara en una zanja en el tramo de la carretera Ayacucho-Matará.

Durante una entrevista posterior en el podcast de su madre, el joven reconoció que el automovilismo representa un gasto considerable y que debe trabajar para costear su participación en este tipo de competencias. “Tengo que estudiar, trabajar, ese deporte es caro, no se paga así nomás. No es realísticamente, no te da, es un gasto. Tengo que estudiar y trabajar para pagar el deporte”, declaró en esa oportunidad.

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El joven también incursionó en el mundo empresarial con el lanzamiento de AVOID, su propia marca de ropa urbana, que debutó con una colección de camisetas y poleras. Su creciente exposición mediática incluso llamó la atención de la conductora Magaly Medina, quien le advirtió en octubre que lo expondría en un ampay si lo encontraba en compañía de alguna figura del espectáculo, a lo que el joven respondió con sorpresa y aseguró que prefiere mantenerse enfocado en sus estudios universitarios y en el automovilismo.