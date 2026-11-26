Tres hombres empujan un automóvil varado en una calle inundada tras las precipitaciones registradas en la ciudad de Piura, en el norte de Perú. (EFE / Malú Ramahí)

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El Gobierno advirtió que cinco días consecutivos de lluvias alcanzarán distintas zonas del Perú, con atención inicial en Piura, Tumbes y Lambayeque, durante una sesión del Comando ante el Fenómeno El Niño (FEN) encabezada por el presidente del Consejo de Ministros, Luis Galarreta. El anuncio se apoyó en el pronóstico del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi).

El titular del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri), Marco Vinelli, informó que las precipitaciones se extenderán desde este miércoles 25 hasta domingo 29 de noviembre. “Vamos a tener lluvias hoy día miércoles, mañana jueves, viernes, sábado y domingo. Vienen cinco días de lluvias en diferentes partes del país”, señaló. La previsión no incluyó acumulados estimados ni un detalle sobre la intensidad que podría registrarse en cada localidad.

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Piura recibiría las primeras precipitaciones previstas

Vinelli precisó que las lluvias en Piura comenzarían primero y que Tumbes las recibiría al día siguiente. Luego, el pronóstico contempla precipitaciones en Cajamarca, Huánuco y Cusco.

“Hoy día se iniciarían esas lluvias según los pronósticos en la región de Piura, mañana jueves en la región de Tumbes y los siguientes días en las otras partes del país”, sostuvo el ministro ante los integrantes del comando. Las autoridades concentraron la vigilancia vinculada al FEN en Tumbes, Piura y Lambayeque.

El Fenómeno El Niño puede alterar los patrones de temperatura y precipitación en el país. En el norte, episodios de lluvia intensa pueden provocar crecidas de ríos, desbordes, activación de quebradas, cortes de carreteras y daños en áreas urbanas o rurales.

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La reunión reunió a representantes de los ministerios de Producción, Transportes y Comunicaciones, Defensa, Salud, Vivienda y Desarrollo Agrario y Riego. Vinelli no precisó las medidas que cada sector aplicará frente a las condiciones previstas.

Un automóvil blanco queda varado en una vía anegada de Piura tras las lluvias continuas que afectaron el tránsito en el norte de Perú. (EFE / Malú Ramahí)

Carreteras, hospitales y agricultores entran en los planes de respuesta

En paralelo, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones identificó a la IRSA Norte y la Autopista del Sol como carreteras de alto riesgo. El titular del sector dijo que ambas concesiones cuentan con planes de contingencia ante el FEN, limpieza de drenes y descolmatación en las estructuras hidráulicas que protegen puentes. “En el norte del país tenemos identificadas dos carreteras de alto riesgo, que son la IRSA Norte y la Autopista del Sol”, indicó.

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El sector también incluyó a la Longitudinal de la Sierra, en los tramos 2 y 4, dentro de las rutas expuestas a deslizamientos, lluvias o crecidas de ríos. Según explicó el ministro, las empresas concesionarias pueden ejecutar inversiones para rehabilitar la infraestructura sin esperar una autorización ministerial.

“Cualquier afectación que pueda ocasionar el fenómeno del Niño en la infraestructura, las concesiones tienen por obligación intervenir de manera rápida en el restablecimiento de esta infraestructura”, afirmó. Provías Nacional y las concesionarias mantienen maquinaria en puntos críticos.

La respuesta prevista incluye el frente sanitario y el apoyo para la agricultura. El ministro de Salud informó que había 1.183 camas de unidades de cuidados intensivos (UCI), de las cuales 159 permanecían disponibles, y que 21 pacientes ocupaban una cama por dengue. “Lo ideal, como dice la norma, debemos estar siempre con un 20 a 25% disponibles”, sostuvo.

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El sector busca sumar entre 235 y 240 camas con EsSalud, las Fuerzas Armadas y empresas privadas. Defensa comunicó que Estados Unidos enviaría el buque hospital Comfort, con llegada prevista el 14 de enero a Paita. Desarrollo Agrario anunció además un fondo de crédito de 700 millones de soles, a 3% anual, para pequeños productores afectados.