Pacasmayo y Huanchaco registran consecuencias del avance del mar sobre sus infraestructuras costeras. Las piedras dificultaron el tránsito en el Malecón Grau y el muelle huanchaquero continúa mostrando daños. Composición: Infobae

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El avance del mar sobre el litoral de La Libertad mantiene bajo presión a dos espacios vinculados con la actividad turística y comercial de la región. En Pacasmayo, la fuerza de las olas afecta las condiciones del Malecón Grau, mientras que en Huanchaco el histórico muelle continúa expuesto al impacto del oleaje.

Las condiciones del mar también generan dificultades para las personas que circulan por las zonas próximas a la costa. La presencia de piedras sobre las áreas de tránsito y los daños visibles en las estructuras forman parte de los efectos registrados en ambos sectores.

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En Pacasmayo, la acumulación de piedras sobre el malecón motivó la intervención voluntaria de comerciantes y transeúntes, quienes se organizaron para retirar los restos que dejó el fuerte movimiento del mar. Las labores permitieron despejar parte de este espacio público.

La situación de Huanchaco presenta otro escenario. Su muelle histórico permanece cerrado desde 2023, pero continúa expuesto a las condiciones del litoral. El deterioro de sus instalaciones vuelve a poner en evidencia los daños que presenta esta infraestructura, cuya recuperación todavía no se concreta.

Oleaje deja piedras sobre el Malecón Grau de Pacasmayo

El Malecón Grau quedó cubierto de piedras por el impacto de las olas y necesitó una jornada de limpieza voluntaria. Exitosa

El fuerte oleaje registrado en el litoral de Pacasmayo, provincia de la región La Libertad, provocó que numerosas piedras llegaran hasta la infraestructura del Malecón Grau. Este material quedó disperso sobre el espacio público y dificultó el tránsito de comerciantes y ciudadanos.

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La fuerza de las olas mantiene bajo presión esta parte de la costa, donde los vecinos observan el impacto del mar sobre la estructura. La situación también genera preocupación por las condiciones en las que permanece el malecón ante la continuidad del oleaje anómalo.

La acumulación de piedras motivó que comerciantes de la zona se organizaran para ejecutar labores de limpieza. La iniciativa contó con la participación de algunos transeúntes, quienes se sumaron de manera voluntaria para retirar el material que quedó sobre la infraestructura.

Muelle histórico de Huanchaco presenta nuevos daños por el oleaje

El muelle de Huanchaco sigue expuesto a las olas. CANAL 20 Pacasmayo

En el distrito de Huanchaco, provincia de Trujillo, el fuerte oleaje también golpeó la infraestructura del histórico muelle. Las imágenes de su estado actual muestran el deterioro de sus instalaciones, expuestas de forma constante a la fuerza del mar.

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La estructura permanece cerrada desde 2023, por lo que no recibe visitantes ni cumple con sus actividades habituales. Sin embargo, el cierre no impide que las condiciones del litoral continúen afectando sus componentes.

Los daños visibles reflejan el desgaste que presenta el muelle frente al impacto de las olas. La infraestructura, reconocida como uno de los espacios tradicionales de Huanchaco, todavía no cuenta con una recuperación ni una reestructuración concretada.

La falta de una solución definitiva para el histórico muelle mantiene la preocupación entre vecinos y visitantes del distrito. Pese al tiempo que lleva cerrado, la infraestructura continúa expuesta al oleaje y presenta un deterioro progresivo.

La recuperación y reestructuración del espacio todavía no se concreta. Esta situación mantiene pendiente la intervención necesaria para atender las condiciones de una estructura que forma parte de los espacios turísticos tradicionales de Huanchaco.

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Las condiciones de oleaje anómalo continuarán en el litoral peruano hasta el próximo 29 de noviembre, por lo que las zonas costeras de La Libertad permanecerán expuestas al movimiento intenso del mar durante los próximos días. Este escenario mantiene la preocupación en sectores como Pacasmayo y Huanchaco, donde el impacto de las olas ya provocó daños en infraestructuras cercanas a la costa.