EFE/Alberto Estévez/Archivo

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El Ministerio de Salud (Minsa) declaró en emergencia la disponibilidad de camas UCI en el país luego de que el titular de la cartera, Luis Dyer, informara que el 86% de las unidades de cuidados intensivos se encuentra ocupado.

La medida fue comunicada durante una conferencia de la Comisión Nacional de Gestión del Riesgo frente al Fenómeno El Niño, ante la posibilidad de una mayor demanda de atención especializada.

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Según el reporte expuesto por el titular del sector, Perú cuenta con 1.183 camas de cuidados intensivos: 1.003 permanecían ocupadas y 159 disponibles. Dyer señaló que el nivel de ocupación obliga a coordinar una respuesta entre el Minsa, el Seguro Social de Salud (EsSalud) y las Fuerzas Armadas (FF. AA.). El objetivo es habilitar más espacios y organizar derivaciones si hospitales regionales no pueden recibir nuevos casos.

Las cifras nacionales muestran una red hospitalaria con poco margen en varias zonas. Aunque el ministro precisó que 21 camas UCI, equivalentes al 1,7%, estaban ocupadas por pacientes con dengue, alertó que algunas regiones alcanzaban entre 95% y 98% de ocupación.

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Áncash y Lambayeque ya no tenían cupos, por lo que las autoridades iniciaron coordinaciones para trasladar pacientes hacia Lima cuando su condición requiera cuidados críticos.

“Nos estamos preparando junto con los diferentes ministerios para poder tener una reacción mucho más rápida e inmediata”, indicó Dyer, según la información difundida en la conferencia.

Los hospitales de campaña permanecen operativos para atender pacientes que necesiten asistencia. El ministerio anunció además un convenio con EsSalud y contempló una segunda etapa de articulación con clínicas y establecimientos privados si crece la presión sobre las unidades de cuidados intensivos.

La región de Piura acumula 10.009 casos de dengue y seis personas fallecidas durante el segundo semestre de 2026. (Crédito: Agencia Andina) (Imagen Ilustrativa Infobae)

Áncash y Lambayeque registran 100% de ocupación de camas UCI

El reporte de oferta hospitalaria del Minsa, actualizado al 24 de noviembre de 2026 y difundido por el analista Juan Carbajal, indicó que Lambayeque tenía sus 42 camas UCI ocupadas.

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Áncash registraba la misma situación con 26 espacios ocupados. El documento permite ver que la alerta no se limita a los pacientes con dengue: la disponibilidad condiciona la respuesta ante cualquier emergencia que exija vigilancia intensiva.

En Piura, la ocupación alcanzaba 90,2% y quedaban cinco camas libres. La Libertad registraba 92,1% de ocupación, también con cinco espacios disponibles, aunque tres correspondían al Instituto Regional de Enfermedades Neoplásicas Norte.

En el Hospital de Especialidades de Sullana, los 19 cupos de cuidados intensivos estaban ocupados. Carbajal advirtió que los ingresos, las altas y los traslados pueden cambiar la disponibilidad durante cada jornada.

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Los datos consignados hasta el 24 de noviembre señalaban que 22 camas UCI por dengue estaban ocupadas en el país, cerca del máximo anual de 24 registrado el 17 de noviembre. El Ministerio de Salud acumulaba 170 fallecidos por esta enfermedad en 2026, de los cuales 117 estaban confirmados y 53 permanecían en investigación, según las cifras citadas por Carbajal.

Lambayeque concentraba más de 20 mil casos, entre confirmados y probables, y 45 fallecidos reportados por su Gerencia Regional de Salud. En Áncash, la Dirección Regional de Salud registró 3.843 casos confirmados y sospechosos.

Las autoridades mantienen el monitoreo de la capacidad crítica mientras coordinan traslados, ampliación de cupos y la eventual incorporación de establecimientos privados a la respuesta frente a la emergencia sanitaria por dengue.

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