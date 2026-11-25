Christina Aguilera se luce con Ezio Oliva y exintegrantes de Adammo en after party tras su concierto en Lima

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Christina Aguilera continuó celebrando su paso por Lima después de su concierto en el Estadio Nacional. La cantante estadounidense compartió una noche de fiesta con Ezio Oliva y los exintegrantes de Ádammo Diego Ubierna y Renzo Bravo, quienes estuvieron presentes en una reunión privada posterior a su presentación del 21 de noviembre.

El encuentro fue revelado por Ezio Oliva en sus redes sociales. El cantante publicó un video en el que aparece junto a sus excompañeros de banda bailando y disfrutando de la música cerca de la intérprete de Genie in a Bottle. “Perdón si no te contesté el celular, es que estaba de fiesta con @xtina”, escribió junto a las imágenes.

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En el registro se observa a Oliva, Ubierna, Bravo y otras personas compartiendo la celebración con Christina Aguilera y parte de su equipo. La artista también difundió el momento en sus historias, lo que multiplicó las reacciones de los seguidores peruanos que siguieron de cerca su visita al país.

La after party se realizó luego del primer concierto de Christina Aguilera en Perú. La artista ofreció un espectáculo en el Estadio Nacional como parte de una visita que también incluyó recorridos por Miraflores, una visita a la Huaca Pucllana y una experiencia gastronómica en Maido.

Christina Aguilera se luce con Ezio Oliva y exintegrantes de Adammo en after party tras su concierto en Lima. IG

Ezio Oliva compartió la noche junto a Christina Aguilera

El video publicado por Ezio Oliva mostró un ambiente distendido, con música, baile y la presencia de los integrantes de Ádammo. La reunión llamó la atención porque ocurrió después de un concierto que reunió a miles de seguidores de la estrella estadounidense en el principal escenario deportivo de Lima.

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Los músicos no ocultaron su entusiasmo por coincidir con Aguilera. En las imágenes difundidas por Oliva se aprecia que el grupo participó activamente de la celebración, mientras la cantante compartía con sus bailarines y miembros de su producción.

Christina Aguilera se luce con Ezio Oliva y exintegrantes de Adammo en after party tras su concierto en Lima

Ricardo Mendoza también habló sobre el encuentro y aseguró que Diego Ubierna le había anticipado días antes que tendría una participación vinculada con la visita de Christina Aguilera. El comediante contó que llegó al concierto, vio la presentación de Ádammo y luego recibió la invitación para asistir a una reunión posterior.

“Justo estuve unos días antes con el gran Diego Ubierna, el baterista de Ádammo, que nos invitó a su restaurante y me dijo: ‘Oye, voy a tocar con Christina Aguilera’. Llegamos al concierto, escuchamos a Ádammo cantar, pero oye, Christina es una diva de divas”, relató Mendoza.

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Según su versión, la celebración se realizó en un espacio reservado exclusivamente para la artista, su equipo y un grupo reducido de invitados. El comediante señaló que la cantante se mostró animada al escuchar una de sus canciones y que incluso invitó a los peruanos a sumarse al baile.

“Lo más interesante de la noche fue que en un momento dado pusieron una canción, creo que se llama Sex. Christina se alocó. Y vi una performance de baile”, comentó Ricardo al recordar el momento que, según dijo, tuvo la energía de un videoclip.

El conductor sostuvo que Aguilera se levantó para bailar junto a sus bailarines y luego animó a Ezio Oliva y Renzo a integrarse al grupo. “Los jaló a los Ádammo, a Ezio, los jaló a Renzo, todos. Los miró así: ‘Vengan para acá’, y los metió y comenzaron a bailar todos mirando la cámara”, relató.

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El comediante Ricardo Mendoza relata su experiencia tras coincidir con la cantante estadounidense Christina Aguilera en una fiesta privada en Lima junto a integrantes del grupo Ádammo. El video presenta la conversación entre los conductores frente a micrófonos e intercala imágenes de archivo de la artista bailando en el evento.

Christina Aguilera quedó encantada con Lima

La after party fue uno de los últimos momentos de Christina Aguilera en Lima antes de continuar con su agenda. Durante su estadía, la cantante se mostró cercana a sus seguidores y registró varios pasajes de su recorrido por la capital.

La artista llegó a Lima el 19 de noviembre y fue recibida por sus admiradores en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez. Después se instaló en el hotel Westin, desde donde cumplió con compromisos relacionados con su concierto y sus actividades turísticas.

Junto a su pareja, el productor Matthew Rutler, visitó el restaurante Maido. Allí probó causa limeña, tiradito y chicha de jora, platos que registró en videos publicados en sus redes. También recorrió la Huaca Pucllana y compartió fotografías junto al complejo arqueológico.

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Otra de las salidas que generó comentarios fue su visita a una tienda de artesanías en Miraflores. Christina Aguilera se mostró interesada en los productos con figuras de llamas y alpacas, además de chullos, llaveros, imanes y otros recuerdos de su estadía en el Perú.

“Perú me robó el corazón, qué rica cultura, comida deliciosa, gente amable... y ni siquiera me hagas empezar con las alpacas”, escribió la intérprete al resumir su experiencia. La artista también publicó un video con pasajes de su concierto y acompañó el contenido con un mensaje dirigido a sus seguidores peruanos: “Perú TQMMMM”.

La presencia de Ezio Oliva y sus excompañeros de Ádammo en la fiesta completó una visita que combinó música, gastronomía, turismo y una noche de baile. El video del cantante peruano dejó una postal inesperada de la estadía de Christina Aguilera en Lima.

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Christina Aguilera se enamora de Perú: visitó Maido, la Huaca Pucllana y compró souvenirs de alpacas