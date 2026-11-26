La víctima fue interceptada por dos sujetos en motocicleta, quienes dispararon repetidamente contra su automóvil. El conductor murió en el lugar.

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Un conductor de taxi fue asesinado a balazos en el distrito de Villa El Salvador, al sur de Lima, luego de ser interceptado por sujetos que se desplazaban en una motocicleta. El ataque ocurrió en plena vía pública y provocó alarma entre los vecinos que se encontraban en los alrededores.

El crimen se registró en el cruce de las avenidas Separadora Industrial y José Carlos Mariátegui, en las inmediaciones de la estación de la Línea 1 del Metro de Lima. La zona corresponde al sector 6 de Agosto, donde los residentes reportaron detonaciones durante el atentado.

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De acuerdo con la información preliminar, los atacantes dispararon hasta en diez ocasiones contra el conductor, quien permanecía dentro de su vehículo. La gravedad de las heridas provocó su muerte en el lugar, sin que pudiera recibir asistencia médica.

Tras perpetrar el asesinato, los responsables escaparon a bordo de la motocicleta con dirección a la avenida Pachacútec. El crimen motivó la expectativa de los residentes por la llegada de las autoridades encargadas de las diligencias y el levantamiento de evidencias.

Sicarios interceptaron al taxista y dispararon contra su vehículo

Según los primeros reportes, los presuntos sicarios llegaron en una motocicleta y se aproximaron al automóvil que conducía la víctima. Una vez cerca de la unidad, abrieron fuego en repetidas ocasiones hasta alcanzar al chofer.

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Los disparos fueron escuchados por vecinos de la zona, quienes reportaron más de tres detonaciones en el sector. Sin embargo, la información preliminar señala que los atacantes habrían efectuado hasta diez disparos durante el asesinato.

El conductor quedó sin vida dentro del vehículo. La unidad involucrada tiene la placa de rodaje BLD-135, dato que permitirá identificar el automóvil durante las diligencias correspondientes.

La modalidad del ataque, con dos sujetos que utilizaron una motocicleta para interceptar a la víctima y escapar después del crimen, forma parte de los elementos que deberán ser examinados por los investigadores.

La República incluyó este asesinato en su reporte del 25 de noviembre sobre los homicidios registrados en Lima y Callao durante menos de 24 horas. El medio identificó el cruce de Separadora Industrial y Mariátegui como el lugar del crimen y señaló que la víctima conducía un vehículo de taxi por aplicativo.

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Policía y Fiscalía deben realizar las diligencias

El conductor permanecía dentro de su vehículo cuando fue atacado en el sector 6 de Agosto. Los responsables escaparon en una motocicleta.

La información preliminar indicó que se esperaba la llegada de los peritos de criminalística y de la fiscal de turno para iniciar las actuaciones correspondientes en la escena del crimen.

Entre las diligencias previstas figura la inspección del automóvil de placa BLD-135 y la recopilación de evidencias que permitan establecer la secuencia del ataque. Los peritos deberán examinar los indicios relacionados con los disparos y otros elementos que puedan contribuir a la investigación.

La identificación de los responsables también forma parte de las acciones pendientes. Los sujetos que participaron en el asesinato escaparon hacia la avenida Pachacútec, según los primeros reportes difundidos sobre el caso.

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Hasta la información disponible, no se precisaron los nombres de los atacantes, la identidad de la víctima ni el móvil del asesinato. Tampoco se comunicaron detenciones relacionadas con este hecho.