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Daniel Vallejo halaga a Ignacio Buse antes de la serie entre Perú y Paraguay por Copa Davis: “Puede seguir escalando en el ranking”

‘Dani’ y ‘Nacho’ son los grandes atractivos de esta llave; este 2026 se han instalado en la élite del tenis mundial. El duelo que protagonizarán en Lima promete sacar chispas

Daniel Vallejo, #58 del mundo, se refiere a su amistad con Gonzalo Bueno e Ignacio Buse.
Daniel Vallejo, #58 del mundo, se refiere a su amistad con Gonzalo Bueno e Ignacio Buse. Crédito: Instagram Daniel Vallejo.
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Daniel Vallejo destacó el presente de Ignacio Buse antes de la serie entre Perú y Paraguay por Copa Davis, una eliminatoria que se jugará este viernes 18 y sábado 19 de septiembre en el Jockey Club del Perú. El paraguayo reconoció el crecimiento de la primera raqueta nacional y sostuvo que tiene las condiciones para mejorar aún más su ubicación en el ranking ATP.

Vallejo y Buse llegarán como los principales referentes de sus equipos para la llave del Grupo Mundial I, cuyo ganador accederá a los Qualifiers de la Copa Davis 2027. El paraguayo ocupa el puesto 58 del ranking ATP, mientras que el peruano aparece en la casilla 35 tras una temporada en la que conquistó dos títulos del circuito.

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En declaraciones a ‘Teledeportes’, Vallejo valoró la oportunidad de representar a Paraguay en una competencia por equipos y habló de sus primeras horas en Lima. “La semana de Copa Davis siempre es especial. Uno representa a su país y las sensaciones son distintas. Estoy contento de estar en Lima, un país donde siempre nos tratan bien y se come muy bien. Las instalaciones son muy buenas y me alegra disputar una serie tan importante con mi selección”, señaló.

El tenista de 22 años conoce desde hace una década a Buse y Gonzalo Bueno, sus posibles rivales durante la eliminatoria. Los tres coincidieron desde la etapa juvenil y compartieron cancha como compañeros de dobles en distintos torneos.

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La primera raqueta 'guaraní' se refirió a las posibilidades de su equipo en la serie ante Perú y destacó el crecimiento de Ignacio Buse en el circuito. Crédito: Instagram Teledeportes.

Voy a enfrentar a dos amigos a quienes conozco desde los 12 años. Espero que sea una buena serie. Nosotros daremos lo mejor. Somos amigos, pero esta eliminatoria es demasiado importante y el respeto siempre estará presente. Seremos rivales dentro de la cancha y ojalá el público disfrute los partidos”, expresó el número uno paraguayo.

El orden de los encuentros se definirá en el sorteo del jueves 17 de septiembre. Paraguay tiene asegurada la presencia de Vallejo como primera raqueta en los individuales, mientras que aún debe resolver la formación que presentará para el partido de dobles.

El halago a Ignacio Buse

El ascenso de Ignacio Buse y Daniel Vallejo durante 2026 le da un componente especial a la eliminatoria. Ambos comenzaron la temporada fuera de los principales puestos del ranking, pero lograron resultados que les permitieron ingresar a torneos de mayor jerarquía y acercarse a la élite del circuito.

Buse, de 22 años, obtuvo los títulos del ATP 500 de Hamburgo y el ATP 250 de Winston-Salem. Esos resultados lo llevaron a instalarse en el puesto 35 del escalafón mundial y a convertirse en la principal carta de Perú para los partidos de individuales.

El tenista peruano Ignacio Buse logró una victoria histórica al coronarse campeón del ATP 250 de Winston-Salem tras vencer al británico Arthur Fery. Con este triunfo, Buse consigue su segundo título en el ATP Tour y el primero en pista dura para Perú en 33 años.

Vallejo, quien este año consiguió su primer triunfo en un cuadro principal de Grand Slam durante Roland Garros, destacó el rendimiento del peruano y consideró que su progreso puede continuar. “‘Nacho’ está teniendo un año increíble y tiene el talento para seguir escalando en el ranking”, afirmó.

El paraguayo también situó su crecimiento dentro de un objetivo regional. “Espero no quedarme atrás, avanzar a la par de él y darle más alegrías a Sudamérica”, añadió.

La serie se jugará sobre arcilla, una superficie conocida para ambos tenistas. Perú contará además con Gonzalo Bueno y Juan Pablo Varillas como alternativas para los individuales, mientras que Paraguay definirá sus otros representantes entre Martín Vergara, Hernando Escurra y Álvaro Frutos.

El historial de Daniel Vallejo contra peruanos

Daniel Vallejo disputará al menos dos encuentros de individuales en Lima y también podría integrar el equipo paraguayo de dobles. Su antecedente frente a los convocados por Luis Horna incluye partidos en torneos Challenger y competencias de formación.

Daniel Vallejo será la principal carta de Paraguay en la serie ante Perú por Copa Davis.
Daniel Vallejo será la principal carta de Paraguay en la serie ante Perú por Copa Davis. Crédito: APT

Ante Buse, el único duelo individual registrado se jugó en el Challenger de Lima 2023. El peruano se impuso por 7-5 y 7-6 en una superficie de arcilla. Vallejo sí consiguió una victoria frente a su amigo en dobles durante ese mismo certamen, cuando formó pareja con Gonzalo Bueno.

El cruce con Bueno también tiene antecedentes en distintas etapas. Ambos compartieron dupla de dobles en torneos juveniles y Challenger. En individuales, Vallejo ganó el único enfrentamiento que disputaron: fue en el Challenger de Villa María 2024 y necesitó tres sets para imponerse.

Frente a Juan Pablo Varillas, el paraguayo registra tres partidos. El peruano ganó en el Challenger de Buenos Aires 2025. Vallejo respondió ese año con un triunfo en la final del Challenger de Guayaquil y volvió a imponerse en los octavos de final del Challenger de Concepción, en Chile.

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