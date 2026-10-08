Ignacio Buse y Daniel Vallejo serán pareja de dobles en Shanghái: dupla sudamericana accedió al cuadro principal del Masters 1000

Ignacio Buse y Daniel Vallejo jugarán el cuadro de dobles del Masters 1000 de Shanghái. Crédito: Claudia Vargas/Willax Deportes.

Guardar

Ignacio Buse y Daniel Vallejo ingresaron al cuadro principal de dobles del Masters 1000 de Shanghái y debutarán ante el argentino Guido Andreozzi y el francés Manuel Guinard. La pareja sudamericana accedió al torneo como alternativa, después de una baja en la lista de inscritos.

El peruano y el paraguayo competirán por tercera vez como dupla, aunque será su estreno conjunto en un torneo del circuito ATP. Sus dos antecedentes se produjeron durante la temporada 2023, en los Challenger de Lima y Montevideo, certámenes en los que quedaron eliminados en sus respectivos debuts.

PUBLICIDAD

La presencia de Buse y Vallejo en Shanghái reúne a dos jugadores que durante 2026 dieron pasos importantes en individuales. Ambos llegan desde la gira asiática y buscarán trasladar esa experiencia al cuadro de dobles de uno de los nueve Masters 1000 del calendario.

La pareja tendrá una exigencia inmediata. Andreozzi y Guinard figuran entre las duplas preclasificadas del certamen y cuentan con trayectoria en la especialidad. El argentino ocupa el puesto 16 del ranking ATP de dobles, mientras que el francés se sitúa en el 15° lugar.

Ignacio Buse continuará su paso por Asia luego de caer en primera ronda del ATP 500 de Pekín. Crédito: Olympics.

Para Buse, la competencia representa otra oportunidad de sumar partidos en el circuito principal después de una temporada con resultados que modificaron su posición dentro del tenis sudamericano. El peruano figura como cabeza de serie número 32 en individuales en Shanghái y recibió una exención en la primera ronda.

PUBLICIDAD

Vallejo, por su parte, disputará el cuadro principal de individuales tras una semana que incluyó su llegada a los cuartos de final del ATP 500 de Tokio. El paraguayo superó la clasificación, venció al español Rafael Jódar y al italiano Matteo Berrettini, antes de caer ante el checo Jiri Lehecka.

La unión en dobles se producirá pocas semanas después de que Buse y Vallejo se enfrentaron en la serie de Copa Davis entre Perú y Paraguay, que se disputó en el Jockey Club del Perú, en Lima. En aquella eliminatoria, el paraguayo venció al peruano en el cuarto punto y niveló la serie 2-2.

PUBLICIDAD

Vallejo se impuso por 5-7, 7-5 y 7-6, en un partido que se extendió por más de tres horas. Buse tuvo una ventaja de 5-3 y sacó para cerrar el encuentro en el tercer set, pero el paraguayo revirtió el desarrollo y llevó la definición al desempate.

El tenista paraguayo Adolfo Daniel Vallejo alcanzó los cuartos de final del ATP 500 de Tokio tras eliminar a Rafa Jódar y a Matteo Berrettini. Crédito: X ATP Tour.

Debuts confirmados en individuales

Daniel Vallejo enfrentará al francés Valentin Royer en la primera ronda del cuadro de individuales. El ganador avanzará a la segunda fase, donde espera el estadounidense Tommy Paul, cabeza de serie número 15 del torneo.

Ignacio Buse, en cambio, comenzará su participación desde la segunda ronda por su condición de preclasificado. El peruano aguardará al vencedor del duelo entre el checo Vit Kopriva y el belga Zizou Bergs. Si ambos jugadores cumplen con sus pronósticos iniciales, Buse podría enfrentar al español Carlos Alcaraz en la tercera ronda.

PUBLICIDAD

El Masters 1000 de Shanghái se juega sobre cancha dura y reúne a varios de los principales nombres del circuito. Para Buse y Vallejo, el dobles será una instancia adicional dentro de una semana en la que también buscarán sostener su avance en individuales.

El cuadro de Ignacio Buse en el Masters 1000 de Shanghái. Crédito: @DecisivoTenisPe

Buse llega tras perder en la primera ronda del ATP 500 de Beijing ante el francés Quentin Halys. Antes de Shanghái, su última victoria en dobles dentro de un torneo ATP fue junto al español Iñigo Cervantes, en el ATP 250 de Gstaad, donde superaron a Hendrik Jebens y Matej Vocel.

La dupla sudamericana tendrá en Shanghái su primera prueba ante una pareja consolidada. El resultado definirá si Buse y Vallejo pueden superar por primera vez una ronda juntos y extender su recorrido en el cuadro de dobles.

PUBLICIDAD