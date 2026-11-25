Viargoca FC vs ADA Cajabamba: programación y dónde ver final de la Copa Perú por un lugar en la Liga 2 2027. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La Copa Perú 2026 ya tiene a sus dos finalistas. Viargoca FC, representante de Arequipa, y ADA Cajabamba, de Cajamarca, definirán al campeón de la Etapa Nacional en un partido único que pondrá en juego el ascenso a Liga 2. El perdedor también tendrá un premio deportivo, pues participará en la Liga 3 durante la temporada 2027.

Ambos equipos superaron unas semifinales disputadas en el estadio Hugo Sotil Yerén de Villa El Salvador. El cuadro arequipeño remontó ante Sociedad Tiro 28 de Cerro de Pasco, mientras que el elenco cajamarquino avanzó luego de imponerse en una extensa tanda de penales frente a Unión Minas Pamputa, representante de Apurímac.

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Viargoca FC vs ADA Cajabamba: programación

La definición de la Copa Perú 2026 se disputará el domingo 29 de noviembre en el estadio Hugo Sotil Yerén, ubicado en Villa El Salvador. Viargoca FC y ADA Cajabamba se medirán desde las 15:00 horas de Perú, en un compromiso que no tendrá revancha y determinará al campeón del tradicional certamen nacional.

El encuentro comenzará a las 15:00 horas en Ecuador y Colombia; 16:00 en Bolivia, Venezuela y Guyana; 17:00 en Argentina, Brasil —hora de Brasilia—, Chile, Paraguay, Uruguay y Surinam. En Miami se podrá seguir desde las 15:00 horas, mientras que en España el pitazo inicial está previsto para las 21:00 horas. Será una jornada con definición a partido único.

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Todo listo para la final de la Copa Perú 2026 que entregará un cupo a la próxima Liga 2. Crédito: Bicolor +.

En caso de igualdad durante los 90 minutos reglamentarios, el reglamento contempla la resolución mediante una tanda de penales. ADA Cajabamba llega con experiencia reciente en esa instancia, pues necesitó 22 ejecuciones para superar a Unión Minas Pamputa y obtener el primer boleto a la final.

Canal TV para ver la final de la Copa Perú 2026

La transmisión del encuentro estará a cargo de Bicolor+ Premium. La señal asumió la cobertura de los encuentros decisivos luego de que las fases previas fueran transmitidas por distintas cuentas de streaming y plataformas digitales vinculadas a los clubes participantes.

Los aficionados deben seguir los partidos mediante TV360, la aplicación de Bitel disponible para dispositivos conectados a internet.

Así llegan Viargoca FC a la final de la Copa Perú 2026

Viargoca Fútbol Club, procedente del distrito de Ático, en la provincia arequipeña de Caravelí, clasificó a la final tras derrotar por 2-1 a Sociedad de Tiro N.° 28. El equipo pasqueño abrió el marcador con un remate de Rodrigo Torres, quien superó al arquero Gabriel Cateriano y dejó a su equipo con ventaja antes del descanso.

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Jean Pierre Valdivia apareció en el área tras un tiro libre bien ejecutado y conectó de cabeza para firmar el 2-1 de Viargoca FC frente a Sociedad Tiro 28. El cuadro arequipeño aseguró su clasificación a la final de la Copa Perú.

El conjunto arequipeño cambió su postura en el complemento y encontró el empate a los 52 minutos. Fabrizzio Cancapa apareció dentro del área para igualar el marcador y devolver a Viargoca a la pelea por la clasificación. El tanto modificó el trámite de un encuentro que hasta ese momento favorecía al representante de Cerro de Pasco.

La remontada se completó a los 74 minutos, cuando Jean Pierre Valdivia convirtió el segundo gol y selló la presencia del club de Ático en la definición. Viargoca había llegado a semifinales tras eliminar por 2-0 a Leones de Anccaca y ahora buscará cerrar su recorrido con el título nacional.

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Así llegan ADA Cajabamba a la final de la Copa Perú 2026

ADA Cajabamba obtuvo su clasificación después de vencer por 8-7 a Unión Minas Pamputa en los penales. El partido terminó 1-1 durante el tiempo reglamentario. Romel Bravo adelantó al cuadro cajamarquino a los 66 minutos, pero Kevin Rossell igualó a los 77 y llevó la serie a una definición desde los 12 pasos.

La tanda se extendió hasta los arqueros y tuvo 22 remates. Antony Cabanillas, guardameta de ADA, convirtió el disparo decisivo que confirmó el pase de su equipo. El club de Cajamarca ya había requerido de penales en cuartos de final, cuando dejó fuera a Bella Esperanza, y volverá a disputar un partido con premio asegurado.

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Luego de una extensa definición desde los 12 pasos, Antony Cabanillas asumió la responsabilidad del último remate y convirtió el penal que le dio a ADA Cajabamba el pase a la final de la Copa Perú. Crédito: Bicolor premium.

Así se definen los cupos a la Liga 2

La Copa Perú entregará un solo ascenso directo a la Liga 2 2027. El campeón de la Etapa Nacional obtendrá ese derecho, mientras que el subcampeón accederá a la Liga 3 2027.

La Liga 3 también concederá un boleto directo a la Segunda División. Únicamente el campeón de ese certamen ascenderá a la Liga 2 2027 después de superar sus rondas eliminatorias. Por eso, Viargoca FC y ADA Cajabamba ya tienen asegurada su continuidad en el sistema profesional, pero solo uno celebrará el salto a Segunda.